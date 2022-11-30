  Wednesday Nov, 30 2022 01:05:09 PM

27 NDU graduates pass Civil Engineer Licensure Exams

Local News • 06:30 AM Wed Nov 30, 2022
29
By: 
DXMS Radyo Bida Cotabato

The NEW CIVIL ENGINEERS from NOTRE DAME UNIVERSITY are:

ENGR. ABBAS, AIMAN TAHA

ENGR. ANGKAL, EMRAN SALIPADA

ENGR. AYOB, ABDUL-HANIFF USMAN

ENGR. CAMIN, FERDAUSA SAMAON

ENGR. DELICANO, SILVER JON ALONZO

ENGR. DIMACISIL, ALI ASHRAF MABANDES

ENGR. HARON, SUHAIL GUIALEL

ENGR. KAMANSA, HUSNIESAID MAKMOD

ENGR. KUSIN, PRINCE NAIF IAN PAGAYAO

ENGR. LACOTO, FAHIMA KALI

ENGR. MACMOD, DATU ABDUL RAUF SALAZAR

ENGR. MAMAD, ROHANA ABID

ENGR. MANALAO, SITTIE SANDRA TAGO

ENGR. MAROHOM, JHAS-MEEN ALI

ENGR. MARUHOM, JOLHANI MANDA

ENGR. RADIAMODA, UMAIR DECA

ENGR. SAMSODIN, SAUD MAGUNAWAL

ENGR. SANGIBAN, NORJIHAD BANDALI

ENGR. SIANG, MORSALIN ABAS

ENGR. SIANG, NORHAMIN ABAS

ENGR. SINSUAT, BAI SHARMIN ZAINAL

ENGR. SUMAGAYSAY, FRANCIS JOHN VILLASFER

ENGR. UMBOL, ADRIN LINDUNGAN

ENGR. USMAN, IAN JAY TUBOJAN

ENGR. USMAN, NAJIB BOGA

ENGR. QUIRING, KHEN ROWEN DELA CRUZ

ENGR. MAULANA, MUTAWALI ABAT

Notre Dame University Overall Passing Rate: 33.33%

Overall Passing Rate: 39.34%

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