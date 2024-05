State of Calamity, idineklara na sa buong BARMM dahil sa matinding epekto ng El Niño

COTABATO CITY - IDINEKLARA na ang State of Calamity sa buong Bangsamoro Region batay sa inilabas na Proclamation No. 002 s. 2024 ng Office of the Chief Minister nitong April 29 dahil sa matinding epekto ng El Niño.

Sa ilalim ng deklarasyon, bibigyan ng karampatang tulong ang mga apektadong komunidad at papabilisin ang mga gagawing interbensiyon kabilang ang response operations at recovery efforts ng regional government.

Binigyang diin ng regional government na magkakaroon ng prize freeze sa mga basic goods and commodities sa mga apektadong lugar sa BARMM.

Sa ilalim ng State of Calamity, ang mga LGU ay binibigyan ng kapangyarihan na gamitin ang kanilang pondo para sa rescue, recovery, relief, at rehabilitation efforts at ituloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong populasyon.

Batay sa Republic Act No. 11054, o ang Bangsamoro Organic Law, ang Chief Minister ay may kapangyarihang magdeklara ng state of calamity.

Ngayong araw, May 1, ang mainland BARMM ay nakapagtala ng 39 °C of heat index batay sa huling forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA.

Hinihikayat din ang mga BARMM ministries, offices, at agencies na magbigay ng agarang mga tulong.