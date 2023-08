NDBC BIDA BALITA (Aug. 11, 2023)

HEADLINES

1 Dalagang malapit ng ikasal, patay, senior citizen sugatan sa aksidente sa Makilala

2 102 na dating MILF/MNLF combatants, nanumpa na bilang mga pulis, DILG Sec. Abalos, may paalala sa kanila

3 13 BIFF mula Maguindanao Sur, sumuko sa pamahalaan, Army at BARMM magtutulungan para sa kanilang mainstreaming

4 Imbestigasyon sa diumanoy missing na abono na bigay ng DA sa Sto Nino, South Cotabato, ginagawa na, ayon kay Mayor

6 Kahandaan sa El Niño ng lalawigan, tiniyak ng PDRRMO South Cotabato

8 SA SURALLAH, barbero patay nang araruhin ng van ang minamanehong motor

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

NANUMPA NA KAHAPON ANG 102 mga dating MILF at MNLF combatants bilang bagong kasapi ng PNP sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

History in the making ang kauna-unahang PNP Oath Taking Ceremony para sa Bangsamoro dahil napakarami ang kumuha ng qualifying exam at 102 lang ang naka-survive, ayon kay DILG Sec. Benhur Abalos.

Sila ay mga bagong patrolmen at patrolwomen na ngayon.

Ang mga bagong recruit ay sasailalim pa sa anim na buwan na rigid training at immersion bago sila ganap na italaga sa ibat ibang panig ng BARMM bilang mga peacekeepers at law enforcers.

Guest of honor at speaker si Sec. Abalos.

11,000 ang kumuha ng qualifying tests, 1,000 ang sumailalim sa physical, medical at neuro tests. SA bilang na yan, 102 lang ang tuluyang nanumpa bilang patrolmen at patrolwomen.

Pinasalamatan ni Abalos ang pakikiisa ng pamahalaan upang mas madaling maitataguyod at makakamtan ang mas mapayapa at mas masaganang Bangsamoro.

Local…

NILAGDAAN NG Department of Trade and Industry at BARMM Ministry of Trade, Investments and Tourism ang isang MOA para sa phase 2 ng Task Force Bangon Marawi project.

Sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na ang partnership ng DTI national at BARMM ay may positive at lasting impact sa rebuilding program ng gobyerno sa Marawi City.

Sa ilalim ng kasunduan, tutulungan ng DTI ang mga taga Marawi na magsamasama para mabuo ang isang kooperatiba na bibigyan ng seed money ng gobyerno.

Local..

SINABI NI MAGUINDANAO DEL NORTE Gov. Abduraof Macacua na mananatili siya sa kanyang pwesto dahil legal ang kanyang pagkakaupo bilang appointed official ni P. Marcos sa harap ng usapin ng Surpeme Court ruling sa Maguindanao Norte treasurer.

Ginawa ni Macacua ang pahayag kasunod ng paglabas ng Supreme Court decision na pabor sa hiling ni incumbent Vice Gov. Bai Ainee Sinsuat, na noon ay acting governor nang magpetition sa Supreme Court.

Sa kanyang social media post, sinabi ni Macacuan na siya ay hindi kasama sa usapin na iniharap ni Sinsuat sa Supreme Court – yan ay ang pagtatalaga ng provincial treasurer upang maka-withdraw ng pondo at magamit sa operasyon ng lalawigan.

Noong April 18, itinalaga ni P. Marcos si Macacua bilang governor at si Sinsuat bilang vice governor. Silang dalawa ay kapuwa nanumpa sa harap ni P. Marcos sa Malakanyang.

Mula noon, ayon kay Macacua ay maayos ang tandem nil ani Vice Gov. Sinsuat.

Wala pang ipinalabas na pahayag ang kampo ni Sinsuat sa Supreme Court ruling.

Local…

Tinupok ng apoy ang labing-isang mga bahay sa Sitio Lamak, Poblacion, Pikit, Cotabato mag alas 6:00 kahapon.

Ang sunog ay umabot sa second alarm at naideklarang fire out bandang alas 7:00 kagabi.

Tinatayang umabot sa Milyon ang iniwang danyos sa sunog habang patuloy pang inaalam ang dahilan ng apoy na tumupok sa mga bahay.

Sa panayam ngayong umaga kay Fire Officer 2 Roy Justin Anadon, 80-90 percent ng mga bahay ay gawa sa light materials dahilan kung bakit mabilis na kumalat sa kapalit.

Wala namang sugatan sa insidente dahil agad na nagtulong-tulong ang BFP- Kabacan.

Local..

Dead on arrival sa SOCCKSARGEN General Hospital ang isang barbero na nasangkot sa vehicular crash sa Surallah, South Cotabato.

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Lt. Col. Joel Fuerte ang biktima na si Gian Kurt Lanado, 24 anyos, binata at nakatira sa Barangay Dajay sa nasabing bayan.

Lumabas sa imbestigasyon ng PNP na nabundol ng nakasunod sa kanyang van ang motor na minaneho ni Lanado.

Dahil sa lakas ng impact nakaladkad pa ng van sa kabilang lane ng national highway sa Barangay Dajay ang motor ng biktima.

Si Lanado ay nagtamo ng malubhang mga sugat na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Ang motor ng biktima at van na umararo dito pati na ang driver na si Andres Manuntag III, 29 anyos ng Barangay Libertad, Surallah ay ikinustodya ng Suralllah PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.

Local…

Handa na ang lalawigan ng South Cotabato sa posibleng pagtama ng El Niño Phenomenon.

Tiniyak ito ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO OIC Rolly Doane Aquino.

Ayon kay Aquino sa ngayon ay may contingency plan na ang provincial government.

Humiling na rin sila aniya ng tulong sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Office of the Civil Defense sa mga dapat gawin sa pagtama ng dry spell.

Dagdag pa nito naka-standby na rin ang higit sa P40 million na pondo ng lalawigan na maaring gamitin sakali mang tamaan ng El Niño ang mga bayan nito.

Kaugnay nito pinaalalahanan ni Aquino ang publiko na huwag maging kampante sa madalas na mga pagulan na nararanasan ngayon.

Ayon kay Aquino hindi pa kasi binawi ng DOST-PAGASA ang forecast nito na pagtama ng El Niño mula Hunyo hanggang ngayong Agusto at magpapatuloy sa unang quarter ng 2024.

Local

Maglinis ng paligid at sundin ang 4S kontra dengue tulad ng Search and Destroy mosquito breeding places, Seek early consultation, secure self-protection at Support fogging o spraying kung kinakailangan.

Ito ang panawagan sa publiko ni IPHO South Cotabato Mosquito-borne disease Program Coordinator Jose Barroquillo.

Ayon kay Barroquilo, anim katao na kasi ang binawian ng buhay sanhi ng dengue sa lalawigan ngayong taon.

Tatlo sa mga ito ay naitala sa Polomolok, at tig iisa sa Tboli, Norala at Koronadal.

Ang mga nasawi ay mula sa 2,202 dengue cases na naitala sa lalawigan mula Enero hanggang Hulyo ngayong 2023.

Ito ayon kay Barroquillo ay mas mataas ng 142 percent kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Pinakamaraming 376 dengue cases sa South Cotabato ay naitala sa Polomolok, sumunod ang Surallah na may 321, at Koronadal na may 317.

Dagdag pa ni Barroquillo pinakamarami na 825 o 37.5 percent sa mga tinamaan ng dengue sa lalawigan ay nasa 0 hanggang 9 years old.

Kinumpirma din ni Barroquilo na 57 sa 199 na mga barangay sa South Cotabato ay may clustering o hindi nawawalan ng kaso ng dengue sa apat na magkaksunod na lingo.

Payo ni Barroquilo sa mga mamamayan kung makakaramdam ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat, rashes, pananakit ng katawan at pagdurugo ng ilong, magpakonsulta kaagad sa health center o ospital.

Local…

Malalaman lang kung may ninakaw sa mga abono na bigay ng DA kung hindi mabibigyan nito ang lahat ng mga benepisyaryong mga magsasaka.

Binigyan diin ito ni Sto.Niño Mayor Sulpicio Villalobos.

Sa ngayon ayon kay Villalobos gumugulong na ang imbestigasyon ng LGU sa insidente na ninakaw umano ng ilang bags ng abono na nakaimbak sa kanilang municipal gym.

Paliwanag ni Villalobos maliban sa dami, patingi-tingi rin ang delivery ng mga abono kay nahihirapan din ang LGU sa pagsasagawa ng imbestigasyon.

Ito ay maliban pa sa mga nawasak na bags ng abono.

Sa kabila nito, tiniyak ng alkalde matatanggap pa rin ng mga magsasaka ang kanilang kahilingan.

Local…

Nakumpleto ng 25 mga magsasaka sa Barangay Baluan, General Santos City ang mga requirement sa 14 na lingo na modular training sa ilalim ng Kabalikat sa Kabuhayan on Sustainable Agriculture Program o KSK-SAP.

Ayon sa farmer-graduate na si Marvie Diamante, natutunan nito sa KSK-SAP ang mga dapat gawin para maibsan ang gastusin lalo na sa pagbili ng organic materials sa pagsasaka.

Pinasalamatan naman ni Gensan Mayor Lorelie Pacquio ang mga organizer ng programa na malaki aniya ang maitutulong sa mga magsasaka na tunay na lakas ng bansa.

Layon ng KSP-SAP na madagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka lalo na sa paghahanap ng mga istratehiya para mapaunlad ang kanilang kabuhayan.

Ang KSP-SAP ay ipinatutupad ng SM Foundation katuwang ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of Tourism, Technical Education and Skills Development Authority, at City Agricultural Office ng Gensan.

Local..

ISANG BABAENG MALAKING NANG IKASAL ang nasawi habang isa pa ang sugatan sa aksidente sa Makilala, North Cotabato.

Bumaliktad ang isang multicab habang papunta sana sa hot spring sa Purok 5, Bgry. Batasan, Makilala, Cotabato ngayong umaga

Sa inisyal na ulat, isa ang nagtamo ng matinding sugat matapos maipit sa multicab habang tumilapon naman ang iba pang sakay.

Unang rumesponde sa lugar ang mga Barangay officials at dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatang biktima.

