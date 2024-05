USM professor, nag-public apology sa pag-angkin ng thesis ng isang USM student

Public Apology ng dating university professor sa kanyang estudyante dahil sa pangongopya nito sa kanyang thesis.

Naglabas ng kanyang public apology si dating University of Southern Mindanao o USM professor Dr. Riceli Mendoza dahil sa pag-angkin nito sa academic work ng kanyang dating thesis advisee na si Jemima Atok, dating AB-English student din ng naturang pamantasan.

Sa post ng Department of English Language and Literature of USM, inamin ni Mendoza na inangkin nito ang thesis ni Atok at ipinangalan sa kanya bago inilathala sa isang journal.

Inamin din ni Mendoza ang kanyang pagkakamali at sinabing hindi na ito mauulit pa.

“I earnestly implore your forgiveness. Please accept my sincere apology, Jemima and family,” saad sa sulat na pirmado ni Mendoza.

Si Prof. Mendoza na dating faculty member ng Department of English Language and Literature ng University of Southern Mindanao, sa Kabacan, Cotabato ay kilala dahil sa kanyang husay sa pagtuturo at nangingibabaw ang galing sa larangan ng pananaliksik.

PHOTO: Department of English Language and Literature of USM