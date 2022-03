BARMM, MILF vow to work for peaceful elections

Sa ginanap na BARMM regional peace and order council meeting, tiniyak ni Chief Minister Ahod Ebrahim na tutulong ang MILF upang mapanatiling maayos at tahimik ang halalan.

Sinabi ni BARMM Interior minister at spokesperson Atty. Naguib Sianrimbo na ito ang unang pagkakataon na aktibong lalahok ang MILF maliban sa ginanap na plebesito noong 2019 na nagpatibay sa Bangsamoro Organic Law.

Sinabi niya na iginiit ni Minister Ebrahim na ang MILF sa pamamagitan ng political party nito – ang United Bangsamoro Justice Party, ay kumikilala sa electoral process ng bansa.

Aniya, ang MILF at UBJP ay susunod sa demokratikong paraan ng pagpili ng mga lider at hindi papayag na mangibabaw ang nakagawian ng mga traditional politicians.

Sinabi rin ni Ebrahim na hindi dapat maulit ang nakagawiang gumagamit ng pera, suhol, intimidation, harassment at pananakot ang mga pulitiko upang alisan ng karapatang bumuto ang mga tao.

Kasabay nito, tiniyak ng AFP at PNP leaders sa mga mamamyan ng rehiyon na ang Army at mga police ay mananatiling apolitical at neutral.