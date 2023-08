NDBC BIDA BALITA (Aug. 7, 2023)

HEADLINE

1 OBISPO ng religious sect sa Koronadal, patay sa pamamaril

2 Comelec Commissioner may babala sa mga kakandidato sa SK Election

4 Desalination facility, itatayo ng BARMM sa Basilan, kapag natapos, tubig dagat pwede na mainum at gamit sa pagluluto

5 BARMM, kasama sa food stamp programa ng DSWD national, tinatayang 600 pamilya, makakabenepisyo

6 MGA sunog sa Koronadal, dahil sa short circuit ng electrical connection, ayon sa BFP

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

PATAY SA PAMAMARIL KAHAPON ang isang obispo ng religious sect sa Koronadal matapos na ito ay pagbabarilin sa Purok Mabinuligon, Barangay San Isidro, Koronadal City.

Kinilala ni Koronadal Vice Mayor Erlinda Araquil ang nasawi na si Bishop Juanito Verbo Policios, founding president ng God’s Family Care in Koronadal.

Nagmamaneho ng kanyang motorsiklo si Policios, kilala bilang Pastor Juanito sa kanilang simbahan, nang pagbabarilin ng di pa nakilalang mga suspect sakay ng hiwalay na motorsiklo sa Barangay San Isidro pasado alas dose kahapon.

Siya ay nagsisilbing religious affairs coordinator ni Koronadal Vice Mayor Erlinda Araquil.

Hindi pa mabatid ni Araquil at wala pang pahayag ang Koronadal City PNP sa motibo at pagkakilanlan ng mga suspect.

-0-

Local…

NAIHATID NA SA kanyang huling hantungan noong sabado si Dr. Maria Vicenta Tello.

Siya ay inilibing sa Marian Hills Memorial Park sa Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Pinasalamatan ni retired Police Brig. Gen. Agustin Tello ang lahat ng mga kaibigan, kakilala, kaanak kapuwa doctor at taga Cotabato na nakiramay at nakiisa sa kanya at kanyang pamilya sa hindi napapanahong pagpanaw ni Dr. Tello.

-0-

LOCAL…

NAGKASUNDO ANG DALAWANG commander ng MILF na tapusin na ang kanilang ilang taong rido o family feud makaraang mamagitan ang matataas na opisyal ng MILF.

Ginawa ang rido settlement sa MILF field office sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nangako ang grupo ni Commander Butto Sandy at Jonie Pantol at ang grupo nina Ricky Hussain, Teng Pananggilan at Eddie Dilangalen na di na muling gagamit ng dahas.

Sila ay nanumpa sa harap nina Maguindanao del Norte Governor at MILF military chief of staff Abduraof Macacua, Senior Minister Abunawas Maslamama at Member of Parliament Jack Abas at mga kinatawan ng MILF ceasefire panel.

Dumalo din si Pagalungan Mayor Salik Mamasabulod.

Ang naglalabang pamilya ay nanumpa sa holy Quran na di na gagawa ng pananalakay sa kampo o komunidad ng bawat isa.

Dahil sa kanilang rido sa nakalipas na mga taon, may mga nasawi at nasugatan sa magkabilang panig habang libong pamilya naman ang lumikas dahil sa karahasan.

-0-

LOCAL…

PINANGUNAHAN NI Minister of Interior and Local Government Atty. Naguib Sinarimbo ang groundbreaking para sa pagtatayo ng water desalination facility sa island town ng Tabuan Lasa sa Basilan.

Ang desalination ay proseso ng pag-aalis ng alat sa tubig dagat upang ito ay mainum at ma-gamit ng mga mamamayan sa pagluluto.

Maraming mga mamamayan sa bayan ang kinailangan pang bumiyahe ng ilang oras para kumuha sa kalapit bayan o bumili ng bottled mineral water na mahal para sa ordinaryong mamamayan.

Tiniyak ni Sinarimbo na determinado ang Bangsamoro government na matulungan ang mga mamamayan upang mapanatili silang malusog.

-0-

INANUNSYO NG Regional Recruitment and Selection Unit Bangsamoro ng Police Regional Office sa BARMM o RRSU na meron nang resulta ang neuro at medical examinations ng MNLF at MILF applicants para sa PNP.

Sa kanilang social media posts, sinabi ng RRSU na merong 103 applicants ang pasado sa neuro at medical habang merong 113 applicants naman ang pumasa sa neuro at may compliance sa medical.Lahat ng mga pumasa, ayon sa PRO=BARMM ay opisyal nang nabigyan ng abiso sa pamamagitan ng viber group.

Sa mga hindi pinalad na aplikante, sinabi ng RRSU na hindi sila dapat maniwalas sa mga mapagsamantala at manloloko na nagsagsabing pwede pang baguhin ang resulta sa kapalit ng kabayaran.

Sa halip, pinayuhan ang mga hindi pumasa na bumisita sa opisina ng RRSU-BARMM upang mabigyan ng guide ano ang dapat asikasuhin para sa susunod na quoita ng recruitment.

-0-

LOCAL…

Pinasinayaan nitong sabado ang Malasakit Center sa loob ng Cotabato Regional and Medical Center.

Nanguna si Sen. Bong Go sa pagpapasinaya ayon kay CRMC spokesperson Dr. John Maliga.

Ang Malasakit center ay pakikinabangan ng mga mahihirap na mamayan, hindi lang sa Cotabato City kundi sa mga kalapit lalawigan.

-0-

600 pamilya sa Bangsamoro Region, makakabenipisyo sa ‘Food Stamp Program’ ng pamahalaan

KASUNOD ITO ng personal na pagbisita ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kay BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim para i-abot ang Food Stamp Program ng pamahalaan.

Ito ang pinakabahong programa ng national government upang labanan ang gutom.

Layun nito na tulungan ang milyun-milyong mga pamilya na naghihirap pagdating sa tamang pagkain.

Ang tawag sa kanila ng Philippine Statistics Authority ay mga “food poor.”

Bawat pamilya ay mabibigyan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards na may lamang food credits na nagkakahalag ng P3,000.

Sinabi ni Gatchalian na ang nasabing programa ay instrumento upang alalayan ang mga mahihirap na mga pamilya na nakakaranas ng gutom.

Dagdag pa ni Gatchalian na prayoridad ng programa ang mga nagpa-dedeng ina at mga buntis.

Nilinaw nito na ang EBT ay walang cash, kundi food credits ang laman.

Isa ang Bangsamoro Region sa limang lugar sa bansa para sa pilot implementation ng programa na magsisimula sa October 2023 hanggang March 2024.

Makikipag-ugnayan ang DSWD sa BARMM Ministry of Social Services and Development para sa pagpili ng mga benepisyaryo sa rehiyon.

-0-

Lubak Lubak na kalsada sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, aayusin sa pangunguna ni Maguindanao del Norte with Cotabato city representative Bai Dimple Mastura.

KASAMA ni Rep. Mastura sa Road Rehabilitation Project ang ilang senador tulad ni Senator Robin Padilla at nang DPWH.

Ang groundbreaking ceremony ay isinagawa nitong weekend.

Aayusin ang kalsada mula Sultan Kudarat hanggang sa mga kalapit na bayan ng Sultan Mastura, Parang, at Matanog, Maguindanao del Norte.

Kabilang sa proyekto ang re-blocking at asphalt overlay na matatapos sa loob ng 160 days o higit limang buwan.

Nagpasalamat si Sultan Kudarat Vice Mayor Datu Shameem Mastura sa proyektong ito.

Matatandaang matagal nang inirereklamo ng ilang mga motorista ang nasabing daan sa maraming naitatalang mga aksidente.

Ang nasabing mga bayan ay nadadanan mual Cotabato City patungong Lanao del Sur at North Cotabato.