ISIS spokesperson for East Asia, napatay sa Army operation sa Maguindanao

COTABATO CITY - PATAY SA SPECIAL OPERATION ng Western Mindanao Command Joint Task Force Central ang spokesperson ng Islamic State of Iraq and Syria-East Asia (ISIS-EA) kahapon sa Crossing Salbo, Barangay Poblacion, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao.

Kinilala ang nasawi na si Abdulfatah Omar Alimuden alyas Abu Huzaifah.

Ang operasyon ay magkatuwang na ikinasa ng 601st Infantry Brigade, 40th Infantry Battalion, at intelligence units ng army.

Maliban sa spokesperson ng ISIS-EA, si Abu Huzaifah ay siya ring responsable sa financial transactions ng Daulah Islamiyah-Philippines to the ISIS Central.

Pinapurihan naman ni Western Mindanao Command Chief Lt. Gen. Alfredo Rosario, Jr. ang tropa ng militar kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa kay Abu Huzaifah.