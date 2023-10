Illegal campaign posters ng mga kandidato, binaklas ng COMELEC- Koronadal

KORONADAL CITY, South Cotabato- Kasama ng COMELEC sa kanilang Operation Baklas sa ikalawang araw ng campaign period para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahapon ang PNP, DPWH, DENR at City Environment and Natural Resources Office o CENRO.

Karamihan sa kanilang mga binaklas ang mga tarpaulin na lumabag sa 2x3 limit size ng COMELEC kahit nasa mga common poster areas.

Ayon kay City Election Officer Atty. Maleiha Usman-Loong, pinagtatanggal din ng COMELEC ang mga campaign posters sa mga private property na walang pahintulot ng mga may-ari.

Kaya muling hinamon ni Loong ang mga kandidato sa BSKE na sumunod sa mga panuntunan ng COMELEC dahil ang kanilang mga ginagawa ay sumasalamin din sa kanilang pagiging lider.

Magtatagal ang Operation Baklas ng COMELEC hanggang sa Oktubre 27.