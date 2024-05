Suspected gunrunners huli, mga armas nakumpiska sa kanila sa Alamada

COTABATO CITY - KULONG na ngayon ang dalawang mga gunrunners matapos mahuli ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM sa isang entrapment operation, pasado alas 11 ng umaga kanina sa Barangay Polayagan, Alamada, North Cotabato.

Sa panayam ng DXMS, kinilala ni CIDG BARMM Regional Director Lt. Col. Ariel Huesca ang dalawang mga nahuli na sina Marlon Danding alyas “Titing” at Saddam Polayagan na pawang taga Alamada, Cotabato.

Inaresto ang mga ito matapos nilang mapagbentahan ng mga armas at bala ang isang CIDG undercover agent.

Narekober sa kanila ang dalawang Garand Cal. 30, caliber 45, mga bala at marked money na ginamit sa operasyon.

Nasa CIDG detention cell na ngayon ang dalawa at kakaharapin ang kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act.