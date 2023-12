9 Dawlah Islamiyah patay sa AFP operation sa Liguasan marsh

KIDAPAWAN CITY - Nasa siyam na miyembro ng Dawlah Islamiyah ang nasawi sa offensive operation ng militar sa Liguasan marsh kahapon ng madaling araw.

Bukod dito, ayon kay 602nd Civil Military Operation Officer Captain Dexter Ruma, may sampo rin ang naiulat na sugatan at inaalam na kung saang pinakamalapit na ospital isinugod.

Umatras ang terorista sa gitnang bahagi ng Liguasan matapos ang limang Oras na air and ground assault ng militar.

Dahil dito, mayroong isangdaan na mga pamilya ang lumikas mula sa Barangay Dalgan, Pagalaungna, Maguindanao Del Sur.

Tiniyak naman ng LGU ang tulong at suporta para sa mga apektadong pamilya.

The marshland offensives came a week after air and ground assaults in Datu Hoffer town in Maguindandao del Sur also left 11 DI dead, including two ranking leaders, according to Maj. Gen. Alex Rillera, 6th Infantry Division commander.

Rillera said among those neutralized was Abdulrah Sapal, also known as Bro Sapal, the group's alleged new overall Amir of DI-Philippines.

The second-in-command, Nasser Guinaid Saptullah, also known as Nasser, who had replaced alias Abu Turaifie as the leader of DI-TG, was also killed, alongside nine of their followers.