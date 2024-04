Iba’t-ibang mga kagamitang pandigma, isinuko sa 57IB

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte - Boluntaryong isinuko ng mga residente sa tatlong mga lugar na nasasakupan ng 57th Infantry (Masikap) Battalion ang mga kagamitang pandigma sa militar.

Ayon kay Lt. Col. Guillermo Mabute Jr., pinuno ng 57IB nasa 58 iba’t-ibang mga kalibre ng armas ang kanilang tinanggap mula sa kamay ng mga di otorisadong magdala ng baril mula buwan ng Pebrero hanggang nitong ika-19 ng Abril, 2024.

Ito ay mula sa mga residente ng Upi, Maguindanao del Norte; South UPI, Maguindanao del Sur; at Lebak, Sultan Kudarat.

Kabilang sa mga armas na isinuko ay isang 7.62mm SLR Rifle, dalawang 7.62mm M14 Rifle, dalawang Cal.30 Carbine Rifle, isang Cal.30 BAR Rifle, isang 40mm M79, isang RPG, dalawang Cal.45 Pistol, dalawang 5.56mm Fortilite Pistol, isang Ingram-type 9mm, tatlong Uzi-type 9mm Pistol, isang Cal .38 Revolver, dalawampu’t dalawang mga 20-Gauge Shotgun, labinlimang mga 12-Gauge Shotguns, mga magasin at iba’t-ibang uri ng mga bala.

Ang nasabing mga baril ay iprenisinta kasabay ng isinagawang Grand Ugnayan ng mga Barangay na isinagawa sa Gymnasium, South UPI, Maguindanao del Sur, na dinaluhan naman ni Brig. Gen. Michael A. Santos, pinuno ng 603rd Brigade, kasama sina Hon. Ma. Rona Christina P Flores, Mayor ng UPI, Maguindanao del Norte, Hon. Reynalbert O Insular, Mayor ng South UPI, Maguindanao del Sur, at Hon. Frederick F Celestial, Mayor of Lebak, Sultan Kudarat. Kasama ang PNP, mga IPs at iba pang mga stakeholders.

Sinabi ni Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6ID/JTFC na welcome development ang hakbang na ito na ginawa ng mga residente sapagkat malaking kabawasan sa krimen ang pagsuko ng mga armas na mawala sa kamay ng mga di otorisadong magdala nito. “Patuloy ang aking panawagan sa may mga hawak pa ng kagamitang pandigma na isuko sa pamahalaan gayundin sa mga naligaw ng landas na magbalik sa gobyerno,” wika pa ni Maj. Gen. Rillera