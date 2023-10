27 high powered loose firearms, isinuko sa militar

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Nasa dalawampu’t pitong mga matataas na kalibre ng baril ang isinuko sa 1st Mechanized Infantry (Maaasahan) Brigade.

Ang turn-over ceremony ay isinagawa sa Municipal Hall sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat nitong ika-5 ng Oktubre 2023.

Ayon kay Brigadier General Andre B Santos, Commander ng 1Mech Bde, dalawampu't pitong mga punong barangay sa nasabing lugar ang nag-turn over ng iba't-ibang uri ng mga baril at bala.

Kabilang sa mga isinuko ay isang 7.62mm sniper rifle; isang cal .50 sniper rifle; isang RPG launcher; dalawang cal .30 M1 carbine rifles; isang cal .22 rim rifle; pitong 12 gauge shotgun; apat na 40mm M79 grenade launchers; isang 9mm submachine gun; isang 9mm submachine gun/attached shotgun; limang 9mm uzi submachine gun; tatlong cal .45 pistols; dalawang rifle grenades; at iba’t-ibang uri ng mga bala.

Ang turn-over ceremony ay pinangunahan ni Lambayong Municipal Mayor Hon. Ferdinand Agduma at pormal na itinurn-over kay Brig. Gen. Santos kasama sina Police Major Jethro Dave Dolligas, hepe ng Lambayong MPS; Lambayong Vice-Mayor Hon. Francis Eric Recinto; ABC President Hon. Norhato Sanday at iba pang kasapi sa 27 mga punong barangay ng Lambayong; at iba pang mga lokal na opisyal.

Nagpasalamat naman si Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central sa Local Government Unit ng Sultan Kudarat sa pagpapalakas ng kampanya laban sa mga loose firearms.

“Ang matagumpay na pagsuko ng 27 na high powered loose firearms sa bayan ng Sultan Kudarat ay resulta ng mas pinaigting natin na kampanya kontra loose firearms at paglaban sa paggamit ng mga instrumento ng karahasan. Kaya Malaki ang papel na ginagampanan ng mga barangay at lokal ng opisyal sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar. Ang peace and order ay hindi lamang trabaho naming nasa government security forces bagkus ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan”, wika pa ni Maj. Gen. Rillera.