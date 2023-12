AFP, PNP verifying ISIS claims in Marawi blast

COTABATO CITY - Patuloy na bineberipika ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang ulat na pag-ako ng Islamic State militants o ISIS na sila ang nasa likod nang pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi kahapon.

Isa din sa sinusundang anggulo ng ang posibleng pagkakasangkot ng Daula-Islamiya- Maute Terror Group sa insidente.

Tinutukoy pa rin sa ngayon ng militar katuwang ang PNP ang bomb signature sa nasabing pagpapasabog upang makakatulong sa pagtukoy ng mga responsable sa terroristic attack.

Earlier today, the Islamic State militants claimed responsibility for the MSU attack on Sunday that left four people dead and injured about 40 others.

Ang pinaniniwalaang IED na gawa sa 60mm mortar at rocket propelled greandes ay pinasabog sa gitnang bahagi ng Dimaporo Gymnasium sa loob ng MSU campus kung saan ginagawa ang banal na misa.

The ISIS claimed that its men detonated the explosives in the gymnasium.

Nasawi sa insidente sina June Ray Barbante, 26, nakatira sa MSU campus, Evangeline Aromin, faculty MSU-IIT at Riza Ramos. Ang pang-apat na biktima ay di pa kilala.