4 huli sa anti-drug operation ng PDEA sa Cotabato City, drug den nabuwag

Apat katao arestado sa buy-bust operation ng PDEA-BARMM sa Cotabato City; drug den nabuwag

NAARESTO sa ikinasang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM ang apat na indibidwal sa Esteros, Mother Barangay Tamontaka, Cotabato City.

Base sa ulat ng PDEA-BARMM, kinilala ang apat na mga drug suspek na sina alyas Regina, alyas Miya, alyas Jun at ang target sa operasyon na si Mohammad Datukaka, parehong residente ng nasabing lugar.

Nang salakayin ang lugar ng main target, nadiskubre dito ang kanilang drug den dahilan upang mabuwag ito ng mga operatiba.

Nakuha mula sa kanila ang sandamakmak na small at medium size ng suspected shabu na may bigat na 15 grams at may kabuuang halaga na P102,000.

Katuwang ng PDEA-BARMM sa operasyon ang Cotabato City Police Station 3, CPDEU, RDEU at 1404th RMFB 14.

Sa ngayon, kulong na ang apat at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.