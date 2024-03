Batang babae, natagpuang patay sa loob ng isang sako sa GenSan

Batang babae na missing, patay na nang matagpuan sa loob ng isang sako sa Gensan.

Nasa state of decomposition na nang matagpuan ang pitong taong gulang na batang babaeng apat na araw ng nawawala sa Barangay Conel, General Santos City.

Kinilala ni GenSan City Police Director Colonel Nicomedes Olaivar ang biktima na si Princess Arian Canucos.

Ayon sa PNP, may person of interest na at nakatutok ang imbestigsyon sa kanilang kapitbahay.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng awtoridad.