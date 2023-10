BARMM at Comelec magtutulungan upang matiyak ang maayos at ligtas na BSKE sa rehiyon

DAVAO CITY - Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Ministry of Basic Higher and Technical Education (MBHTE) at Commission on Elections (COMELEC) ngayong araw kasabay ng unang araw ng pagsisimula ng campaign period.

Ginawa ito sa Dusit Thani Hotel dito sa Davao City.

Layon nito na palakasin pa ang ugnayan ng MBHTE at COMELEC para sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na Barangay at Sanguniang Kabataan Elections o BSKE 2023.

Ang MOA signing ay pinangunahan ni COMELEC chairman Atty. George Erwin Garcia at MBHTE Minister Mohagher Iqbal.

Sinaksihan ito ni BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim at BARMM Government, DepEd at COMELEC officials.

Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Minister Iqbal na tututukan nila ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro na magsisilbi bilang Board of Electoral Inspectors o BEI.