NDBC BIDA BALITA (April 17, 2021)

1 North Cotabato PDRRM, nakaalerto sa bagyong Bising sa probinsya; publiko pinalalahanan

2. BILANG ng mga gumaling sa Covid sa Region 12, dumami.

3. COVID-19 testing laboratory sa South Cotabato, hindi pa rin tumatanggap ng mga walk-in clients.

4. NPA na taga Makilala, North Cotabato, huli sa Koronadal City

5. BENTAHAN ng shabu sa Kidapawan City, on line at sa pamamagitan ng internet na ngayon.

6. Agri-tourism para sa dagdag na kita ng mga magsasaka, isinusulong ni South Cotabato Provincial Agriculture office.

LOCAL…

WALANG ISASAGAWANG RAMADHAN FAIR ang local government ng Cotabato City ngayong panahon ng puwasa.

Sinabi ito ni City Tourism Officer Girlie Frondoza na nagdesisyon si Mayor Cynthia Guiani-Sayadi na ipagpaliban muna ang Ramadhan trade fair sa city plaza o sa harap ng Peoples Palace dahil sa banta ng Covid-19.

Ayon kay Frondoza, prioridad ng city government ang kaligtasan ng mga mamamayan kaya ito ay ipinagpaliban muna.

Kasabay nito, inihayag ni Frondoza na malaking bagay ang pag-alis ng NO MOVEMENT SUNDAY policy ng city government sa panahon ng Ramadhan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng mahalagang religious event.

LOCAL…

MAKAKARANAS NG BROWNOUT NGAYONG SABADO ANG ILANG bayan sa Northern Maguindanao dahil sa ipatutupa na upgrading ng Maguindanao Electric Cooperative sa linya ng kuryente.

Sinabi ni Magelco general manager Ashary Maongco na ang scheduled power interruption ay mangyayari mula alas 8 ngayong umaga hanggang alas dose ng tanghali.

Habang ginagawa ito, makakaranas ng kawalan ng kuryente ang mga member consumer sa limang bayan, ayon kay Maongco.

Ang mga apektadong mga bayan ay ang Sultan Mastura, Parang, Matanog, Barira at Buldon.

Nangako si Engr. Maongco na agad ibabalik ang supply ng kuryente kapag natapos ng mas maaga ang trabaho.

Local…

DAHIL SA dumaraming kaso ng HIV-AIDS sa Soccsksargen region naglabas ng direktiba ang tanggapan ni Libungan Mayor Francis Aris Yu upang mas paigtingin pa ang kampanya para sa HIV-AIDS Awareness sa kanilang mga nasasakupang barangay.

Ayon kay Municipal Information Officer at HIV Focal Person Totskie Pampag, layon ng naturang kautusan na mas mapalaganap pa ng kaalaman hinggil sa HIV upang maiwasan ang pagdami pa ng mga kaso.

Sinimulan ang programa sa barangay Kapayawi sa nasabing bayan kung saan dumalo ang mga kabataan, mga kasapi ng LGBT at mga youth leaders na inaasahang magsisilbing tagapagsalita para sa kanilang kapwa kabataan.

local..

Mas tumaas pa ang collection goal ng Bureau of Internal Revenue o BIR- Kidapawan City ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni BIR- Revenue Officer 3 Cherry Ann Esclamado, noong 2020 nasa 1.349Billion ang kanilang collection goal samantala abot naman sa 14Billion pesos ngayong taon.

Para sa buwan lamang ng abril, nasa mayroong 163Miilion pesos ang target nilang macollect. Inihayag din nitong regular na ang operasyon ng kanilang tanggapan at may bago na ring building sa Dela Cruz Street upang na kayang mag akomoda ng mas maraming kliyente.

Samantala, nagpapatuloy naman ang Voluntary Assessment and Payment Program o VAPP hanggang sa June 30, 2021 at ang covered taxable year ay 2018.

Maari pa ring mag avail lalo na ang mga letter of authority o audit investigations.

local..

Kung nakaranas man ng malakas ng ulan, pagbaha at landslide ang North Cotabato noong linggo ng gabi, posibleng mas malakas pa ang mararanasan sa mga susunod na araw na magiging epekto ng weather disturbance sa silangang parte ng Pilipinas.

Nag-iipon pa anya ngayon ng lakas ang nasabing bagyo na posibleng mag elevate sa typhoon category.

Kaugnay nito, naka alerto na ngayon ang North Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management kung saan nagpalabas na ng advisory sa bawat Local Government Unit para sa pagmonitor sa mga landslide and flashlood prone areas.

Ayon kay PRDDM Warning ang Operations Head Engineer Arnulfo Villaruz, mahalagang maging maingat at vigilante sa lahat ng pagkakataon.

local..

Mas lumubo pa ngayon ang bilang ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato batay sa latest report ng DOH 12 kagabi.

Kahapon labing siyam ang nadagdag sa mga nagpositibo sa sakit sa loob lamang ng 24 oras na report ng DOH. Pinakamarami sa mga naitala ay galing sa Mlang na mayroong anim sinundan ng Kabacan na may apat habang tig tatatlo sa Midaysap at Pigcawayan.

Mayroong tig iisa ang galing sa Kidapawan City, President Roxas at bayan ng Makilala. Anim naman ang kabuuang nakarekober sa sakit kahapon sa probinsya.

Walangput dalawa na ang aktibong kaso ng sakit. Habang nasa 1071 ang kabuaang confirmed cases COVID-19 infections. NDBC BIDA BALITA

local...

Nauwi sa pananakit ng tyan at pagsusuka ang umano’y pagkain ng yema cake ng magpipinsan Kidapawan City.

Sa panayam ng Radyo Bida sa isa sa mga kaanak ng mga biktima na tumangging magpakilala, sinabi nito na dalawa sa anak niya at 4 pang mga pinsan nito anya ang tinamaan ng pinaniniwalang food poisoning sa kinain nilang yema cake.

Apat sa mga nakakain sa naturang cake ang dinala sa ospital at lumabas sa kanilang examination na nagkaroon sila ng acute gastroenteritis with moderate to severe dehydration dahil sa food poisoning.

Samantala, palaisipan naman sa may ari ng naturang bakeshop ang nangyaring food poisoning sapagkat ngayon lang anya ito nangyari simula ng mag operate nito.

Sa katunayan ay kinain pa nila ang ibinalik na cake ng customer upang patunayang ligtas ang kanilang paninda at wala naman anya silang naramdamang anumang pananakit ng tiyan.

Handa naman anya silang sumailalim sa imbestigasyon para matukoy ang tunay na dahilan ng food poisoning.

Sa ngayon ay patuloy naman ang malalimang imbestigasyon ng Health office ng lalawigan sa umano’y kaso ng food poisoning matapos may tatlo pang ibang reklamanta ang dumulog sa himpilan.

local..

Buksan na sa publiko ang mga sakahan na handa sa agri-tourism para magkaroon ng dagdag na kita.

Ito ang panawagan sa mga magsasaka ni South Cotabato Provincial Agriculturist Raul Teves.

Ayon kay Teves madadagdagan ang kita ng mga magsasaka kapag maniningil ang mga ito ng entrance fee sa kanilang mga sakahan.

Bukod dito ayon kay Teves ang mga agri-tourism farm ay maari ring maging learning sites ng mga agriculture students sa region 12.

Ayon kay Teves maliban kasi sa palay at mais dumami na rin ang mga specialized farms sa South Cotabato.

Ipinihayag nito ms ang mga pataniman ng strawberry, guyabano, kape, rubber, bulaklak , ornamental plants at iba pang high value crops na itinatag sa lalawigan noong mga nakaraang taon ay binibisita na ng mga local at foreign tourist.

Dinagdag din nito na may mga magsasaka rin ngayon sa South Cotabato na planong magtatag ng rabbit farming at free range chicken farms.

Ayon kay Teves maliban sa pagtatanim ng mas marami pang mga produkto pinapalawak din ng mga magsasaka sa South Cotabato ang organic farming

NPA platoon leader na nagpakita ng pekeng SC-CCTS ID sa quarantine checkpoint, inaresto ng mga otoridad sa Koronadal City

Isinasailaim na ngayon sa masusing imbestigasyon ng South Cotabato PNP ang naaresto nilang NPA leader. Ang suspek na si Gemar Gecana alyas “Oyen”, 37 years ay naaresto habang sakay ng pampasaherong van mula General Santos City patungong Koronadal.

Ito ay matapos mabisto na peke ang ipinakitang South Cotabato COVID-19 Contact Tracing o SCCTS ID sa Quarantine Control Point sa Barangay Saravia, Koronadal.

Nakumpirma din ng mga pulis na nag-interrogate kay Gecana na taga Barangay Malabuan, Makilala, North Cotabato na siya ay Platoon Leader ng Guerilla Front 73-DAGUMA ng Far South Mindanao Regional Committee at dating company commander din ng Front 71 ALIP ng nasabing grupo.

Ang grupo nito ay nagkukuta sa mga bayan ng Palimbang, Lebal, Kalamansig, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan at Balimbang sa Sultan Kudarat Province. Kinumpirma din ng South Cotabato PNP na si alyas “OYEN” ay wanted dahil sa kasong attempted murder.

Ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason ang pagkakaresto nila kay Gecana ay patunay maliban sa pagkumbinse na sumuko tuloy din ang pagtugis ng PNP sa mga loyal na myembro ng CPP-NPA.

Si Gecana ng pinagsanib na pwersa ng South Cotabato PNP, Police Regional Office at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.

local...

Bawal pa rin ang mga walk-in client sa COVID-19 testing laboratory sa Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center o DAPPMC sa Koronadal City.

Nilinaw ito ni Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato Infectious Disease Program Coordinator John Codilla. Binigyan diin ni Codilla na pinapayagan lamang ngayon sa COVID-19 laboratory ang mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19.

Pinapayagan rin na makinabang sa libreng RT-PCR test sa nasabing laboratoryo ang mga nakasalamuha ng isang COVID-19 positive.

Payo namnan ni Codilla sa mga mangibang bansa na requirement ang RT-PCR test dumulog sa mga pribadong COVID-19 testing laboratory sa General Santos City at Sultan Kudarat.

local...

Resulta ng kanilang 128 anti-illegal drug operation ang pagkakakumpiska ng mga pulis ng mahigit 3.2 million pesos na halaga ng iligal na droga sa South Cotabato sa unang quarter ng 2021.

Ito ay base naman sa datus na ipinakita ni Police Lieutenant Colonel Verlin Pampolina ng South Cotabato PNP sa katatapos lang Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC meeting.

Sinabi ni Pampolina na kabilang sa mga nakumpiska ng mga pulis sa lalawigan ang mahigit 13,000 hills ng marijuana plants, may 164 grams ng dried marijuana leaves at 90.65 grams ng shabu.

Nakumpiska ang mga ito ng mga pulis sa 68 na drug buy-bust operation, 28 search warrant operation , 12 warrant of arrest operation at 25 na police reponse.

Dinadag din ni Pampolina na sa 108 na mga naarestong drug suspect sa South Cotabato, 100 naman ang kinasuhan ng PNP. Tiniyak din ni Pampolina ang pagpapatuloy ng maigting na kampanya ng Provincial Police Office laban sa mga drug pusher at user sa South Cotabato

Nanguna sa pamimigay ng mahigit five million pesos na halaga ng sub-project ng Philippine Rural Development Program o PRDP ng Department of Agriculture sa Pigcawayan North Cotabato si DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Makikinabang sa Consolidation, Processing and Marketing of Copra project ang tatlumput pitong mga magsasaka. Ang mga ito ay pawang mga myembro ng Bulucanon Farmers Multi-Purpose Cooperative o BFMPC.

Ang nasabing mga benepisyaryo ay nabigyan ng ahensya ng hauling truck, puhunan ,mga gamit at materyales sa coconut production. Ayon kay Director Mangelen, ang nasabing proyekto ay magpapalaki ng kita at magpapababa ng gastusin ng mga benepisyaryong coconut farmers.

Ang tulong na natanggap ay ipinagpasalamat naman ni BFMPC President Romulo Ramos sa DA-PRDP. Ayon kay Ramos malaking tulong sa kanilang copra production ang ibinigay na hauling truck ng ahensya.

Sa pamamagitan nito ayon kay Ramos ay maibebenta din nila sa patas na presyo ang kanilang mga produkto.