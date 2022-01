80-year-old na lola, naglakad ng ilang kilometro sa North Cotabato, para magpabakuna

ARAKAN, NORTH COTABATO - Isa sa mga pinagiingat ngayong nararanasan ang covid-19 pandemic ang mga matatanda, dahil na rin kabilang sila sa vulnerable sector o mabilis mahawaan ng bayrus.

Pero sa edad na 82 years old ay ibahin niyo si Nanay Anatacia Alferez ng Arakan, North Cotabato dahil sa edad niya yakang yaka pa rin ang paglalakad ng kilo-kilometro.

Hindi alintana ni nanay Anatacia ang init, layo at hirap ng daan nang datnan ng Radyo Bida habang naglalakad mula sa vaccination site kung saan siya binakunahan ng kanyang second dose.

Nang tanungin naman ng radyo bida kung nais pa niyang habaan ang kayang buhay ay sinabi nitong hindi na niya hiniling na habaan pa ang kanyang buhay dahil aniya pagod na siya sa kanyang edad dahil na rin sa problema.

Pero kahit ganito paman ang pananaw niya ay iniisip pa rin ni nanay ang mga taong nasa paligid niya kaya naman ay nakumbinse siyang magpabakuna hindi lang para sa sarili niya kundi para na din ma protektahan ang kanyang pamilya.

Ayon naman sa Municipal health officer ng bayan na si Dr. Karen canario nangunguna pa rin sa mga may vaccine hesitancy ay ang categorya ng mga senior citizen.

Hindi man sigurado ang hinaharap, isang patunay at insipirasyon ngayon si nanay Anatacia Alferez sa mga katulad niyang mga senior citizens na maypag-aalangan na magpabakuna, na kahit papalapit na ang dapit hapon ay hindi dapat panghinaan ng loob na antayin nalang mamatay at maubos ang kandila; habang may buhay dapat patuloy ang laban.