VP Sara satellite office, pormal na binuksan sa Cotabato City

COTABATO CITY - Pormal nang binuksan ni Vice President Sara Duterte-Carpio ang kanyang satellite office sa lungsod upang mas lalong mapalapit sa taumbayan ang kanyang tanggapan.

Ang pagbubukas ng tanggapan ni VP Sara na siya ring kalihim ng Department of Education ay ginawa ngayong linggo ng umaga at dinaluhan nina BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim, Cotabato City Mayor Bruce Matabalao, Maguindanao del Norte Gov. Abduraof Macacua at BARMM Labor Minister Muslimin Sema.

Ang office of the vice president sa Cotabato City ay naglalayong mapabilis ang pagbibigay ng tulong ng tanggapan ni VP Sara sa mga mamamayan ng Cotabato City at Bangsamoro region.

Hindi na kailangan pang bumiyahe sa malayong lugar tulad ng Davao at Zamboaga ang mga dudulog at hihingi ng tulong mula sa OVP dahil meron na nito sa Cotabato City.

Ipinaliwanag ni VP Sara na ang mga satellite offices ay itinayo sa ilang estratehikong lugar sa bansa upang mas lalo itong mapalapit sa taumbayan.

Nagagalak si Cotabato City Mator Bruce Matabalao at napili ni VP Sara ang Cotabato City bilang lugar ng kanyang satellite office sa rehiyhon.