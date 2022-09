Sundalo, nabaril at napatay ng isang police sa Pikit, North Cotabato

PIKIT, North Cotabato – Dead on the spot ang miyembro Philippine Army matapos na mabaril ng naka off duty na police sa Pikit, North Cotabato alas 6:30 kagabi.

Nakilala ang nasawi na si Sgt. Roy Degamo miyembro ng 6thID ng Philippine Army na taga Carmen, North Cotabato.

Ang pulis naman na nakabaril ay kinilalang si Police Senior Sergeant Chris Paul Aninon Baldo na miyembro ng Midsayap Municipal POlice Station, na naka sick leave dahil bago lamang ito sumailalim sa kidney transplant.

Sinabi ni Pikit PNP chief Police Major Maxim Peralta, nagsumbong ang nanay ng pulis na nagbabantay ng sari-sari store dahil natakot sa nakitang sukbit na baril ng sundalo.

Anya, nagtaka kasi ang nanay kung bakit nandon ang lalaki kahit sarado na ang tindahan at nang tanungin ay hindi ito sumagot. Sa halip ipinakita daw ng sundalo ang kanyang dalang baril kaya natakot ang nanay at nag-report sa anak na police.

Sa initial investigation, lumabas na lalapitan sana ni Baldo si Degamo para tanungin pero bumunot ito ng baril kayat siya ay inunahan ng police.

Sinabi rin ni Peralta na si Sgt. Degamo ay nakainum.

Sumuko naman agad sa Pikit MPS si Sgt. Baldo.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP at Army.

Ang insidente ay kabilang sa maraming kaso ng shooting sa Pikit dahil sa rido at personal grudge ng mga sangkot.