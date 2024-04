Seguridad ng plebesito, plantsado na, ayon sa Army

CAMP SIONGCO, Maguindanao Norte - Naideploy na ang tropa ng kasundaluhan katuwang ang pulisya at iba pang security forces para sa gagawing SGA-BARMM Plebiscites, ngayong araw.

Ito ang pagtitiyak ni Major General Alex S. Rillera PA, Commander ng 6ID/JTFC sa send off ceremony kahapon na ginanap sa Cotabatao Provincial Police Office, Amas, Kidapawan City.

Sinabi ni Maj. Gen. Rillera na nagdagdag na ng isang batalyon sa nasasakupan ng 602nd Brigade upang dagdag pwersa para sa pagbabantay sa seguridad.

Pangunahing babantayan ng tropa ang mga polling precincts na pagdausan ng plebesito sa bubuuing walong bayan buhat sa 63 mga barangay sa ilalim ng SGA.

Ayon kay OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr., na bahagi ng comprehensive agreement ang nabanggit na hakbang bilang tugon sa usapang pangkapayapaan.

Sa oras na mananalo ang ‘YES’ aasahan na ang pagbuo ng walong munisipyo at tatawagin na ang mga nabanggit na bayan ng PAHAMUDDIN, KADAYANGAN, NABALAWAG, OLD KAABAKAN, KAPALAWAN, MALIDEGAO, TUGUNAN AT LIGAWASAN.