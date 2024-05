Misuari guilty sa kasong graft, ayon sa Sandiganbayan

MNLF founding chair at dating regional governor ng ARMM, guilty sa 2 counts ng graft

NAG-UGAT ang kaso ni Misuari sa pagbili nito ng nasa P77 million na halaga ng educational materials noong siya pa ang governor ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM noong 2000 at 2001.

Si Misuari at ang anim na iba pa ay nameke ng mga dokumento kabilang ang requisition at issue voucher, purchase order, at sales invoice sa nasabing transaksyon.

Sinabi ni Sandiganbayan Third Division chair Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang na guilty si Misuari ng two counts of Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Bawat count ng graft ay katumbas ng anim na taon at isang buwan hanggang walong taong pagkakabilanggo.

Pero pinawalang sala naman si Misuari at ang iba pa nitong co-accused sa kasong malversation.

Kabilang sa mga kinasuhan ay sina Leovigilda Cinches, Pangalian Maniri, Sittie Aisa Usman, Alladin Usi, Nader Macagaan, at Cristeta Ramirez.

Pinayagan sila ng korte na makapagpiyansa ng P300,000 sa bawat count.

Aapela naman sa korte ang kampo ni Misuari.