MCWD announces water service interruption

Metro Cotabato Water District

Cotabato City

Water Service Advisory

Notice of Low Water Pressure to No Water

Ipinapaalam ng Metro Cotabato Water District na magkakaroon ng TEMPORARY LOW WATER PRESSURE TO NO WATER ang mga areas na sumusunod:

Sultan Kudarat, Maguindanao area

Downtown, Cotabato City

Supermarket, Cotabato City

Notre Dame Avenue/College area, Cotabato City

Lugay-Lugay, Cotabato City

Bagua 1, Cotabato City

Bagua Mother, Cotabato City

Kalanganan Mother-Bucana, Cotabato City

Campo Muslim, Cotabato City

Datu Siang/Tukananes, Poblacion 7, Cotabato City

RS Buan St./Purok Datu Kaka, Poblacion 1, Cotabato City

Bulalo area, Sultan Kudarat

Salimbao, Sultan Kudarat

Miryamville, Sultan Kudarat

Calzada, Sultan Kudarat

Tambak area, Sultan Kudarat

Katuli, Sultan Kudarat

Purok Dumato, Sultan Kudarat

Brgy. Limbo, Sultan Kudarat

Pinaring Road, Sultan Kudarat

Ito ay magsisimula ng 3:00 pm ng November 19, 2020 hanggang 2:00 am ng November 20, 2020.

Ito ay dahil sa gagawing preventive maintenance activities, sa pamamagitan ng paglilinis ng clarifier tank ng Bulk Water Treatment Plant sa Macaguiling, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sisikapin ng Bulk Water Supplier na mapadali ang nasabing paglilinis.

Hinihikayat ang mga concessionaires na ugaliing mag-imbak ng tubig para mayroong magamit sa panahon ng mga kalamidad o eventualities tulad nito.

Maraming salamat po sa inyong pang-unawa.

MCWD Management