Finance Sec. Dominguez tells PSALM to cut power to Lanao, Maguindanao

INATASAN NG Dept of Finance ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corp. o PSALM na putulan ng supply ng kuryente ang Lanao del Sur Electric Cooperative o Lasureco at bawasan ang supply ng kuryente sa Maguindanao Electric Cooperative o Magelco dahil sa pagkabigo na bayaran ang halos P16 billion combined na pagkakautang ng mga ito.

Mahigit P12 billion ang utang ng Lasureco habang P3.8 billion naman sa Magelco.

Sinabi ni Finance Sec. Carlos Dominguez na hindi dapat nagbibigay ng libreng kuryente ang PSALM sa Magelco at Lasureco dahil hindi ito sakop ng mandato ng PSALM bukod sa wala talaga itong budget para diyan.

Nakita ni Sec. Domiguez na ang problema sa financial mismanagement at low collection efficiency ng dalawang mga electric cooperative ang dahilan bakit lumubo ang utang.

Delay na ang curtailment o pagbabawas ng supply sa Magelco at total disconnection sa Lasureco dahil May 26 pa sana ito ipatupad.

Ang Magelco ayon sa PSALM ay nakapagbayad lang ng P45 million o 31 percent ng P146 million total power bill para sa billing period na December 2021 to April 2022.

Ang Magelco ay meron ding P9.5 million na unremitted universal charges na nakolekta sa mga member consumers.

Ito ay kinokolekta kada buwan ng grid operator at power distributors na dapat na-re-remit sa PSALM.

Samantala, nagpalabas ng Ex-Parte TRO si Lanao del Sur Regional Trial Court Judge Wendy Papandayan na nag-uutos sa PSALM at NGCP na huwag munang putulan ng kuryente ang Lasureco.

SA MAGUINDANAO, sinabi provincial administrator Atty. Cyrus Torrena na sinisikap ng pamunuan ni Gov. Bai Mariam Mangudadatu paano maisalba ang Magelco.

Naunang itinakda ng PSAM at NGCP na bawasan ang supply ng kuryente na ibinibigay sa Magelco dahil sa di nito pagbabayad sa financial obligation nito.

Sa ngayon, ipinatutupad na ng Magelco ang 16-hour power service interruption sa limang feeders nito na nagsisilbi sa 36 na bayan ng lalawigan.

On going ang negotiation ng Maguindanao provincial government sa PSALM at NGCP.

Isa sa mga dahilan bakit lumaki ang utang ng Magelco ayon kay Torrena ay ang non-payment of member consumers.