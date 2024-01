Bishop-Ulama Conference, nagpulong, nangakong ituloy ang inter-religious dialogue for peace

COTABATO CITY - NAGPULONG ANG mga Muslim at Christian religious leaders upang magkaisa at ipahayag ang kanilang pagkundina sa MSU Marawi bombing higit isang buwan na ang nakalipas.

Nagkasundo din sila na isulong ang inter-religious dialogue upang makatulong na labanan ang gawain ng mga terorista.

Sa isang joint statement, sinabi ng mga kasapi ng Bishop Ulama Conference at Darul Ifta na isang demonic act ang pagpatay sa mga sibilyan at religious believers na dapat kundihin ng lahat ng relihiyon sa mundo.

Religions are for peace ang pamagat ng joint statement na nabuo matapos ang dalawang araw na pulong na inorganisa ng Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light na isang international peace organization at ginawa sa BARMM compound.

Anila ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan dahil lamang sa relihiyon ay salungat sa isinusulong na kapayapaan ng Muslim at Christian religions.

Bilang mga religious leaders, nagkasundo sila na tumulong sa pagpapalaganap ng tunay na utos ng Bibliya at Quran.

Dumalo sa pulong si Peace Adviser Sec. Carlito Galvez Jr at 6th ID commander Maj. Gen. Alex Rillera.

Ang pahayag ay nilagdaan nina Islamic Jurist mula sa Darul Ifta na si Dr. Muhammad Nadzir Ebil, Darul Ifta Executive director Emran Mohamad, Archbishop emeritus Cardinal Orlando Quevedo, Cotabato Archbishop Angelito Lampon, Marawi Bishop Edwin Dela Peña at Cagayan de Oro Archbishop Emeritus Antonio Ledesma.