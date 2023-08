NDBC BIDA BALITA (Aug. 31, 2023)

HEADLINES

1 HIGIT P2 million, natupok ng apoy sa sunog sa Kidapawan

2 Dalawa katao huli, P3 million na smuggled cigarettes, nakumpiska ng PNP sa Tantangan, South Cotabato

3 ORDINANSA na No CCTV, No business permit, hindi naipatupad ng maayos Cotabato City, licensing chief, napagsabihan ng city council

4 COTELCO, patuloy ang panawagan sa 4Ps at low income earners para mapasama sa diskuwento sa programang lifeline rate

5 MGA MASASAKA sa South Cotabato, pinayuhan na magtanim ng drought resistant crops sa harap ng El Nino phenomenon

6 Pangamba ng publiko sa Barangay at Sangguniang Kabataan election pinawi ng Comelec South Cotabato

7 MGA SUGATANG police sa Maguindanao Sur, pinarangalan ng BARMM police director Nobleza

8 Kidapawan Retired Army, natagpuang patay at duguan sa loob ng kanyang bahay

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

(Sunog sa Kidapawan City)

Local…

SWERTE na kung matuturing ng mag-asawang senior citizen na ligtas sila sa pagkakasunog ng kanilang bahay sa Purok 4-A Phase 2 Bliss, Brgy Balindog, Kidapawan City bandang ala 1:00 ng hapon, kahapon.

Sa impormasyon, mag-isa sa loob ng kaniyang kuwarto si Danilo Bautista Sr. nang mapansin nitong nag spark ang kisame ng kanilang bahay na siyang dahilan ng insidente.

Ayon kay BFP Kidapawan Chief inspector Marleap Nabor, umabot sa 1st alarm ang sunog at higit kumulang isang oras ang itinagal sa pag-apula ng sunog bago ito ideineklarang fireout.

Umabot sa tinatayang 2-Million Pesos ang sunog, walang naisalbang ni-isang gamit ang may-aring bahay.

Binisita na ng City Social welfare and Development Office ng LGU Kidapawan upang makapagsagawa ng assessment at makapagpaabot ng tulong.

Hindi naman na nirerekomenda ng BFP Kidapawan na irenovate ng may-aring bahay ang naiwang konkretong bahagi ng bahay dahil sa exposure nito sa sobrang init na nakakaapekto sa integridad ng gusali.

-0-

Local..

Dalawa katao na nakumpiskahan ng higit sa P3 million na smuggled cigarettes inaresto ng PNP sa Tantangan, South Cotabato

Kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang dalawang katao na nabisto nilang nagta-transport ng mga smuggled na sigarilyo sa Tantangan, South Cotabato.

Kinilala ni Tantangan Chief of Police Major Randy Apostol ang mga suspek na sina Norhamen Makangkong, 28 anyos driver ng sinakyan nilang wing van at Amer Ginda, 18 anyos truck helper pawang mga taga Pinol, Maitum, Sarangani Province.

Ayon kay Apostol sina Makangkong at Ginda ay inabangan na ng mga pulis sa checkpoint sa national highway Barangay New Cuyapo, Tanangan.

Ito ay matapos makatanggap ng report na pag-transport ng mga ito ng mga kontrabando gamit ang wing van.

Ayon kay Apostol lulan ng wing van ang mga umanoy smuggled na 299 boxes ng canon cigarettes.

Ang mga ito ay nagkakahalaga ng P3 million.

Dagdag pa ni Apostol ang mga kinumpiskang sigarilyo ay maari ring i-turn over ng PNP sa Bureau of Customs sa General Santos City.

Ayon kay Apostol ang mga nakumpiskang sigarilyo ay mula sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat at posibleng dadalhin ng mga suspek sa Tacurong City at karatig lugar.

-0-

LOCAL…

APAT na pulis na sugatan sa harassment ng Dawlah Islamiya - Hassan Group sa Datu Salibo, Maguindanao del Sur, tumanggap ng parangal mula sa PRO-BAR

MEDALYA NG SUGATANG MAGITING ang tinanggap ng mga sugatang pulis na kinilalang sina Corporal Fernan Andres, Pat Alisona Macaandig, Pat Webster Badajos at Pat Abdul-Ali Lipuas na mga kasapi ng 1402nd, RMFC sa Barangay Pagatin I, Datu Salibo, Maguindanao del Norte.

Mismong si PRO BAR Regional Director Allan Nobleza ang nag-abot ng parangal na may kasamang cash assistance.

Matatandaang nitong Lunes ng gabi ay pinagbabaril ng Dawlah Islamiya - Hassan Group ang kanilang PNP detachment na nagresulta sa pagkakasugat ng apat.

Tinungo rin ni Nobleza ang bayan ng Datu Salibo kasama si Acting Deputy Regional Director for Operations Colonel Arpha Abul Kyr Macalangcom, Jr. at tropa ng Philippine Army.

SAMANTALA, tumanggap din ng cash assistance ang mga sugatang pulis mula kay Maguindanao del Sur Governor Bai Mariam Sangki Mangudatu.

Mismong si Vice Governor Nathaniel Midtimbang ang nag abot ng tulong sa Cotabato Regional ang Medical Center kung saan nagpapagamot ang dalawa sa apat na mga sugatan.

-0-

LOCAL…

Hinihikayat ngayon ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO ang lahat ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries at maging low income earners na magparehistro na bilang lifeline consumer para sa electric subsidy.

Ayon kay COTELCO Information Officer John Andrew Tabugoc, ito ay batay na rin sa Republic Act 11552 o An Act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate na nagsimula na ngayong buwan.

Target nito ang 4ps members at hindi nasali pero kabilang sa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority.

Ang Lifeline Rate Act, magbibigay ng subsidy para sa lahat ng kwalipikadong low-income electric consumers na makakatulong lalo na ngayong panahon.

Ang gawin lamang ay maaring dumulog sa pinakamalapit na COTELCO office sa inyong lugar, I fill out ang form at magdala ng Government ID.

-0-

Local…

Naniniwala ang PNP na walang foul play sa natagpuang patay na 61-anyos na lalaki sa loob ng kanyang tahanan sa Barangay Singao, Kidapawan City.

Siya ay nakilalang si Roger Delegro na nangangamoy na nang datnan sa kanyang silid.

Nagtaka rin kasi ang mga pulis sa nakitang dugo at nakadapa na.

Ang nakapansin at nakadiskubre ay ang 29-anyos na tricyle driver.

Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga pulis sa pamilya ng biktima.

Habang dinala na agad sa Funeral Homes ang bangkay nito.

-0-

Local..

Binigyan ng tig 25thousand pesos ang tatlongput tatlo na mga pamilya na naapektuhan ng pamilya sa sunog sa Public Market ng Makilala, North Cotabato.

Sa panayam kay Fire Officer 3 Chief Investigator Kymr-j Cruz, base sa consolidated report umakyat sa labinlimang mga bahay at labinlimang mga business establishment ang tinupok ng apoy.

Ang lupa ay pag-aari ng dating alkalde ng bayan at hindi na sila maaring makabalik pa. Bilang interbensyon ng LGU, nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa National Housing Authority para sa posibleng pabahay program sa mga apektadong pamilya.

Sa ngayon, bilang kanilang panimula sila ay nakakatanggap ng 25, 000 pesos ang ibibigay sa bawat pamilya mula sa pondo ng MDRRM.

Sa ngayon nanatili pa rin sa evacuation camp at sa mga kapamilya ang mga nasunogan.

-0-

Local…

Bibida na naman muli sa Kalakhang Maynila ang ilang mga produkto at tourist destination sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ito ay sa pamamagitan ng 34th Philippine Travel Mart na gaganapin sa Mall of Asia sa Pasay City sa Setyembre 1 hanggang 3.

Matutunghayan dito ang ipinagmamalaking mga coffee products at destination sites sa lalawigan.

Ang mga ito ay ang Baras Bird Sanctuary, Daguma Ridge o Bansada Mountain View, Kuden Hills, Ugis Peak, La Palmera Mountain Ridges, Balot Island, Lagbasan Cave, Lutayan Lake, Katunggan Coastal Eco-Park, Medol Island at ang mala-palasyong Sultan Kudarat Provincial Capitol.

Ayon kay Sultan Kudarat Provincial Tourism Officer Kahar Dalaten magandang travel experience ang pagbisita sa mga tourism sites sa nasabing lalawigan at maging buong SOCCKSARGEN Region.

Ang 34th Philippine Travel Mart ay inorganisa ng Department of Tourism katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at local government units.

-0-

Local..

Agriculture Office ng lalawigan pinaghahanda sa El Niño ang mga magsasaka sa South Cotabato

Magtanim ng mga produktong madaling anihin.

Ito ang payo ni Provincial Agriculture Office Supervising Agriculturist Rommel Eladia sa mga magsasaka ng South Cotabato.

Ayon kay Eladia dapat ikonsidera ng mga magsasaka ang pagtatanim ng mga drought tolerant o early maturing na mga produkto.

Ang mga ito ayon kay Eladia ay ang mongo, mani, soybeans, kalabasa, water melon, dragon fruit, at saluyot na itinuturing na short cycle crops.

Dagdag pa nito may mga variety din ng mais na drought resistance o maaring tumagal sa matinding tagtuyo’t.

Ipinunto pa ni Eladia na naririyan pa rin kasi ang banta ng El Niño phenomenon na kailangang paghandaan ng mga magsasaka.

-0-

Local…

Pangamba ng publiko sa Barangay at Sangguniang Kabataan election pinawi ng Comelec South Cotabato

Walang dapat ipagalala ang mga kandidato at botante sa south Cotabato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Oktubre 30.

Binigyan diin ito ni Provincial Election Supervisor Atty. Jay Gerada.

Paliwanag ni Gerada, wala kasing areas of grave concern o mga lugar sa lalawigan nasa red category sa halalan.

Ito ayon kay Gerada ay napagusapan sa security briefing ng Regional Joint Security Control Center o RJSCC.

Ang RJSCC ay binubuo ng army, PNP at iba pang stakeholders.

Dagdag pa ni Gerada ang South Cotabato mayroon lang mga areas of concern na mga barangay.

Partikular na tinukoy nito ang Tudok sa Tboli at Ned sa Lake Sebu.

Paliwanag ni Gerada inilagay sa areas of concern ang nasabing mga barangay hindi dahil sa banta ng kaguluhan sa eleksyon kungdi dahil nasa boundary ang mga ito ng lalawigan.

-0-

Tatlong mga rebelde sumuko sa Army sa Lebak, Sultan Kudarat

Gutom, pagod, hirap at pangungulila sa pamilya ang dahilan ng pagsuko ng tatlong mga communist terrorist group o CTG members sa 37th IB ng army sa Barangay Tipbuan, Lebak, Sultan Kudarat.

Ayon kay 37th IB Commander, Lt. Col. John Paul Baldomar ang mga sumuko ay pawang mga dating myembro ng Beijing Platoon, Sub-Regional Committee Daguma ng CTG.

Dagdag pa ni Baldomar dala ng mga surrenderee ang matataas na kalibre ng armas.

Ang mga ito ay ang dalawang mga M16 rifles at 9mm Uzi.

Kaugnay nito pinuri naman ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang 603rd Brigade ng Army sa patuloy na pagsisikap na mabuwag ang insurhensya sa kanilang nasasakupan sa mapayapang pamamaraan.

Ayon naman kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major Gen. Alex Rillera, makikita ng mga CTG members ang kaibahan ng mapayapang pamumuhay kung tutugon ang mga ito sa panawagan ng gobyerno.

Kaya hiling nito sa mga natitira pang mga rebelde sumuko na at maging katuwang ng pamahalaan sa kaunlaran.

-0-

Local..

OPISYAL nang itinurn-over ng Bangsamoro Government ang kauna-unahang Bangsamoro-integrated Halal Slaughterhouse at meat processing facility sa mga bayan ng Datu Salibo at Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur.

Ang dalawang mga pasilidad ay may halaga na abot sa P7.1 million, na kinabibilangan ng P3.8 million Integrated Halal Slaughterhouse sa Barangay Sambolawan, Datu Salibo, habang P3.3 million Halal Meat Processing and Training Center naman sa Barangay Madia, Datu Saudi Ampatuan.

Ito ay inisyatiba ng Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform (MAFAR) na naglalayong matiyak ang food security sa rehiyon at hindi na aasa pa sa imported meats na hindi dumaan sa Halal requirements.

Ang Halal ay mga pagkain produkto na pinapagayan batay sa batas ng Islam.

Sa isinagawang turnover ceremony, sinabi ni MAFAR Director General for Agriculture Services Daud Lagasi, na ang mga nasabing pasilidad ay bahagi ng layunin ng MAFAR na magkaroon Halal-compliant meat na dumaan sa tamang proseso.

Ang Processing and Training Center ay siya ring magiging daan sa mga training programs lalo na sa Halal meat processing.

Ang pamamahala naman sa Slaughterhouse ay ipinagkatiwala sa Uton Farmers Agri-Business Marketing Cooperative ng Datu Salibo, habang ang Halal Meat Processing and Training Center naman ay mapupunta sa Youth and Women Producers Cooperative ng Datu Saudi Ampatuan.

Dumalo sa seremonya ang mga officials mula MAFAR at mga Municipal Officers ng Datu Saudi Ampatuan at Datu Salibo.

-0-

Local…

CCTV ordinance ng Cotabato City goverment, hindi sinunod at hindi mahigpit na ipinatupd ng City Licensing Officer. Opisyal nagpaliwanag kung bakit.

INAMIN ni Licensing Office chief Anthony Coloso sa Sangguniang Panglungsod na binibigyan pa rin nila ng business certificate ang mga negosyante kahit walang CCTV camera ang kanilang mga business establishment.

Nakasaad sa CCTV ordinance na bawal bigyan ng permit ang mga business owner hanggat walang nakakabit na CCTV camera.

Sa pag-aamin ni Coloso, sinabi niyang kulang sila sa inspection team para suriin kung may mga nakalagay na CCTV camera sa mga establisyemento.

Napag-alaman din na ang ibang CCTV camera ay for compliance lang dahil kung hindi gumagana ay wala rin itong nakakabit na monitor.

Ipinatawag si Coloso sa Sanggunian matapos ang mapag-alaman ng konseho na hindi gumagana ang CCTV Camera malapit sa lugar kung saan binaril ang kapatid ni City Councilor Midtimbang.

Dismayado naman si Presiding Chair at Vice Mayor Johari 'Butch' Abu sa kawalang pangil ng CCTV ordinance ng lungsod.

BINIGYANG DIIN ni Abu na malaking tulong sana ang CCTV footages para maresolba ang mga kaso ng pagpatay sa lungsod pero hindi rin pala ito mapapakinabangan.

-0-

Local…

NAGPALABAS NG PAGLILINAW ang Ministry of the Interior and Local Government o MILG sa usapin ng pag-upo ni Maguindanao del Norte acting Vice Governor Bai Ainee Limbona Sinsuat bilang acting governor at sa pahayag nito noong National Heroes Day.

Pahiwatig ni Sinsuat na naghirap ang mga provincial government employees dahil walang sahod sapagkat di kinikilala ng MILG ang kanyang pag-upo. Ito raw ay nagpadurog sa kanyang puso.

Ayon sa MILG na pinamumunuan ni Minister Naguib Sinarimbo, sinusuportahan nito ang pagkilala sa kabayanihan ng mga mamamayan pero hindi sa pansariling interest ng isang tao. Hindi na isyu ang sweldo at pondo sa Maguindanao Norte mula noong April 2023 dahil naayos na ito ni Gov. Abduraof Macacua at provincial board.

Sinabi ng MILG na sumulat at humihingi ng pagkilala sina Sinsuat at Board Member at acting Vice Gov. Shariffudin Mastura matapos na sila ay umupo batay sa Supreme Court ruling sa isyu ng pagtatalaga sa provincial treasurer..

Sa pahayag, sinabi ng MILG na ito ay kanilang tinanggihan ayon sa sumusunod na batayan. Una, ang SC decision ay hindi pa final at ang reassumption ay premature.

Pangalawa, ang BARMM govt ay maghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Pangatlo, ang court decision ay para lang sa usapin ng treasurer at hindi sa pagka-governor ni Sinsuat. Pang-apat, may intervening events tulad ng pagtalaga ni P. Marcos kay Macacua bilang acting governor at Sinsuat bilang vice governor.

-0-

Local..

SAMANTALA…

Ayon sa MILG, sa gitna ng kontrobersya ang desisyon nito ay naayon sa batas at sa nakapagkasunduan sa pulong ng office of the President sa Davao na gagamitin ni P. Marcos ang kanyang prerogative na magtalaga ng acting governor at acting vice governor.

Pinulong nina special assistant to the President Antonio Lagdameo Jr sina Macacua, pamilyang Sinsuat at pamilyang Mastura sa Davao City hinggil dito.

Iginiit ng office of the President na prerogative ng pangulo ang magtalaga ng caretaker sa bagong lalawigan.

Ito ay sa kadahilanang dapat ay bago pa May 2022 local elections ang plebisito sa RA 11550 na naghahati sa Maguindanao.

-0-

PINASALAMATAN ni BARMM chief Minsiter Ahod Ebrahim ang mga miembro ng local at national media sa pagtulong sa regional government na maipaabot sa publiko ang tamang mga impormasyon hinggil sa moral governance na kanyang isinusulong.

Sa kanyang mensahe kasabay ng National Press Freedom Day kahapon, sinabi ni Ebrahim na napakahalaga ng papel ng media lalo na sa panahon ng transition ng BARMM.

Kinilala din niya ang tulong ng media sa panahon ng kalamidad kung saan ipinaparating sa taumbayan ang mga impormasyon na mahalaga nilang malaman.

Sana ituloy ng media ang pagsulong ng press freedom at responsible journalism.