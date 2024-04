NDBC BIDA BALITA (April 30, 2024)

HEADLINES

1 Barangay Kagawad patay, driver sugatan sa ambush sa Datu Hoffer, Maguindanao Sur

2 MILF, MNLF na ngayon ay miembro na ng PNP at nagtapos kahapon, hinamon ni P. Marcos na maging instrumento sa kapayapaan sa Mindanao

3 Tulong sa mga apekado ng El Niño sa Koronadal tiniyak ni Mayor Ogena

4 58th Founding Anniversary at 25th Tnalak Festival inilunsad na sa South Cotabato

5 MGA NABIKTIMA ng food poisoning sa South Upi, Maguindanao Sur, nakauwi na ayon sa IPHO

6 Dalawa sa Anim na mga tinamaan ng kidlat sa isang kasalan sa Marilog, Davao City guro mula Arakan, North Cotabato

PATAY ang isang barangay kagawad habang nakaligtas naman ang driver nito bagaman at sugatan matapos tambangan sa Barangay Tuayan 1, Datu Hoffer, Maguindanao del Sur pasado alas 2 ng hapon kahapon.

Kinilala ni Datu Hoffer town police chief Lt. Albert Pansoy ang nasawi na si Juanito Promboy, nasa hustong gulang, Barangay Kagawad ng Mother Tuayan ng Datu Hoffer.

Sugatan naman ang driver nitong si Ronald Angit, na taga Timanan, South Upi, Maguindanao del sur.

Sakay ang dalawa sa Skygo 125 at binabaybay ang Brgy. Tuayan Mother sa Datu Hoffer patungo sanang Barangay Limpongo sa nasabi ring bayan nang tambangan sila ng mga suspek sakay rin ng isang motorsiklo.

Tinamaan ang driver na si Angit sa bandang leeg habang sa tagiliran naman si Promboy.

Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima sa pero idineklarang dead on arrival si Kagawad Promboy.

IPRENISINTA kay Pangulong Marcos Jr. ni 6th ID Commander Major Gen. Alex Rillera ang daan-daang mga armas na isinuko at nakumpiska sa mga operasyon ng militar.

Kabilang sa mga armas na ito ay ang nabawi mula sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na nakasagupa ng militar sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Una nito ay binisita din ng Pangulo ang pitong mga sundalong sugatan sa nasabing operasyon na nagpapagaling ngayon sa Camp Siongco Station Hospiatal sa loob ng Headquarters ng 6ID.

Pagkatapos nito ay humarap naman ang Pangulo sa mga militar at pinasalamatan ang mga ito sa kanilang pagpapanatili ng peace and order sa BARMM.

Hinimok din nito ang mga sundalo na paghandaan ang kauna-unahang parliamentary at midterm elections at sigaraduhing maidaos ito ng mapayapa at walang manggugulo.

Pangulong Marcos pinaalalahanan ang mga Moro combatants na ganang nang pulis na maging ehemplo sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa BARMM

ANG pagsisiguro na maging tapat sa sinumpaang tungkulin, maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at maging tapat sa serbisyo ang ilang lang sa paalala ni Pangulong Marcos sa 100 mga Moro combatants na gananp nang pulis.

Pinangunahan ni Marcos kahapon ang pagtatapos ng unang batch mga nagtapos sa Bangsamoro Police Basic Recruit Course na ginanap sa Camp Pendatun ng PO-BAR sa Parang, Maguindanao del Norte.

Kasabay ng kanilang pagtatapos ayon sa Pangulo ay ang mabigat na responsibilidad na kailangang pagsikapan at yon ay bilang bagong kinatawan ng kaayusan at pagbabago.

Apat na punto rin ang pinaalala ni Pang. Marvos sa kanila at yon ay ang intigridad, tapang at determinasyon at maging tapat sa tungkulin.

Naunang sumailalim sa anim na buwang training ang mga pumasa sa selection process bago tuluyang naging ganap na mga pulis na itatalaga naman sa ibat-ibang lugar sa Bangsamoro Region.

TULOY ANG ELEKSYON SA BARMM sa May 2025.

Ito ang inihayag ni P. Marcos sa kanyang pagsasalita sa programa kaugnay ng 10th year anniversary ng

Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB).

Aniya ang pagkakaroon ng eleksyon ay katuparan ng demokratikong paraan na nakasaad sa CAB.

Ginawa ng pangulo ang pahayag habang daan-daang mga non government organizations ang nagsagawa ng motorcade at nanawawagan na bigyan ng isa pang extension ang BTA dahil hindi pa lahat ng nilalaman ng kasunduan ang naisakatuparan ng magkabilang panig.

Hiling ng NGOs sa BARMM na palawigin hanggang 2028 ang transition.

Tiniyak din ni Marcos na magkakaroon ng maayos at malinis na halalan sa BARMM.

Umaabot na sa 344 ang mga pasyenteng may sakit na dengue ang dinala at ginamot sa Cotabato Regional and Medical Center mula Enero ng taong ito.

Sa bilang na yan, walo na ang namatay dahil sa dengue, ayon sa CRMC bulletin.

SA ngayon, may lima pang pedia patient na positibo sa virus ang nananatili sa pagamutan.

Maguindanao ang may pinakamaraming kaso na abot sa 158, sinusundan ito ng Cotabato City na may 147 dengue cases. Ang North Cotabato ay merong 21 habang may 14 mula Sultan Kudarat at apat mula Lanao del Sur.

NASA MABUTI nang kalagayan ang mga nabiktima ng food poisoning sa Barangay Pandan, South Upi, Maguindanao del Sur.

Ito ang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Maguindanao IPHO Chief Dr. Mohammad Ariff Baguindali.

Sinabi ni Baguindali na abot sa 80 katao ng dinala sa hospital ngunit higit 40 rito ang malubha ang kondisyon.

Magugunitang nakaranas ng pagsusuka, pagkahilo at pananakit ng tiyan ang mga pasyente matapos kumain ng ginataang manok sa tribal wedding na dinaluhan.

Hinihintay na lamang ayon kay Baguindali ang resulta ng kanilang isinagawang rectal examination.

Nagpaalala si Baguindali sa mga mamamayan lalo ngayong mainit na panahon madaling ma-spoil o masira ang pagkain lalo kung ito ay may gata.

58th Founding Anniversary at 25th Tnalak Festival inilunsad na sa South Cotabato

Nanguna sa paglunsad ng ika 58th Founding Anniversary at 25h Tnalak Festival ng South Cotabato si Governor Reynaldo Tamayo Jr. kahapon.

Ipinunto pa ni Tamayo na hindi mapipigilan ng anumang hamon ang nasabing selebrasyon.

Ayon pa sa gobernador pinapahalagahan ang selebrasyon ang mga nagawa ng mga ninuno at mga nagdaang opisyal ng lalawigan kaya hindi ito maaring balewalain.

Dagdag panito sa pammaagitan ng Tnalak festival ay maipapakita din sa ibang lugar ang mga kultura at tradisyon ng mga taga South Cotabato.

Gaganapin ang Tnalak Festival at Founding Anniversary ng lalawigan sa Hulyo.

Bangkay ng lalaki natagpuan sa Columbio, Sultan Kudarat

Pinakukumpirma pa ng PNP sa mga kaanak nito ang pagkakakilanlan sa bangkay ng lalaki na natagpuan sa Columbio,Sultan Kudarat.

Ito ay ayon kay Columbio Chief of Police Captain Isidro Escobar.

Paliwanag ni Escobar nasa state of decomposition na kasi ang bangkay nang matuklasan ng mga mamamayan sa bulubunduking bahagi ng barangay Lasak.

Sa tantiya ng PNP ayon kay Escobar ang biktima ay maaring anim na araw nang patay nang matuklasan noong Abril 28.

Kaya hirap din ang PNP na tukuyin ang sanhi ng pagkasawi nito.

Tumanggi naman si Escobar na pangalanan ang biktima dahil na rin sa kahilingan ng kanyang mga kaanak.

Lending collector na tinangayan ng motor, patay sa pamamaril sa Tupi, South Cotabato

May persons of interest na ang PNP sa mga suspek na bumaril at tumangay ng motor ng isang lending collector sa Tupi, South Cotabato.

Tinukoy ni Tupi Chief of Police Major JS Pedrosa ang biktima na isang 29 anyos na taga Barangay Sta. Cruz sa karatig bayan ng Tampakan.

Ayon kay Pedrosa habang nangongolekta sa Sitio Tukalabong sa Barangay Crossing Rubber, tinabihan ng isa sa mga suspek ang biktima nang pasakay sa kanyang motor.

Matapos maagaw ang motor tumakas ang suspek kasabay ang dalawa pang mga kasama.

Pero habang papalayo binaril ng isa sa mga suspek sa ang biktima.

Ayon kay Pedrosa ang biktima ay dead on arrival sa ospital sanhi ng malubang tama ng bala ng baril sa likod.

Umaasa naman ang nasabing police official na makatutulong sa imbestigayon nila sa krimen ang CCTV footage ng mga salarin.

Pamimigay ng higit sa P281 million na cash grant sa may 47,000 na mga benpisyaryo sa SOCCSARGEN at BARMM tapok sa Labor Day Celebration ng DOLE 12

Makatatanggap ng higit sa P281 million na cash assistance ng DOLE 12 ang higit sa 47,000 na mga benepisyaryo sa SOCCKSARGEN at BARMM simula bukas Labor Day.

Ayon kay DOLE 12 Information Officer Charles Bataga ito na ang isa sa pinakamalaking cash distribution ng ahensya.

Dagdag pa ni Bataga, higit sa P208 million sa nasabing pondo ay laan para sa may 44,000 na Tulong Panghanapbuhay sa ating Disadvantage/Displace Workers o TUPAD Program beneficiaries.

Magtatrabaho ang mga ito mula sampu hang 90 araw sa kanilang mga komunidad.

Habang higit sa P72 million sa pondo ay para naman sa may 2,600 na mga benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Project o DILP na mabibigyan ng tseke at livelihood kits.

Ang simultaneous na pamimigay ng naabing mga ayuda ay may layon na mabigyan ng alternatibong kabuhayan ang mga marginalized workers sa region 12 at bahagi ng BARMM

Tulong sa mga apekado ng El Niño sa Koronadal tiniyak ni Mayor Ogena

Pinaghandaan na ng lokal na pamahalaan ng Koronadal ang El Niño phenomenon Nobyembre pa lang noong nakaraang taon

Sa katunayan ayon kay City Mayor Eliordo Ogena, libo libong libog nang mga binhi at cash assistance ang ipinamigay ng LGU at national government sa mga magsasaka ng lungsod na apektado ng tagtuyo’t.

Ito ay kahit pa pa naideklara ang State of Calamity sa lungsod.

Dagdag pa ng alkalde, makatatanggap din ng food packs ang higit 25,000 household sa Koronadal na apektado ng El Niño.

Ito ay bukod pa sa 30 araw na pagpapalawig ng feeding program para sa malnourish na mga bata.

Tiniyak din ni Ogena na may mga proactive measures din ang LGU para malabanan ang epekto ng El Niño sa mga alagang hayop sa Koronadal.

Inaasahan naman ang pagdeklara na rin ng State of Calamity sa Koronadal sa special session ng konseho ngayong araw.

Ayon naman sa pinakahuling datus ng CDRRMC umabot na sa P22 million ang danyos ng El Niño sa sektor ng agrikultura sa lungsod.

Transisyon ng El Nino at La Niña, magiging krusyal sa kondisyon ng lupa dahil posibleng magdulot ng mga landslide ayon sa Cotabato PDRRM

DAHIL sa pagkamatay ng mga ugat ng mga pananim dulot ng pagkatuyo ng lupa at tinding init ng panahon nagiging maluwang na ang lupa.

At kapag sinundan naman ito ng mga pag-ulan ay posibleng mag saturate ang lupa at magreresulta sa erosion at landslide.

Ito ang ipinaliwanag ni Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Eng. Arnulfo Villaruz sa panayam ng Radyo BIDA.

Tuloy aniya ang kanilang paghahanda dahil hindi paman natatapos ang ginagawa nilang interbensyon at mitigasyon sa epekto g El Nino ay naka-ambang naman ang La Nina na banta sa mga bundok sa lalawigan.

Sa ngayon ay may dalawa silang gadget na tinatawag na Dynaslope na nakaka-detect ng paggalaw ng lupa na naka-install sa Kinarum, Magpet at Bacung, Tulunan.

Plano nila itong dagdagan sa tulong ng Phivolcs.

Laban ng prosekusyon sa kaso ni Bong Encarnacion "hindi pa tapos" ayon sa PTFOMS; pero depensa, sinabing "too late na"

PINAGDIINAN ni Presidential Task Force on Media Security (PTFOMS) Chief-of-staff Atty. Hue Jyro Go sa panayam ng Radyo BIDA na hindi pa natatapos ang laban nila sa kaso ng pagpatay sa Kidapawan-based journalist na si Ed Dizon.

Kahit pa man aniya at accquit o napasa walang sala si Jun Jacolbe na siyang isa sa mga itinuturong kasabwat sa pagpatay ay pinagaaralan anila ngayon ang pleadings nila para sa Certiorari.

Ang Cerriorari ay isang proseso ng hukuman upang humingi ng judicial review ng isang desisyon ng isang mababang hukuman sa loob ng 60 araw matapos ma-acquit ang isang akusado.

Inihayag din nitong may mga bagong witness sila na ngayon lang lumutang dahil aniya sa takot sa itinuturong primary suspect na si Bong Encarnacion dahil anila isa itong impluwensyadong tao.

Nilahad din ni Atty. Go na may 14 na inakusahang nasa likod ng banta sa buhay ni Dizon bago paman siya pinatay at isa aniya si Encarnacion dito dahil sa pagtuligsa nito sa Kapa International.

Sa huling hearing ng dalawang kampo sa RTC 11 Branch 16 sa Davao City ay nagmotion for inhibition ang prosekusyon para dahil sa ilang sirkumstansya at mailipat na naman sa ibang korte ang kaso.

Samantala, sinagot naman sa panig ng depensa sa katauhan ni Atty. Israelito Torreon ang mga pamahayag ng PTFOMS na masasabi niyang

"hindi na prosecution, kundi persecution."

Dahil sa mga akusasyon nila sa kliyente niya na hindi pa naman napapatunayan.

Baka "too late na kasi" ayon kay Atty. Torreon para sa PTFOMS na matapos ang Limang taon ay na-acquit si Jacolbe at nakapagpiyansa si Encarnacion ay ngayon pa sila maglalabas ng mga dagdag ng aniya "forgotten evidence."

"Justice delayed, is justice denied" aniya at nilinaw nitong may karapatan din sa speedy trial ang kaniyang kliyente.

Dalawa sa Anim na mga tinamaan ng kidlat sa isang kasalan sa Marilog District, mga guro mula Arakan, North Cotabato

KASABAY ng pananalasa ng hailstorm sa Carmen, North Cotabato noong Sabado ay Anim namang mga bisita sa kasalan ang tinamaan ng kidlat sa Sitio Bayana, Barangay Salaysay, Marilog District, Davao City bandang alas 3:00 ng hapon.

Dalawa sa mga tinamaan ay mga guro mula Arakan, North Cotabato.

Kinilala ang mga guro na si Annabel Mendoza, 48 taga Barangay Meocan, Arakan, Cotabato at alias Jenny na mga guro ng Arakan DepEd West District.

Ayon kay Cotabato DepEd School's Division Superintendent Romelito Flores, pwede ng makauwi ang isa sa kanila habang sinusuri pa at kailangang sumailalim sa dagdag na mga laboratory test ang isa sa kanila.

Nagtulong-tulong aniya ang mga kasamahan nitong guro para makapag ambag sa gastos nila sa pagpapagamot.

Walong taong gulang na batang lalaki naman ang pinakabatang nadamay sa insidente.

Nabatid, 10 metros ang layo mula sa venue ay ay tumama sa puno ng niyog ang kidlat kung saan nasa malapitan lang din ang anim na biktima.

Agad namang isinugod sa Kibalang District hospital at Southern Philippines Medical Center ang Anim na indibidwal kung saan patuloy sila ngayong nagpapagamot.

Nasa maayos na ang kanilang kondisyon sa ngayon.

Proyekto na inagurahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa North Cotabato kahapon hindi lang tulong sa sektor ng agrikultura kundi maging sa usaping pangkapayapaan

"This irrigation would water not only crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land"

Ito ang buod ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kaniyang talumpati kasabay ng inugarasyon ng 5-Million pesos worth na irrigation project ng NIA na Malitubog-Maridagao Irrigation Project sa Bagoinged, Pikit, North Cotabato kahapon na ilang dekada bago natapos.

Hindi na bago ang insidente ng kaguluhan sa nasabing bayan at maging sa mga katabing mga bayan nito.

Pero sa tulong ng nasabing proyekto ay matutulungan nitong magkaroon ng pangkabuhayan ang mamamayan sa lugar at hindi na matoon sa karahasan ang kanilang buhay.

Sa pmamagitan aniya ng water security ay magkakaroon ng food security na kalaunan ay magbibigay ng magandang buhay sa mga taga North Cotabato sa mga bayan ng Midsayap, Carmen, Aleosan, Pikit at Pagalungan at Datu Montawal sa Maguindanao del Sur.

May habilin naman ang presidente sa mamamayan.