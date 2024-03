15 kasapi ng BIFF, sumuko sa Army sa Maguindanao del Sur

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Labinlimang mga lokal na terorista ang nagbalik-loob sa pamahalaan, sa kasagsagan ng pag-obserba ng Ramadan dahil sa nais nilang magbagong buhay at tuluyang pagwaksi sa armadong pakikibaka.

Ayon kay Col. Michael Glenn Manansala, ang pinuno ng 6th Infantry (Redskin) Battalion, ang labinlimang mga indibidwal ay aktibong kasapi ng teroristang pangkat. Sa tulong ng militar at sa paghikayat ng mga lokal na opisyal, tuluyang iniharap ng mga ito ang kanilang sarili sabay din na isinuko ang bitbit nilang mga armas sa himpilan ng 6IB na nasa Brgy. Buayan, Datu Piang, Maguindanao del Sur, kaninang umaga (March 25, 2024).

Ang dating mga terorista ay iprenisinta ni Col. Manansala kay Brigadier General Oriel Pangcog, ang Commander ng 601st Brigade, Colonel Neil Alfonso Roldan, Deputy Brigade Commander ng 602nd Brigade kasama si Hon Datu Nathaniel Midtimbang, ang Vice Governor ng Maguindanao del Sur at iba pang mga lokal na opisyal.

Kabilang sa mga gamit pandigma na kanilang isinuko ay ang mga sumusunod: isang 81mm mortar, dalawang Barret Cal. 50 Sniper rifle, dalawang M14 rifle, isang M16 rifle, isang Cal. 45, isang Garand rifle, isang Cal. 50 Sniper rifle, isang Cal. 7.62mm Sniper, isang Cal. 5.56mm Sniper rifle, isang Cal. 30 sniper at mga magasin.

Nabigyan naman ng agarang tulong na pinansiyal, sako ng bigas at mga food packs ang mga nagbalik-loob sa isang simpleng programa.

Ayon kay Major General Alex S. Rillera PA, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central na tagumpay sa paglaban sa kapayapaan ang hakbang na ginawa ng labinlimang mga dating biktima ng maling ideolohiya at sirkumstansya. “Inyo ng nakikita ang kaibahan kung kayo ay tutugon sa layuning kapayapaan ng ating pamahalaan, ligtas kayong mamuhay na kasama ang inyong mga mahal sa buhay, kaya patuloy ang aking panawagan sa mga kasamahan ninyong magbalik-loob na sa gobyerno at tulungan nating paunlarin ang ating bayan,” wika ni Maj. Gen. Rillera.