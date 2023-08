NDBC BIDA BALITA (Aug. 8, 2023)

HEADLINES

1 Pinaslang na pastor sa Koronadal, dati nang nakatanggap ng death threats, ayon sa bise alkalde ng lungsod

2 AMA ng batang nasawi matapos araruhin ng dump truck ang kanilang panindang prutas sa Kidapawan, hirap pa din tanggapin ang pangyayari

3 PRENDAHAN ng 4Ps ATM cards, nauuso na naman, DSWD may babala sa mga nagprenda, silay matatangal sa listahan

4 PASAWAY na job order, contract of service workers sa Cotabato City, sinibak ni Mayor Matabalao

5 MIEMBRO ng Private Armed Group ng barangay chairman sa Cotabato City, naaresto ng CIDG.

6 Bishop Bagaforo, nanawagan kay P. Marcos na bigyang solusyon ang problema ng mga magsasaka

7 Lifeline rate subsidy para sa mga 4Ps at non-4Ps, extended hanggang Setyembre ayon sa Department of Energy

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

SA ALAMADA, NORTH COTABATO, huli ang isang lalaki sa hot pursuit operation ng PNP alas nuwebe ng gabi kamakalawa dahil sa kaso ng pananaga.

Kinilala ni Alamada Municipal Police Station Officer In-charge Maj Bernard Abarquez ang suspek na si alyas “Edgar”, 60 anyos at residente ng Barangay Dado, Alamada.

Batay sa imbestigasyon ng awtoridad, habang naglalakad ang biktimang si “Arche,” 65-taong gulang sa Barangay Road ng nasabing lugar, nilapitan ito ng suspek na armado ng bolo at biglang tinaga ang biktima.

Tinamaan ito sa ulo, magkabilang braso, at ilong nito.

Nakatakas pa ang biktima mula sa suspek kaya’t agad itong nakahingi ng tulong sa mga tao sa paligid at nadala sa opistal.

Nasa kustodiya ng Alamada MPS ang suspek habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.

-0-

LOCAL…

-0-

Local…

PINAG-IINGAT ng Koronadal city veterinary office ang mga hog raisers laban sa sakit na mycoplasma sa mga baboy sa panahon ng tag-init

Isa sa mga hakbang na inirekomenda ay dagdagan ang lilim at itaas ang bubong ng babuyan upang hindi mainitan ang mga hayop.

Ito ang panawagan ni Koronadal City Veterinarian Dr. Charlemagne Calo sa mga hog raisers sa lungsod kaugnay sa posibleng pagtama ng mycoplasma sa mga babuyan ngayong tag-init.

Ayon kay Calo, maliban sa panganib ng African Swine Fever, ay dapat ding bantayan ang kalusugan ng mga hayop lalo na ang sintomas ng mycoplasma katulad ng pag-ubo na posibleng lumala at maging pneumonia.

Binigyang-diin ni Calo na malaki ang posibilidad na makakaramdam sila ng heat stroke, lalo na ngayong panahon ng tag-init.

Maliban sa mga baboy, pinag-iingat din ng opisyal ang mga poultry farmers laban sa flip-over na tumatama sa mga broiler na mga manok.

-0-

Local..

ISINUSULONG NI DATING Agriculture Secretary Emmanuel “Manny” Piñol ang upland rice farming sa bansa, lalo na sa Mindanao bilang hakbang na matiyak ang sapat na pagkain kahit nagbabadya ang tagtuyot o El Nino.

Sa isang news conference sa Davao City, ipinresenta ni Piñol ang kanyang proposed upland farming na tinawag niyang “Kalahating Ektarya sa Bawat Pamilya."

Aniya, isinusulong ng programa ang paggamit ng hybrid at inbred rice seeds, pagsasaayos ng irrigation systems, at sapat na fertilizer supply mula DA bilang paghahanda sa posibleng rice shortage dahil sa El Nino.

Sa tulong ng Pag-asa, sinabi ni Pinol na malalaman kung saan ang mga lugar na matindi ang epekto ng El Nino at ang mga lugar na hindi maapektuhan at dito ibuhos ang programa.

Ito aniya ang best option sa halip na mag-import ng bigas.

Nakikinita ni Pinol na hindi solusyon ang imported rice, lalo pa at ang India at iba pang rice producing countries ay tumigil na din sa pag-export ng bigas.

-0-

Bishop Bagaforo, nanawagan kay P. Marcos na i-prioritize ang solusyon sa problema ng mga magsasaka at nasa sector ng agrikultura

Isa sa mga naghihirap na sector ngayon ay ang agrikultura na isa sa mga dapat bigyan ng sagot.

Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD, ito kasi ang backbone ng ekonomiya dahil batid niya ang paghihirap ng mga magsasaka sa ngayon.

Ngayong pabago-bago na anya ang panahon dulot ng climate change maraming mga magsasaka ang naapektuhan at hindi pa nakakabangon.

Samantala, nanawagan din siya sa lahat ng mga Pilipino na makipagtulungan upang makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa.

Ngayong nalalapit na ang barangay eleksyon, dapat lumabas at iboto ang karapat-dapat.

Siya ay naniniwala na ang good governance ay nagsisimula sa maganda at maayos na pamamahala sa Barangay.

-0-

Nabahala at natakot na ang maraming investors sa Kidapawan City matapos ilang araw ng hindi nagpapakita ang may-ari ng Bodega ni Carina, isang general merchandise sa lungsod.

Sila ay nabahala dahil maaring mauwi sa wala ang kanilang ininvest na pera sa branch ng may-ari na si Carina sa Makilala, Kabacan at Kidapawan City.

Hindi lang kasi thounsand ang nainvest ang iba umabot pa ng halos Milyon.

Una nang sinabi ni City Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista na hindi magbibigay ng tulong Ang LGU sa mga nabiktina ng too good to true investment.

Paraan ito upang mabigyan ng leksyon at mahikayat na huwag ng sumali sa anumang ganitong investment na nagtatanyag ng malaking halaga ng pera balik sa ininvest ayaw na og tuo.

-0-

Tila panaginip pa rin para kay Lito Pamplona ama ng nasawing buntis at Lolo ng apat na taong gulang na apo na nasawi dahil sa disgrasya sa Barangay Ilomavis, Kidapawan City nitong weekend.

Anya, hanggang ngayon mahirap paring tanggapin ang sinapit at dahilan ng kamatayan ng mag-ina.

Magkasama pa noon sila nang manguha ng bunga ng marang para ibenta pero linggo nang mangyari na ang aksidente.

Hiling lang rin, hiling lang ng pamilya na panagutan ng may-ari na Jargon Construction Supply.

Una na kasing ipinangako ng kumpanya na aakuin ang lahat ng gastos hanggang sa pagpapalibing pero wala pang natanggap ang pamilya.

Mataas pa anya sana ang pangarap ng anak para sa kanyang pamilya pero dahil sa aksidente ay kailanman hindi na matutupad

Nagpapagaling naman ngayon ang kabiyak ni Kimberly sa ospital na kanilang sa nadisgrasya.

-0-

Department of Migrant Workers at OWWA, kinalampag ng pamilya ng OFW mula Kidapawan dahil bangkay ng kaanak di pa naiuuwi matapos mamatay sa Middle East.

NASIRA na ang toldang inihanda ng pamilya ng OFW na si George Castro Soliva ng Barangay Meohao, Kidapawan sa tagal ng paghihintay nila sa bangkay nitong maiuwi sa bansa.

Si Soliva ay nasawi matapos maanod ng malaking baha sa Abha, Saudi Arabia noong Marso.

Makalipas ang limang buwan, ay hindi pa rin naiuwi ang bangkay 49 taong gulang na OFW.

Idinulog na sa iba't-ibang ahensiya at tanggapan ang problema ng OFW ayon sa kanyang asawang si Jenny, ngunit wala pa ring development ukol dito.

Si Jenny ay napilitan na lang bumalik sa abroad para sa mga anak nito dahil sa tagal ng kanilang paghihintay sa bangkay ng kaniyang asawa.

Kaya naman, binatikos na ng bayaw ni Soliva na si Juliet Igot Department of Migrant Workers o DMW Davao at OWWA dahil sa matagal na aksyon sa repatration ng bangkay ni Soliva.

Si Igot ang nagpoproseso ng mga papeles ng namatay na OFW.

Makailang beses na rin na-schedule ang paguwi ng mga labi ni George subalit laging hindi natutuloy.

Sa inisyal na impormasyon sa DMW Davao, nag-expire na ang visa ng OFW bago siya nasawi, kaya nahihirapan sila iproseso ang pagpapauwi ng bangkay sa Pilipinas

-0-

OWWA-12 Regional Director may paglilinaw kung bakit natagalan ang pag-uwi sa bangkay ng OFW na taga Kidapawan City

PROBLEMA SA PAPELES ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa nai-uuwi hanggang sa ngayon ang labi ng OFW na nasawi sa Saudi Arabia na taga Kidapawan City.

Si George Castro Soliva, 49-anyos ay walong taon na sa Saudi na taga Meohaw Kidapawan ay nasawi matapos rumagasa ang baha sa Abha, Saudi Arabia noong Marso.

Sa panayam kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog, isa sa kailangan para mai-uwi ang bangkay ni Soliva ay ang exit clearance mula sa gobyerno ng Saudi Arabia na ayon sa embahada ng Pilipinas sa Jeddah ay patuloy pang inaayos ng employer ng OFW.

Nagbigyan na raw ng schedule para maiuwi ang bangkay ni Soliva pero naudlot ito dahil sa kakulangan umano ng mga dokumento.

Nilinaw ni Sumalinog na direkta sa airline company ang koordinasyon ng employer at hindi na sila dumaan sa embahada ng Pilipinas sa Jeddah kaya nahihirapan ding kumuha ng impormasyon ang OWWA hinggil sa pagpapa-uwi sa bangkay ni Soliva.

Sa ngayon, sinisikap ng OWWA-12 na maka kuha ng impormasyon sa employer para tulungang mapauwi ang bangkay ng biktima.

-0-

Local..

Mariing kinondena ni Koronadal City Vice Mayor Erlinda Pabi-Araquil ang pagpaslang kay Pastor Juanito Policios sa Prk. Mabinuligon, Brgy. San Isidro noong araw ng Linggo.

Ito’y matapos pinagbabaril hanggang sa mapatay ng pinaniniwalaang riding tandem suspects ang 43 anyos na biktima habang pauwi sa kanilang bahay.

Ayon kay Araquil, inutusan nito si Policios na i-follow-up ang insidente ng pamamaril sa kanilang barangay.

Ngunit nagulat ito nang sumagot ang anak ng pastor gamit ang social media account nito at ipinaalam na tatay niya ang mismong nabaril.

Dagdag ng bise alkalde na dati nang nakatanggap ng banta sa buhay si Policios kaya pinag-iingat niya ito.

Ibinunyag din nito na may itinuturong salarin ang pastor sakaling may mangyaring masama sa kaniya, ngunit hindi muna nito isinapubliko ang pagkakakilanlan para sa imbestigasyon.

Si Policios ay religious affairs coordinator ni Vice Mayor Araquil.

-0-

Local.

Naghihintay pa ang Sto. Niño PNP para sa isasagawang quorum kasama ang Municipal Agriculture Office at local government unit.

Ito’y matapos ninakaw ng hindi pa kilalang mga suspek ang ilang sako ng abono sa kanilang bayan.

Ayon kay Sto. Niño PNP chief of police Major Joseph Villanueva sa panayam ng Radyo BIDA na ang nasabing mga abono ay nakaimbak sa municipal gym katabi ng police station kung saan binigay ito ng Department of Agriculture sa Municipal Agricultural Office upang ipamahagi sa mga benepisyaryong magsasaka.

Inihayag din nito na sa ngayon hinihintay pa nila ang karagdagang impormasyon mula sa Municipal Agriculture Office sa nasabing insidente upang matukoy ang mga suspek na responsable sa pagnanakaw.

Sa ngayon ay nire-review pa nila ang mga kuha sa CCTV footage para sa malalimang imbestigasyon.

Sinasabing nangyari ang insidente noong hatinggabi kung saan isinakay umano sa isang pick-up ang mga sako ng abono at natuklasan na lamang na kulang na ang mga ito kinaumagahan.

-0-

Local..

Pinalawig hanggang Setyembre ang lifeline rate subsidy para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at marginalized sector.

Ayon kay Department of Energy Director III Noel Geroche, inaaanyayahan nito ang iba pa na magsumite ng aplikasyon upang makinabang sa diskwento sa electric bill.

Maaari lamang isumite sa mga distributor ng kuryente ang application form, government-issued ID, latest power bill, at para sa non-4Ps certification mula sa Social Welfare and Development Office sa bawat LGU.

Nabatid na maaaring maka-avail ng hanggang 100% na discount ang benepisyaryo sa naturang subsidy, ngunit hindi makikinabang dito ang kumukunsumo ng mahigit 100 per kilowatt-hour.

Sa rehiyon 12 maaaring magsumite sa SOCOTECO 1, SOCOTECO 2, SUKELCO, COTELCO Incorporated, at COTELCO PPALMA.

-0-

Local..

I-report ang sinumang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagsasangla ng kanilang ATM cards.

Ito ang panawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 na pinamumunoan ni Regional Director Loreto Cabaya Jr. kasunod sa muling paglitaw ng nasabing isyu.

Nabatid na marami pa rin ang mga naitatalang kaso sa ilang mga miyembro nito.

Kaugnay nito ay hinihikayat ng tanggapan ang lahat na i-report sa kanila ang ganitong insidente.

Kapag mapapatunayan ang sinuman ay maaaring matanggal sa programa.

Maaaring mag-report o mag-text ang publiko sa grievance hotline ng DSWD 12 kapag may alam ang sinuman ang mga ATM ay pini-prenda ng mga 4Ps beneficiaries.

-0-

Local…

SIMULA kahapon, kinansela na ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang lahat ng kontrata ng mga job order employees na late kung pumasok sa trabaho, palaging absent, tamad at walang ginagawa.

Ginawa ng alkade ang anunsyo kasabay ng selebrasyon ng Linggo ng Kabataan sa People's Palace kahapon ng umaga.

Nagsimulang uminit ang ulo ng alkalde dahil kakaunti lamang ang mga empleyado na dumalo sa traditional Monday flag raising ceremony. Karamihan kasi ay late.

Pinuna din ng alkalde ang kaunting bilang ng mga nakiisa sa programa, walang umattend na mga department heads, isang City councilor lang ang dumalo at labing limang Sanguniang Kabataan Chairman lang ang present mula sa 37 Barangays ng lungsod.

Patunay aniya ito na hindi aktibo ang mga SK officials.

Hindi binanggit ni Matabalao ilan ang Job Order employees ang tinanggal.

Sa mga regular employees naman, may nasampulan na ayon kay Mayor Bruce.

Nagpalabas na din ng warning si mayor sa lahat ng regular employees na tatamad-tamad at hindi naman talaga nagta-trabaho, isang malinaw na paglabag sa civil service laws.

-0-

Local…

SINIMULAN NA NG Bangamoro Airport Authority at ng Ministry of Transporation and Communications sa BARMM ang ocular inspection para sa planong pagtatayo ng Bangsamoro International Airport sa munisipyo ng Sultan Mastura.

At kapag naisakatuparan na, inaasahang ito ay magbibigay ng maramign trabaho at lalago ang enomiya ng bayan at lalawigan, ayon kay Sultan Mastura Mayor Zulficar Panda.

Nanguna si MOTC-BAA OIC Director Atty. Hanamir Emblawa ang nanguna sa inspection kasama sina Airport Managers Carmencita Salik at Johari Musa at Mayor Panda.

Bago pa man ito masuri ng MOTC-BAA, una na ring nagsagawa ng initial assessment ang JICA o Japan International Cooperation Agency upang malaman kung saang lugar ba pwede magpatayo ng international airport.

Lumalabas sa inspection ng BAA na mangangailangan ito ng 200 ektarya kung saan ilalagay ang 3.2 kilometer runway.

Nasa planning stage pa lahat at kailangan pa itong dumaan sa technical evaluation ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.

Sinabi ni Director Emblawa na sanay tuloy tuloy na ito upang mapabilis ang pag-angat ng ekonomiya ng bayan at rehiyon.