Sox has 25 new COVID cases, BARMM has 18

MAY 25 KATAO ang nagpositibo sa COVID-19 sa Region 12 habang lima lang ang gumaling.

Sa 25 bagong kaso, 9 ang mula Gen. Santos City at 9 din ang mula sa Koronadal City. Sa South Cotabato, may 15 new infections habang isa sa Sultan Kudrat at zero sa North Cotabato.

Walang namatay dahil sa COVID-19 kahapon.

Sa BARMM, tumataas din ang bilang ng mga bagong nahahawaan ng sakit. Abot sa 18 katao ang bagong nagpositibo sa COVID.

Sampu sa mga ito ay mula Maguindanao, lima sa Cotabato City at tatlo sa Marawi City at Lanao del Sur.

Isa ang iniulat na nasawi na mula Lanao del Sur.

Cotabato City ang may pinakamaraming aktibong kaso na abot sa 36.