Indian national money lender, patay sa pamamaril sa Midsayap, angkas na babae sugatan

MIDSAYAP, North Cotabato - NASAWI on the spot ang isang indian-national nang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa Barangay Tugal, Midsayap na sakop ng SGA BARMM, pasado alas 10:00 ng umaga kanina.

Kinilala ni Midsayap town police chief Lt. Col. John Miridel Calinga ang biktima na si Juty Singh, nasa hustong gulang, businessman na taga Barangay Bolocawon, Pigcawayan, Cotabato.

Sugatan naman ang babaeng angkas nito na si Rojane Pantuwa Arandilla na taga Brgy. Baguer, Pigcawayan.

Ayon sa ulat, sakay ang dalawa sa Honda Click 125, patungo sanang Brgy. Tugal ng nasabing bayan mula Datu Piang, Maguindanao del Sur nang sundan ng mga suspek at pagdating sa pinangyarihan ay dito na tinangkang hablutin ng isa sa mga suspek ang sling bag ng biktimang si Singh.

Nakipag-agawan pa ang biktima sa suspek hanggang sa pagbabarilin ito.

Patay on the spot si Singh habang sugatan naman si Arandilla.

Nagpapatuloy pa ang pursuit operation laban sa mga suspek.