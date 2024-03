15 BIFF sumuko sa Cotabato City at BARMM government

DALA ang pitong mga matataas na kalibre ng armas ay nagdesisyon ang 15 dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters-Karialan Faction na sumuko na sa pamahalaan.

Ang pormal na pagsuko ay ginanap kahapon sa Cotabato City na sinaksihan ng PNP, AFP, Maguindanao del Norte Provincial Government at Cotabato City Government.

Ang surrender rites ay ginawa sa Shariff Kabunsuan Cultural Center.

Sinabi ni Cotabato City Public Safety Officer Almendras Rinabor na kasapi rin ng MILF-CCCH, unang nakipag-ugnayan sa kanila ang surrenderee sa kagustuhan na magbalik loob na sa pamahalaan.

Sa tulong din ng PNP at AFP ay ginawa ang validation hanggang sa tuluyan silang iprenesinta kahapon bitbit ang kanilang mga armas.

Sila ay tumangga naman ng cash at relief assistance mula sa Provincial at City Government.

Sasailalim din sila sa dagdag na validation para malaman kung anong dagdag na tulong ang ibibigay sa kanila.

Nagpasalamat naman sina City Mayor Bruce Matabalao at Maguindanao del Norte Governor Abfulraof Macacua sa pagtugon ng mga ito sa panawagang sumuko at bilang pagsuporta sa peace and development efforts ng Bangsamoro Government.