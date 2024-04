1 patay, 4 huli sa gun buy bust sa Maguindanao del Sur

TALAYAN, Maguindanao del Sur - ISA sa ang patay at apat ang naaresto matapos mauwi sa shootout ang ikinasang firearms buy bust operation ng CIDG-BARMM sa Barangay Poblacion Talayan, Maguindanao del sur, alas 3:00 ng hapon kahapon.

Kinilala ni CIDG-BAR director Lt. Col. Ariel Huesca ang nasawing suspek na si Zaldy Kunakon Usman, battalion commander ng MILF at ang mga sugatan na sina Ibrahim Temanong Satogan, 26, a member of MILF 28th brigade ng MILF, Basir Baliwan, Ismael Cabagani at Ari Butuan, mga taga Talitay, Sultan Kudarat.

Nakumpiska naman sa kanila ang apat na matatas na kalibre ng armas, mga bala at mga magazine at milyong halaga ng pera na ginamit sa buy bust operation.

Dagdag sa report, nauwi sa putukan ang operasyon nang makatunog ang mga suspek na CIDG operatives ang kaniyang ka-transaksyon.

Nasa pangangalaga na ng CID-BAR ang mga nakump8skang armas kasama na ang tatlong na nakatakdang sampahan ng kaso