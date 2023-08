NDBC BIDA BALITA (Aug. 14, 2023)

HEADLINES

1 Kasambahay na naglalaba, patay matapos makuryente sa Tantangan, South Cotabato

2 Maguindanao Norte PNP, nanawagan sa publiko at kandidato sa barangay at SK election na sundin ang batas

3 22 na mga loose firearms, isinuko ng ilang barangay Kapitan ng Pigcawayan sa Army

4 HIGIT KALAHATING MILYON na shabu, nakumpiska sa dalawang babae sa Maguindanao Sur, mga suspect matagal nang sinusubaybayan ng PNP

5 BATANG nabagsakan ng nabasag na glass panel ng Gaisano Grand escalator, kritikal pa din, nanay na-trauma

6 PAMILYA NG OFW mula Banisilan na nagpakamatay daw, di pa rin mahanap ng kapatid at pamilya

7 HUMAN ERROR daw dahilan nakitang ng Libungan PNP sa bumaliktad na Toyota Wigo na ikinasawi Comelec employee

8 Rice vendors sa Koronadal dumadaing na rin sa mataas na presyo ng bigas

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

NANATILING SARADO ang Awang airport dahil sa ginawang repair sa runway nito.

At ang unang naitakdang August 18 na pagbabalik operasyon ng paliwaparan, malamang hindi matuloy. Ang PAL at Cebu Pacific ay nag-anunsyo na sa Oct 1 pa babalik ang kanilang regular na biyahe sa Awang airport.

PATULOY ang runway repair at construction ng passenger terminal building na inaasahang matatas sa August 31, ayon sa pahayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines.

Ang tinatrabaho at minamadali ngayon ay ang centerline ng runaway na inaasahang matatapos naman sa August 18.

Bago sumapit ang August 18, magpapalabas ng bagong Notice to Airmen (NOTAM) ang CAAP kung matutuloy ang pagbubukas ng airport o hindi pa.

Samantala, nagsagawa ng joint inspection ang mga kinataan ng Philippine Airlines at Cebu Pacific kasama ang BAA, CAAP, DPWH at DOTr.

Matapos ang inspection, nagpalabas ng announcement ang Cebu Pacific.

Ayon sa Cebu Pacific, mananatili ang kanilang airport operation suspension sa Cotabato Airport UNTIL FURTHER NOTICE dahil hindi pa nakumpleto ang asphalt overlay repair sa runway.

Ang mga naka-book sa Manila-Cotabato-Manila flight simula August 11 re-routed o nailipat sa Davao international airport August 23.

-0-

Local…

NAGPALABAS ng official statement si BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim sa usapin ng Mandamus Case kaugnay ng pagtatalaga ng provincial treasurer ng Maguindanao Norte at ang ibat ibang interpretation na kumakalat sa social media.

Sa kanyang pahayag na may petsang Aug. 13, sinabi ni Ebrahim na hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na official copy ng Supreme Court decision.

Hiling niya sa Bangsamoro na maging responsable sa pagpapalabas ng mga pahayag hinggil sa isyu.

Kasabay nito, iginiit ni Ebrahim na patuloy na igagalang ng BARMM ang rule of law, judiciary at kapakanan ng nakakaraming Bangsamoro.

-0-

Local…

OFW mula Banisilan, North Cotabato na sinasabing nagpatiwakal sa Saudi Arabia, di pa rin alam ng pamilya kung nasaana ng bangkay

KALAT ngayon sa social media ang screenshot ng larawan ng OFW mula Banisilan, North Cotabato na nagpatiwakal sa pinagtatrabahuan nito sa Riyadh, Saudi Arabia.

Kinilala ang OFW na si Marry Grace Saldo, 34 na taong gulang na isang balik manggagawa at siyam na taon ng nagtatrabaho sa nasabing bansa.

Sa harap mismo ng kaniyang boyfriend at kaibigan habang nagvi video call ay tinapos ni Annie ang kaniyang buhay.

Ang dahilan ay ang lumulubo umanong utang nito na ginastos niya sa pagpapadala sa nakilalang boyfriend sa social media.

Sa panayam ng DXND Radyo BIDA sa kapatid nitong si Rose Toring, sinabi nitong umabot sa higit isangdaang libung piso ang utang nito.

Dagdag pa niya balisa at umiiyak umano ang kaniyang kapatid habang kausap ang kaniyang kasintahan at kaibigan bago ito nagbigti.

Doble ang pasakit at hirap ngayon sa pamilya nito dahil hindi pa nila tukoy kung nasaan ang bangkay ni Marry Grace. Hindi din ma-contact ang employer nito.

Sa huling ulat, nakipagugnayan na sa kanila ang taga OWWA matapos nilang idulog ang kanilang problema sa PESO Banisilan.

Maliban sa kaniyang mga kaibigan at kaanak naulila ni Marry Grace ang kaniyang 10 taong gulang na anak.

-0-

LOCAL..

4 years old na batang nahulugan ng bubog ng bumagsak na salamin sa isang mall sa Kidapawan, nasa kritikal pa rin ang kondisyon, panalangin, hiniling ng magulang

HINDI pa rin nagigising at nasa maselan ang kondisyon ng Apat na taong gulang na batang lalaki na nabagsakan ng mga bubog ng salaming nahulog sa loob ng isang malaking mall sa Kidapawan biyernes ng hapon.

Trauma ang dulot ng insidente sa nanay nitong tumangging magpakilala matapos kinailangang buksan ang bahagi ng bungo ng bata para sa operasyon dahil sa laki ng sugat na naidulot ng aksidente.

Madaling araw kamakalawa ay dinala na sa Davao City si alias Jaius para mapatingin sa iba pang espisyalista lalo pa't nakakaranas pa rin ito paminsan-minsan ng seizures dahil sa brain damage.

Ayon sa nanay nakipag-cooperate naman ang management ng mall at sinigurong ibibigay nila ang lahat ng kailangang tulong para sa nagpapatuloy na medikasyon ng bata.

Panalangin ang hiling sa ngayon ng nanay ni Jaius na magising na ito at makarecover sa kaniyang tinamo.

Maliban sa bata, ay may Pitong iba pang napurohan sa insidente kung saan dalawa pa dito ang isinugod din sa ospital at kasulukuyang nagpapagaling.

-0-

LOCAL..

DALAWANG BABAE, huli sa police checkpoint sa Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao Sur, P680,000 na halaga ng shabu, nakumpiska mula sa kanila.

KINILALA ni Datu Anggal Midtimbang police chief Major Jun Olis ang dalawang mga suspek na sina Beverly Abapo, 52-taong gulang na taga General Santos City at Bangkuni Kumpa, 56-taong na taga Buluan, Maguindanao del Sur.

Nahuli ang mga ito sa police checkpoint sa highway ng Barangay Adaon pasado ala-una kahapon.

Nagkakahalaga naman ng P680,000 ang halaga ng suspected shabu na may bigat na 100grams ang narekober sa dalawang mga kababaihan.

Ayon kay Olis, matagal na nilang minamanmanan ang dalawang mga suspek hanggang sa na tyempuhang dumaan sa nasabing checkpoint at nahuli.

Dagdag pa ni Olis, nagmula sa bayan Talitay, Maguindanao del Sur ang dalang drug item ng dalawa at patungo na sana ng Gensan.

Kakasuhan ang mga ito ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

LOCAL…

HUMAN ERROR ang nakitang dahilan ng PNP sa bumaligtad na Toyota Wigo sa Libungan, North Cotabato na ikinasawi ng isang kawani ng Comelec at pagkasugat ng tatlong iba pa.

YAN ANG NAKIKITANG isa sa dahilan matapos bumaliktad ang isang Toyota Wigo na nagresulta sa pagkamatay ng driver at pagkasugat tatlong sakay nito.

Nangyari ang aksidente sa National highway ng Barangay Sinawingan, Libungan, North Cotabato, sabado ng umaga.

Ang nasawing biktima ay 31-taong gulang na taga Bagua 1, Cotabato City. Habang ang dalawang sugatan naman ay taga Datu Odin Sinsuat.

Lahat sila ay empleyado ng COMELEC.

Sa imbestigayson ng Libungan PNP, mula Cotabato City ang sasakyan at papuntang Davao City ang direksyon pero bigla itong lumihis sa gilid ng highway at bumangga sa barandilya dahilan para bumaliktad ito pabalik sa highway.

Nagtamo ng matinding head injuries ang driver na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi habang ang tatlong sakay naman ay mga sugat lang ang tinamo na agad namang itinakbo sa ospital at ngayon ay nagpapagaling na.

-0-

Local

Maguindanao del Norte PNP director Sapal, hiniling sa publiko at kandidato na sumunod sa batas at huwag mag-pataasan ng pride ngayong darating na BSKE

ITO ANG PANAWAGAN ni Maguindanao del Norte PNP director Colonel Sultan Salman Sapal sa media forum na isinagawa sa old capitol, Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Aniya, hindi lamang ito paalala sa lahat ng PNP personnel kundi pati na rin sa mga botante at mismong mga kandidato.

Hindi dapat pinag aawayan ang eleksyon, ayon Sapal kung kayat dapat ang mga kandidato ay tatanggapin ang resulta at sumunod sa mandato ng COMELEC.

Siniguro naman ni Sapal na makakamit ang tahimik, matiwasay at payapang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong October 30.

Sa ngayon aniya, hanggang habang hindi pa nakakapag file ng COC ang mga kandidato ay hindi pa matutukoy ang mga lugar na isasailalim sa areas of concern at hotspots.

-0-

LOCAL…

Isa ang patay at isa ang sugatan nang magsalpukan ang tricycle at motorsiklo sa Barangay Galakit Pagalungan, Maguindanao Del Sur pasado alas 2:00 ng hapon kahapon.

Ang nasawi ay si Usman Ebrahim ng Datu Montawal Maguindanao habang ang kanyang ka engkuwentro na sugatan rin ay si Rodel Ulep ng Barangay Labuo, President Roxas Cotabato.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP traffic division na nasa magkasalungat na direksyon ang dalawa nang pagsapit sa lugar ay nagkahead on collision.

Malakas ang pagkakabangga dahilan kung bakit nasawi ang tricycle driver habang sa ospital naman ang bagsak kanyang ka engkuwentro.

Samantala sa iba pang balita, sugatan ang private employee nang barilinnsa Barangay Lanao Kidapawan City nitong weekend.

Pauwi na sana ang biktima nang sinundan ng mga nakamotorsiklo na suspect dahilan ng kanyang sugat sa kanyang katawan.

Pero nagawa pa nitong imaneho ang kanyang motorsiklo patungo sa ospital.

Piniling hindi na pinangalangan ang biktima base sa kahilingan ng pamilya.

Inaalam pa ngayon ang motibo ng mga suspect sa tangkang pagpatay sa biktima.

-0-

LOCAL…

Isinugod sa ospital ang tatay, nanay at menor de edad matapos sumabog ang MK2 Fragmentation Grenade sa Sitio Lumayong Barangay Kayaga, Kabacan North Cotabato kahapon ng madaling araw.

Ang Granada ay pinasabog sa tindahan na pag-aari ng mga biktima na sina Wadzere Salasal, Norma Salasal at 6 years old na anak.

Batay sa imbestigasyon ng mga pulis, pinasabugan ang mga biktima habang mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang tindahan na gawa sa light materials.

Sa pagsusuri sa lugar, nakita rin ang isa pang M67 fragmentation grenade kasama ang safety lever habang nasa labas naman ng tindahan ang pin nito.

Nagtutulungan na ngayon ang PNP at AFP upang agarang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga responsable sa pagpapasabog.

Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ano ang maaring motibo ng mga suspect sa pagpapasabog sa magpamilya.

-0-

Local…

Sasagutin ng malaking mall sa Kidapawan City ang gastos at iba pang hospital needs ng lahat ng mga nasugatang mall shooppers sa pagbagsak ng salamin.

Ayon kay City Information Officer Psalmer Bernalte, maaring expired na ang salamin dahilan ng pagbigay nito at nahulog sa dalawang bata at anim na iba pa sa mall.

Inatasan na rin ang Office of the building official at Bureau of Fire Protection na imbestigahan kung may kapabayaan sa parte ng mall lalo na ang pagsigurong ligtas ang kanilang empleyado at mall goers.

Sa walong sugatan, 4-year old boy ang malubha na nagpapagling na ngayon sa ospital.

-0-

Local…

Nanindigan ang mga rice vendor sa Koronadal na apektado ng biglaang pagtaas sa presyo ng bigas hindi lang mga consumer kungdi maging sila din.

Ayon sa isang rice retailer sa merkado publiko simula kasi ng tumaas ang presyo ng bigas dumadalang din ang kanyang mga customer.

Paniwala nito marami sa kanyang mga suki ang nagbabakasali na makamura sa iba.

Meron naman nagsabi na wala din silang magagawa dahil nagtaas na rin ng presyo ang kanilang mga supplier.

Ipinunto naman ng isang pang vendor na dahil sa basic necessity kahit na mataas ang presyo may bibili pa rin ng kanyang mga panindang bigas.

Sa ngayon ang presyo ng bigas sa Koronadal City ay umaabot na ng mula P42 hanggang P56 per kilograms depende sa klase

Kaya tanong naman ng ilang mga rice vendor sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas ngayon, nasaan ang NFA rice na malaking tulong sana para sa mga mamimili.

-0-

Local..

Kulong ang apat katao na naaresto sa operasyon laban sa iligal na droga ng PNP at PDEA sa General Santos City.

Kinilala ni PDEA 12 Regional Director Aileen Lovitos ang mga suspek na sina Omar Jamahali, 29 anyos, mangingisda at Irene Jalli,32 anyos na factory worker.

Ayon kay Lovitos arestado din ang mga kasama nilang sina Johara Allian, 24 anyos, helper at Cherry Ann Mendoza, 19 anyos walang trabaho.

Ang nasabing mga drug suspect na pawang mga taga Barangay Labangal ay inaresto sa buy-bust operation ng mga pulis at PDEA agent sa isang lodging house sa Barangay Dadiangas South.

Nakumpiska mula sa kanila ang apat na mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P100,000; drug paraphernalia, buy-bust money at cellphone na ginagamit umano sa kanilang illegal drug transaction.

Ang mga inaresto na nakakakulong na ngayon sa detention facility ng PDEA 12 ay kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

Local

Nakilahok sa libreng summer sports and arts clinic ng lokal na pamahalaan ang higit sa isang libong mga bata sa Tboli, South Cotabato.

Ayon kay Tboli Mayor Keo Dayle Tuan, mahalaga ang isports at sining, sa pagturo ng disiplina, teamwork, at maging personal growth ng mga kabataan.

Kabilang sa mga pinagaaralangan sa summer sports clinic sa bayan ang athletic events tulad ng basketball, volleyball, badminton, football, motocross, gymnastics, taekwondo, table tennis, futsal, dance sports, wushu, judo, pencak silat, cultural dance, music at iba pang discipline.

Dagdag pa ni Tuan plano din ng lokal na pamahalaan na magtayo ng dagdag na sports facilities sa Tboli.

Magtatagal naman ang summer sports and arts clinic hanggang sa Agusto 19.

-0-

Local…

Binawian agad ng buhay ang isang kasambahay matapos makuryente sa Tantangan, South Cotabato.

Kinilala ng Tantangan PNP na pinamumunuan ni Major Randy Apostol ang biktima na si Emma Sampiano, 55 anyos at nakatira sa Barangay Dumadalig sa nasabing bayan.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na si Sampiano ay nakuryente ng depektibong extension cord.

Ito ay habang naglalaba gamit ang washing machine.

Unang nakakita sa biktima na nakahandusay na nakahawak pa sa basang damit at electric cord ang kapatid nitong si Ligaya.

Si Sampiano ay ideneklarang dead on arrival sa Tantangan Municipal Health Center sanhi ng matinding pagkakakuryente nito.

Habang hiniling naman ng PNP sa Municipal Health office ang pagsailalim sa post mortem exam sa mga labi ng biktima.

Ito ay upang malaman kung may foul play o wala sa pagkamatay nito.

-0-

Local…

Organic farming itinuro ng DA 12 sa mga personnel ng 1002nd Infantry Brigade ng Army sa Sarangani

Nagtapos sa training on organic farming ng The National Urban and Peri-urban Agriculture Program o NUPAP and Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture 12 ang mga personnel ng 1002nd Infantry “BAGWIS” Brigade ng army.

Itinuro ng mga personnel ng DA 12 sa nasabing mga sundalo ang mga teknolohiya sa vegetable production.

Ito ay bilang suporta na rin ng ahensya sa plano ng BAGWIS Brigade na pagtatag ng garden sa kanilang kampo sa Malungon, Saragani.

Magsisilbi naman itong demo camp para sa kanilang livelihood trainings.

Ang mga participant ay nabigyan din ng NUPAP ng vegetable seeds.

Layon nito na mahikayat ang mga sundalo na pataasin pa ang kanilang produksyon at suportahan ang food security program ng DA.