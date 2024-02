CIDG agents arrest in North Cotabato 2 men wanted for illegal drugs, murder in BARMM

PIGCAWAYAN, North Cotabato - KAKALABAS pa lamang sa pagamutan ng dalawang mga wanted persons nang arestuhin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM pasado alas 5:00 ng hapon kahapon sa Barangay Presbitero, Pigcawayan, North Cotabato.

Kinilala ni CIDG BARMM Regional Chief Lt.Col. Ariel Huesca ang mga nahuli na sina Taha Pasawiran Alias “Commander Ipit,” 54-anyos na taga Barangay Penaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Nahuli rin ang kasama nitong si Ronie Intia Meron Alias “Madz”, 42-anyos na taga Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Naaresto ang mga ito sa isang police checkpoint sa Barangay Presbitero habang isinisilbi ng mga otoridad ang arrest warrant laban sa kanila.

Nabatid na kakalabas lamang ng mga ito sa isang ospital sa Libungan, North Cotabato nang makatanggap ng tip ang operatiba ng CIDG hinggil sa kanilang kinaroroonan hanggang sa makorner ang mga ito sa Pigcawayan police checkpoint.

Si Commander Ipit ay nahaharap sa kasong murder at frustrated murder.

Itinuturing itong No. 3 Regional Most Wanted Person ng PNP sa BARMM habang No. 2 Provincial Most Wanted Person sa Maguindanao del Norte Police at No.6 Municipal Most Wanted Person ng Sultan Kudarat PNP.

Si Alias “Madz” naman ay naaresto dahil sa paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Itinuturing itong ika-limang Provincial Most Wanted Person ng Maguindanao del Norte Provincial Police Office.

Katuwang ng CIDG BARMM sa operasyon ang PNP SAF, 34th Infantry Battalion ng militar at local police units ng Libungan at Pigcawayan.

Ayon sa intel report, ang dalawa ay mga sympathizers umano ng local terrorist group na nag-ooperate sa Sultan Kudarat.

Nabatid naman na si Alias Mads ay isang MILF member.