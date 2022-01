Amnesty sa MILF, MNLF pinapurihan BARMM MP Candao

PINAPURIHAN NI BANGSAMORO Member of Parliament Bai Maleiha Candao si P. Duterte dahil sa ipinalabas nitong Presidential Proclamation 1090 na nagbibigay amnesty sa mga kasapi ng MILF.

Patunay aniya ito na tapat ang national government na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Mindanao alinsunod sa nakasaad sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro.

Ito ay magbibigay pagkakataon sa mga MILF members na mamuhay ng maayos matapos mapawalang sala sa kanilang political offenses. Sakop din ng amnesty ang MNLF.

Kasama sa amnesty ang mga nakapiit dahil sa kanilang political offense at hindi saklaw ang paglabag sa Human Security Act of 2007 o Anti-Terror Act of 2020.

Hindi sakop ng amnesty ang personal crime na gawa ng isang MILF member tulad ng kidnap for ransom, massacre, rape, illegal drugs, terrorism at iba pang paglabag sa Revised Penal Code.

Nauna rito, pinuri din ng BARMM leadership ang hakbang na ito ng Malakanyang.