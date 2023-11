Mga suspect sa pagpatay isa isang kagawad, naaresto ng PNP at Army sa Midsayap

NAARESTO NG PINAGSANIB na pwersa ng PNP at AFP ang walo katao na hinihinalang may kinalaman sa pagpatay sa isang barangay kagawad at BPAT member sa Midsayap, North Cotabato.

Sila ay nahuli sa ikinasang joint police at military operations alas 4 ng hapon sa Barangay Kudarangan, Midsayap na sakop na ngayon ng Special Geographic Area ng BARMM.

Kahapon ng madaling araw, nakasagupa ng grupo ni Tho Puyo Singh, 73-anyos, Barangay Kagawad ng nasabing barangay at Bayao Mohamad Uka, 58-anyos, BPAT member. Sila parehong MNLF members na nasawi sa labanan.

Sinabi ni Midsayap town police chief Lt. Col John Miridel Calinga na pinaputukan ng mga naaresto ang tropa ng pamahalaan kahapon ng hapon.

Kabilang sa nakumpiska ng PNP at 34th Infantry Battalion ang 14 na long firearms na lahat hindi lisensyado.