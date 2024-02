Lalaki, huli sa anti-drug ops sa Ampatuan

NAARESTO ang isang lalaki na sangkot sa iligal na droga sa Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Kinilala ang suspek an si Elias Depedro Lacibal Jr, 42 years old, at residente ng Purok 2, Kauran, Ampatuan.

Ayon sa imbestigasyon ng Maguindanao del Sur Police Provincial Intellegince Unit, maghahain lang sana sila ng warrant of arrest laban sa wanted person na may kinkaharap na kasong Child Abuse through Lascivious Conduct sa ilalim ng Republic Act 7610.

Nang dumating sa lugar ang operating team, tumakbo si Lacibal at hinabol ng mga operatiba hanggang sa ito ay ma-corner, tumambad ang isang pakete ng shabu.

Kulong na ang suspek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Ang wanted person naman na target sa operasyon ay patuloy na tinutugis ng Maguindanao del Sur Police kasama ang Ampatuan PNP.