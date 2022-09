Undocumented red and white "Lauan" lumber seized at Kidapawan checkpoint.

KIDAPAWAN CITY - May kabuuang 2,336 na pirasong Red at White Lauan lumber sakay ng dalawang sasakyan ang naharang ng DENR Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) ng Matalam sa pamamagitan ng Monitoring and Enforcement Section nitong Huwebes, Setyembre 8 sa Methodist Checkpoint, National Highway, Kidapawan City.

Ang Kidapawan PNP at 39IB Philippine Army Taskforce ng Kidapawan ang nagma-man sa checkpoint nang maharang ang dalawang (2) sasakyang may kargang mga undocumented forest items.

Iba't ibang lumber dimension ng Red at White Lauan ang nakita sa mga sasakyan na may tinatayang market value na aabot sa 762,000 Pesos.

Galing umano sa Davao City ang mga suspek at ihahatid sana ang mga kahoy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Sinampahan na ng kaso ang dalawang suspek sa paglabag sa Executive No. 23 at Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines.

Nasa kustodiya na ng CENRO Matalam ang mga nakumpiskang kahoy.