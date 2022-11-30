27 NDU graduates pass Civil Engineer Licensure Exams
The NEW CIVIL ENGINEERS from NOTRE DAME UNIVERSITY are:
ENGR. ABBAS, AIMAN TAHA
ENGR. ANGKAL, EMRAN SALIPADA
ENGR. AYOB, ABDUL-HANIFF USMAN
ENGR. CAMIN, FERDAUSA SAMAON
ENGR. DELICANO, SILVER JON ALONZO
ENGR. DIMACISIL, ALI ASHRAF MABANDES
ENGR. HARON, SUHAIL GUIALEL
ENGR. KAMANSA, HUSNIESAID MAKMOD
ENGR. KUSIN, PRINCE NAIF IAN PAGAYAO
ENGR. LACOTO, FAHIMA KALI
ENGR. MACMOD, DATU ABDUL RAUF SALAZAR
ENGR. MAMAD, ROHANA ABID
ENGR. MANALAO, SITTIE SANDRA TAGO
ENGR. MAROHOM, JHAS-MEEN ALI
ENGR. MARUHOM, JOLHANI MANDA
ENGR. RADIAMODA, UMAIR DECA
ENGR. SAMSODIN, SAUD MAGUNAWAL
ENGR. SANGIBAN, NORJIHAD BANDALI
ENGR. SIANG, MORSALIN ABAS
ENGR. SIANG, NORHAMIN ABAS
ENGR. SINSUAT, BAI SHARMIN ZAINAL
ENGR. SUMAGAYSAY, FRANCIS JOHN VILLASFER
ENGR. UMBOL, ADRIN LINDUNGAN
ENGR. USMAN, IAN JAY TUBOJAN
ENGR. USMAN, NAJIB BOGA
ENGR. QUIRING, KHEN ROWEN DELA CRUZ
ENGR. MAULANA, MUTAWALI ABAT
Notre Dame University Overall Passing Rate: 33.33%
Overall Passing Rate: 39.34%