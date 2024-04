3 mga armado sumuko sa Army sa North Cotabato

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Tuluyan ng iwinaksi ng tatlong mga nabiktima ng maling ideolohiya at sirkumstansiya ang kanilang armadong pakikibaka at pinili ang mas maayos at mapayapang pamumuhay.

Ito ang naging dahilan ng tatlong mga dating mandirigma ng teroristang grupo upang talikuran ang armadong pakikibaka at iharap ang kanilang sarili sa pamunuan ng 90th Infantry (Bigkis-Lahi) Battalion.

Ayon kay Lt. Col. Rowel E. Gavilanes ang Commanding Officer ng 90IB ang mga nagbalik-loob na mga dating mga lokal na terorista ay may mga alias na Jack, Simen at Abu Katib/Abu Jamer at mga residente ng Brgy Tonganon, Carmen, North Cotabato.

Agad namang iprenisinta ang mga ito sa pamahalaang lokal ng bayan ng Carmen sa pamumuno ni Mayor Rogelio T. Taliño kasama si Col. Niel Alfonso R. Roldan PA, 602nd Deputy Brigade Commander na naging kinatawan ni Brigadier General Donald Gumiran, Commander ng 602nd Brigade sa simpleng seremonya sa Municipal Hall, alas-10:00 kaninang umaga (April 5, 2024).

Sabay din nilang isinuko ang bitbit nilang mga armas na tatlong mga Cal. 30 M1 Garand Rifle at mga bala.

Binigyan naman ng tig-isang sako ng bigas ang mga sumukong dating mga ekstremistang grupo.

Dahil dito, pinuri naman ni Major General Alex S. Rillera PA, Commander ng 6th Infantry (Kampilan) Division at Joint Task Force Central ang mga pagsisikap ng 90IB at ng lokal na pamahalaan upang bigyang daan na mapalago ang patuloy na sumisibol na katahimikan at kapayapaan.

“Tinitiyak namin na patuloy naming palalawigin ang aming mga pagsisikap upang mapanatili ang momentum na ito at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Central at South Central Mindanao. Ako'y taos-pusong nanalangin at umaasa na mas marami pang mga kababayan natin na naligaw ng landas na magbalik-loob sa ating pamahalaan ", pahayag ni Maj. Gen. Rillera.