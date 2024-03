Lalaki patay, kasama huli sa entrapment operation ng CIDG sa MagNorte

SULTRAN KUDARAT, Maguindanao del Norte - NAUWI sa palitan ng putok ang dapat sana’y entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM sa Sitio Mamadra, Barangay Limbo sa bayang ito 2:40 ng hapon kanina.

Ayon kay CIDG BARMM Regional Director Lt.Col. Ariel Huesca, nasawi sa operasyon si Datun L. Mastura habang nahuli rin ang kasama nitong si Norodin Sulaiman.

Sugatan naman si Patrolman Raffy Jacinto na kasapi ng CIDG na tinamaan sa kanyang paa.

Si Mastura, 56-anyos, ay isang X- Ray technician ng Cotabato Sanitarium, na taga Crossing Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Habang si Sulaiman naman, 33-anyos, ay isang construction worker, na taga Brgy. Banatin, Sultan Kudarat at kasapi ng MILF Task Force Ittihad, Inner Guard Base Command sa Camp Darapanan.

Nakatakas naman ang isa pa nilang kasamahan na si Tato Intul, isa ring construction worker, na residente rin ng nasabing lugar.

Nagresulta sa shoot-out ang naturang operasyon nang matunugan ng mga suspek na pulis ang kanilang ka transaksyon sa pagbebenta ng mga armas at bala.

Nakuha ng CIDG-BARMM sa mga ito ang mga baril, magazines, mga bala, sasakyan ng suspek at boodle money na ginamit sa nasabing transaksyon.

Ang nahuling suspek at ang nakatakas na kasama ay kakasuhan ng paglabag sa RA 10591 at Direct Assault of a Person in Authority.