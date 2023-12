Soldier slain in Sultan Kudarat province ambush

DEAD on arrival sa pagamutan ang isang kasapi ng militar nang pagbabarilin ng mga di pa tukoy na mga suspek sa National Highway Brgy. Poblacion, President Quirino, Sultan Kudarat province pasado alas 3:00 ng hapon kahapon. Kinilala ni Pres. Quirino town police chief Major Davis Dulawan ang biktima na si SSgt Renante Corpuz Valdez, 43, member of 57th Infantry Battalion may asawa at residente ng Brgy. Suben, Pres. Quirino. Ayon kay Dulawan, sakay ang biktima sa isang multicab mula Pres. Quirino, patungo sanang Magpet North Cotabato at magpoproseso lang sana ng retirement papers nang pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Tinamaan ang biktima sa iba’t-ibang bahagi ng kanyang katawan. Tatlong basyo naman ng di pa matukoy na uri ng baril ang narekober sa crime scene. Patuloy pa ang pursuit operation laban sa mga suspek habang inaalam pa ang motibo ng krimen.