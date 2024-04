NDBC BIDA BALITA (April 29, 2024)

NEWSCAST

1 P. MARCOS, bibisita ngayong sa Maguindanao del Norte, at Pikit, North Cotabato

2 MGA PARTIDO pulitikal sa BARMM, nagsimula na ng kanilang political activities

3 TATLONG LALAKI, nasawi dahil sa pinaniniwalang cardiac arrest at heat stroke sa North Cotabato

4 PATAY NA SANGGOL, itinapon sa highway sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte

5 BFP 12, nagbabala sa publiko laban sa mga taong humihingi ng bayad sa mga nais maging bombero

6 PINSALA NG EL NINO sa Koronadal, abot na sa P11 million; state of calamity gustong ideklara ni Mayor Ogena

7 Miss Southern California, Miss Iloilo, Miss Tacloban top 3 finalists ng Miss Universe Philippines national costume awards

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

TATLO SA MGA KANDIDATA ng Miss Universe Philippines ang napili bilang finalists ng best in national costume awards sa competition na ginanap sa Sultan Kudarat sports gymnasium kagabi.

Ito ay sina Miss Southern California Jet Hammond, Miss Iloilo Alexie Brooks at Miss Tacloban Tamara Ocier.

Bawat isa ay tumanggap ng P100,000 cash mula sa provincial government na pinamumunuan ni Gov. Datu Pax Ali Mangudadatu.

Gagawin ang announcement of winners sa pageant night ng Miss Universe Philippines sa SM Mall of Asia Arena sa PasayCity sa darating na May 22.

-0-

PANGULONG MARCOS, BIBISTA NGAYONG araw sa Maguindanao del Norte.

TATLONG mga lugar at aktibidad ang nakatakdang puntahan ni Pangulong Marcos kasabay ng kaniyang pagbisita sa Bangsamoro Reion ngayong araw.

Una niyang dadaluhan ang graduation ceremony ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course Batch 2023-01 na gagawin ngyaong umaga sa Municipal Gym ng Parang sa Maguindanao del Norte.

Sunod namang dadaluhan ng Pangulo ang 10th Year Commemoration ng paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na gagawin naman sa 1st Marine Brigade sa Tugaig, Barira Maguindanao del Norte.

At ang panghuli ay bibisitahin din ng Pangulo ang pitong mga sundalong sugatan matapos ang operasyon sa mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Datu Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur na ikinasawi ng kanilang leader na si Kagui Karialan.

Ang mga sugatang sundalo ay nagpapagaling ngayon sa Camp Siongco Station Hospital sa Headquarters ng 6th ID sa Camp Siongco, Awang, Datu Odin Sinsuat.

-0-

Pangulong Bongbong Marcos bibisitahin ang bayan ng Pikit, ngayong araw; ilang taga North Cotabato nais ipaabot ang hinaing sa ipinangakong P20 na bigas at problema sa patayan sa nasabing bayan

KUNG MARAMI man ang excited na makadaupanmg palad ang pinakamataas na lider ng bansa sa pagbisita ni Pangulong Bongbog Marcos Jr. ngayong araw sa North Cotabato para pasinayaan ang inugarasyon ng 7-Billion Project ng NIA na Malitubog-Maridagao (MalMAr) Irrigation Project sa Bagoinged, Pikit, Cotabato.

Marami ding gustong mag-abot ng kanilang hinaing sa presidente matapos ang ilang taong paglilingkod nito sa bansa.

Ilan diyan ang pagka-antala ng ipinangako nitong P20 na kilo ng bigas na isa anila sa naging susi ng panalo nito pero hanggang sa ngayon ay hindi pa naisasakatuparan.

Habang nais din nilang hingin sa pangulo ang maiaalok nitong solusyon sa kaso ng patayan sa bayan ng Pikit na hanggang sa ngayon ay patuloy na hinahabol ng pamilya ng mga biktima ang hustisya.

-0-

Danyos ng El Niño sa Koronadal umabot na sa P11 million, state of calamity posibleng ideklara na rin sa lungsod, ayon kay Mayor Ogena

Nagdeklara na rin ng state of calamity ang tatlo sa 27 mga barangay sa Koronadal na labis na naapektuhan ng El Niño Phenhomenon.

Ang mga ito ay ang mga San Roque, Topland at San Jose.

Inaasahan din ng LGU ang pagdeklara din nitong iba pang mga barangay sa lungsod.

Kaya ayon kay City Mayor Eliordo Ogena posibleng i-adopt na rin ng lungsod ang State of Calamity declaration ng provincial government ng South Cotabato ngayong araw.

Ito ayon pa sa alkalde ay upang agad na matulungan ang mga apektadong mamamayan.

Ayon kay Ogena naglaan ang lokal na pamahalaan ng P15 million para matulungan na makabawi sa epekto ng El Niño ang mga mamamayan ng lungsod.

Dagdag pa ng alkalde umabot na sa higit P11 million ang danyos ang El Niño sa agriculture sector ng Koronadal.

Sinabi ni Ogena na ang pagdeklara ng State of Calamity sa lungsod dahil sa El Nino ay inirekomenda ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC na kanya ring pinamumunuan bilang chairman.

Sa South Cotabato, nakapagdeklara na ng State of Calamity ang mga bayan ng Banga, Norala, Surallah, Tantangan at Tboli.

-0-

Reticulated phyton natagpuan sa likod ng Koronadal city Hall

Nai-turn over na ng city veterinary office sa Regional Wildlife and Rescue Center ng DENR sa Lutayan, Sultan Kudarat ang isang reticulated phython na nahuli sa likod ng Koronadal City Hall noong Byernes.

Ito ay ayon ay City Veterinarian Dr. Charlemagne Calo.

Ang ahas na nailigtas ay may habang anim na talampakan.

Nilinaw naman ni Calo na walang kamandag ang mga reticulated phython kaya hindi ito mapanganib sa mga tao.

Nauna nang hiniling ni Calo sa publiko na sa halip na saktan o patayin hayaan na lang o ireport sa mga kinauukulan ang mga makikitang ahas para mai-rescue.

Ayon pa kay Calo mahalaga kasi ang mga ahas para sa pagpananatili ng balanseng ecosystem.

Samantala nauna na ring ginalugad ng mga taga DENR 12 ang Philipine Science High School sa barangay Paraiso, Koronadal.

Ito ay bilang tugon na rin ng ahensya sa hiling ng eskwelahan dahil sa posibling sightings ng mga ahas sa school campus.

Tinanggal naman mga ito ang mga debris sa likod ng eskwelahan at tinakpan ang mga butas sa mga bintana, pinto at dingding.

Pinutol din ng composite team ng PENRO South Cotabato ang mga sanga ng mga puno malapit sa mga bakod para hindi pamugran ng mga ahas.

-0-

BFP 12 binalaan ang publiko sa mga humihingi ng bayad sa mga nais maging bombero

Maasahan ng publiko ang malinis at may integridad na proseso sa recruitment ng Bureau of Fire Protection o BFP.

Kaya paalala sa mga mamamayan ni BFP 12 Regional Director Chief Superintendet Alven Valdez, huwag magpabiktima sa mga manoloko.

Ipinunto ni Valdez na walang bayad ang pagpasok sa BFP.

Mahigpit na ipinagbabawal ng BFP ang paghingi o pagtanggap ng pera o pabor para sa recruitment, promotion, transfer at posisyon.

panawagan ni Valdez sa publiko isumbong sa BFP 12 ang mga gumagawa nito.

sinabi ito ni valdez kaugnay sa ginagawa ngaynog recruitment process ng BFP

-0-

Senior citizen na may mga iligal na armas at bala sa bahay ikinulong ng PNP sa Sto. Niño, South Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang senior citizen na nakumpiskahan nila ng mga iligal na armas at bala sa Sto. Niño, South Cotabato.

Kinilala ni Sto. Niño Chief of Police Major Raymon Faba ang suspek na si alyas Rene, 63 anyos, taga Barangay Poblacion sa nasabing bayan.

Nakumpiska ng joint team ng CIDG South Cotabato at Sto. Niño PNP sa bahay ng suspek ang Isang 9mm pistol dalawang magazine, Tatlumpu't isang mga bala at ammunition box na naglalaman din ng dalawampu't isang mga bala ng nasabing armas.

Nakuha din ng PNP sa bahay ng suspek ang isang MI Garand Rifle.

Ayo nay Faba ang suspek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

-0-

Durian industry sa South Cotabato pinauunlad ng DA 12

Namigay ng 2,00o bags ng abono para sa mga durian farmers sa Banga at karatig lugar sa South Cotabato ang DA 12.

Ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa P10 million.

Ang mga fertilizer ay napakinabangan ng 1,000 mga magsasaka na pawang mga benepisyaryo ng High Value Crops Development Program ng DA 12.

Gagamitin ang mga ito sa higit 10,000 mga puno sa buong lalawigan.

Ayon sa DA 12 layon nito na mapataas ang produksyon at mapabuti pa ang kalidad ng mga durian sa South Cotabato.

Umaasa ang DA 12 na sana ay makatutulong ang ibinigay nilang abono para mapaunlad pa ang industriya ng durian sa lalawigan.

-0-

TILA ELECTION FEVER NA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mga pulitiko nagsimula nang pumuwesto para sa darating na 2025 parliamentary elections.

Nitong nakalipas na tatlong araw ay sunod sunod na ang political gatherings sa rehiyon kung saan ang mga dati na magkalaban sa pulitika at nagyakapan at nagsanib pwersa.

Ito ay bahagi ng paghahanda para sa darating na 2025 parliamentary elections.

Unang nagpulong ang mga bagong kasapi ng SIAP o "Serbisyong Inklusibo, Alyansang Progresibo" na kinabibilangan nina dating BARMM Interior Minister Naguib Sinarimo, Cotabato City Vice Mayor Butch Abu at mga barangay kapitan at iba pang miembro mula Cotabato City at Special Geographic Area.

Kasabay nito ay ginawa din ang grand assembly ng convergence council ng ALITTIHAD-UKB, Bangsamoro People's Party (BPP) at Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo (SIAP).

Kahapon, ginawa ang grand assembly ng partidong SIAP sa Marawi City.

Ang UBJP naman ay nagsagawa ng kanilang assembly sa Barangay Rosary 7 kung saan ipinakilala ang mga dati at bagong miembro ng Partido. Dumalo sina UBJP president at BARMM chief Minister Ahod Balawag Ebrahim, party vice president at Education Minister Mohaqher Iqbal, Senior Minister Abunawas Maslamama at Cot. City Mayor Bruce Matabalao.

-0-

SA SULU, napatay ng mga tauhan ng PDEA at mga pulis ang isang drug peddler na nakunan ng P13 million na halaga ng shabu.

Naganap ito sa bayan ng Luuk, Sulu noong sabado.

Sinabi ni PDEA-BARMM Regional Director Gil Cesario Castro ang nasawing drug peddler na si Pailan Sahali Jumali.

Matapos niyang mapansin na PDEA ang kanyang transaksyon ay tumakas si Jumali patungong palengke at nakihalo sa mga tao. Pero, na corner siya ng PDEA.

Habang pinoposasan ay hinablot niya ang baril ng isa sa mga umaresto sa kanya. Nag-agawan sila at pumutok na tumama sa dibdib ng biktima.

Tinamaan din ng ligaw na bala ang isang sibilyan. Pareho silang dinala sa ospital pero dead on arrival ang drug pusher.

-0-

Malakas na ulan, hangin at hailstorm tumama sa Carmen, North Cotabato

NAGULANTANG ang mga residente ng Carmen, North Cotabato partikular sa Barangay Aroman matapos inulan ng mala butil ng mais na yelo ang lugar kasunod ng mainit na panahon kamakalawa.

Kasabay nito ang malakas na ulan at hangin na tumama sa lugar maging sa mga katabing bayan nito.

Ayon sa uploader na si Cherryville Ferraren, isang Principal na nagulat sila ng tumama ang ulan na may dalang malakas na tunog sa mga yero nila at nang masilayan ay nakita nila ang mga yelong nahuhulog mula sa langit.

Inihayag ni wheather specialist Phoebe Bautista ng DOST PAGASA Awang Airport na Hailstorm ang tawag sa insidente na dulot ng sobrang init na panahon kaya ay mabilis ang evaporation na nagpapabilis din sa pagbuo ng mga ulap.

Ang mga hailstone na ito ay nabubuo kapag ang mga patak ng ulan ay dinadala sa napakalamig na bahagi ng mga ulap at nagyeyelo madalas kapag may localized thunderstorm.

Dahil sa bigat ng ulap ay agad nahuhulog ang hailstones ng hindi pa natutunaw.

Nagababala naman ang mga eksperto na delikado ang pagligo sa ulan sa panahon ng hailstorm.

-0-

Halos kalahating milyong piso ng iligal na droga, nasabat sa buy-bust operation ng mga awtoridad sa Makilala, North Cotabato

Aabot sa 422,600 pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa drug buy-bust operation sa Brgy. Poblacion, Makilala, North Cotabato pasado alas-8 ng gabi kamakalawa, Abril 27.

Ang operasyon ay pinamumunuan ng Regional Drugs Enforcement Unit 12 o RPDEU katuwang ang mga operatiba ng Makilala PNP.

Kinilala ang High Value Individual suspect na si Samir Sinarimbo Kadir alyas Datu Mer, 57-anyos at residente ng Purok 3, Brgy. New Bohol, Kidapawan City.

Nakumpiska sa kanya ang isang maliit na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 421,600 pesos.

Nasa Provincial Forensic Unit sa Kidapawan na ang nakuhang ebidensya para sa laboratory examination.

-0-

Tatlong lalaki, sa magkahiwalay na bayan sa North Cotabato nasawi dahil sa cardiac arrest at posibleng heat stroke

SINUSURI na sa ngayon ng mga eksperto kung magkakaugnay lang at sanhi ng mainit na panahon ang kamatayan ng tatlong kalalakihan na pinaghihinalaang nasawi dahil sa cardiac arrest at heat stroke sa tatlong bayan sa North Cotabato.

Una dito ang 72 years old na matandang lalaki na hindi na nakauwi ng buhay sa kanilang bahay nang matagpuan sa Malapag, Carmen.

Kinilala ang matanda na si Oring Lumanas na taga Ladtingan, Pikit, North Cotabato na may binisita lang sa Carmen.

Nabatid na malimutin na ang matanda at posible umanong inatake sa tinding init ng panahon na hindi na na autopsy dahil naaagnas na ito.

Sa Banisilan, nagmamaneho ng kaniyang motorsiklo ang magsasakang si Kenneth Padios, 33 years old, may live-partner na taga Brgy. Miguel Macasarte, sa nasabing bayan nang ma-cardiac arrest o inatake sa puso.

Sa report ng PNP, napag-alamang dati na itong may sakit at nakaranas ng hindi maayos na pakiramdam ilang araw bago ang insidente.

Habang sa Midsayap, inatake naman sa gitna ng kaniyang trabaho ang isang binatang signage installer sa mega market Poblacion 1, sa nasabing bayan kamakalawa.

Nabatid na unang nahilo ang binatang hindi na kinilala, na taga Kimangayo at tinulungan pa ito at naisugod sa ospital pero binawin din ng buhay.

Patuloy na inirerekomenda ng PAGASA ang limitadong outdoor activities; paginom ng maraming tubig at agad na pagpapakonsulta sa mga medical expert.

-0-

Pagbabawal sa tattoo sa mga pulis, mainit ding usapin sa North Cotabato

Hati ngayon ang opinion ng mga kidapawenios sa usaping may kinalaman sa tattoo.

Matatandaan na ng nagdaang araw ay naglabas ng mandato ang Philippine National Police na alisin ang mga vesible tattoos sa mga pulis sa ilalim na rin ng memorandum circular 2024-023 na inaprubahan noon pang march 19 ng kasalukuyang taon.

ngunit nilinaw din ng pnp na hindi saklaw ng mandato ang pag alis ng tinatawag na aesthetic tattoos na kinabibilangan ng eyebrows, eyeliner, at lip tattoo.

Nilinaw naman ng opisina ng PNP na parte lamang ito ng kanilang disiplina at dapat na magiging mukha ng bawat pulis.

Samantala ng pulsuhan ng DXND ang ilang Criminology student patungkol sa pagkakaroon ng tattoo nakikita lamang nila itong art o design na nakakadagdag confidence sa isang tao, pero pinipili parin nilang huwag mag palagay nito sa kanilang katawan lalo na at ipinagbawal na ito ng PNP.

May ilan namang hindi gusto ang idea ng pagkkaroon ng tattoo ng isang tao dahil para sa kanil madumi itong tingnan.

Pero halo lahat sumang ayon na hindi dapat maging basihan ng ang pagkakaroon ng tattoo para sabihing masama ang isang tao.