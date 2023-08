NDBC BIDA BALITA (Aug. 9, 2023)

HEADLINES

1 ELECTRONIC LOAN at loan sharks sa lungsod, pinatitigil ni Cotabato City Mayor Matabalao

2 MGA PANINDA ng Bodega ni Carina sa Kidapawan, missing

3 PERFORMANCE NG SOCSKSARGEN athletes sa Palarong Pambansa, mas maganda ngayon kumpara noong 2019

4 POLICE OFFICER na nakainum, kinasuhan matapos araruhin ng kanyang Toyota Vios ang medical responders at police sa Isulan

5 INVESTMENT na pumasok sa BARMM ngayong taon, lampas P3 billion na, target para 2023 ay P2.5 billion lang

6 PAGTUTULAK at paggamit ng shabu, bumabalik na naman sa Kidapawan

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

UMAABOT SA higit P17 million ang kabu-uang halaga ng shabu na nakumpiska ng Police Regional Office 12 mula Enero ng taong ito hanggang July.

Sinabi ni PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg na resulta ito ng pinalakas na kampanya ng PNP upang matigil ang paglaganap ng masamang epekto ng illegal drugs sa mga mamamayan.

Ang pagkakumpiska ng shabu at marijuana ay nagawa sa ikinasang magkahiwalay na 725 police law enforcement operations sa buong rehiyon.

Pinuri ni Macaraeg ang lahat ng tauhan ng PNP at ibang ahensya na katuwang sa kampanya na ito.

-0-

Local…

NADAGDAGAN PA ang investments na pumasok sa BARMM habang nasa third quarter pa ng taong ito.

Sa pahayag ng Bangsamoro Board of Investments o BBOI, sinabi nito na mahigit P3.1 billion na ang pumasok na investment sa rehiyon at nakapagbigay ng halos 2 libong trabaho.

Noong August 2, inaprobahan ng BBOI ang pagpasok ng pinakahuling local investor – ang Illana Bay Beach Resort.

Ang beach resort investment na merong capital na higit P340 million ay nasa Barangay Badak, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Sinabi ni BBOI Chairperson Mohammad Pasigan na ang pagpasok ng Negosyo ngayong taon ay may magandang idudulot sa mamamayan ng rehiyon sa pangkalahatan.

Nagpasalamat naman ang supervisor ng resort na si Liezlda Ansing sa pagtanggap ng BBOI sa negosyo na sumusuporta din sa turismo ng rehiyon.

Target investment ng BARMM ngayong taon ay P2.5 billion na nalampasan na noon pang nakaraang Hunyo.

-0-

LOCAL…

Tinututukan ngayon ng Koronadal City Government ang mga dumadaming kaso ng mga Children in Conflict with the Law o CICL na sangkot sa iba’t ibang krimen.

Ayon kay City Vice Mayor Erlinda Araquil, pinapabilisan na nila ang pag-usad ng kaso ng naturang mga kabataan lalo na’t umaabot sa dalawang taon ang pananatili ng iba sa Bahay Pag-asa sa Barangay GPS.

May 13 mga CICL ang nananatili pa sa halfway house at inaasahang sila ay maibabalik na sa kanilang mga pamilya sa lalong madaling panahon.

Habang nasa loob sila ay merong recreational at religious activity, livelihood and skills training at

nag-aaral din sila sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS.

-0-

Local..

NAGDESISYON ANG SUPREME COURT SECOND division na nag-uutos sa Bureau of Local Government Finance Region 12 na italaga si Badorie Alonzo bilang provincial treasurer ng Maguindanao del Norte o sinuman na qualified sa pwesto na italaga ni acting Gov. Bai Ainee Sinsuat.

SA desisyon ng 2nd division ng Supreme Court na sinulat ni Justice Amy Lazaro Javier, kinikilala ng korte ang kapangyarihan ni Sinsuat na magtalaga bilang acting governor ng provincial treasurer upang magpatuloy ang serbisyo ng lalawigan sa mga mamamayan.

Bago pa itinalaga ng Malakanyang si Gov. Abduraof Macacua bilang acting governor ng Maguindanao Norte at si Sinsuat bilang acting vice govenor, nagsampa ng petition for mandamus with prayer for a writ of preliminary mandatory injunction si Sinsuat sa Supreme Court upang atasan ang BLGF-12 na italaga ang provincial treasurer matapos ang ratipikasyon ng batas na naghahati sa Maguindanao at nabuo ang Maguindanao Norte.

Wala pang pahayag o reaksyon ang kampo ni Gov. Macacua at ni acting Vice Gov. Sinsuat sa bagay na ito.

-0-

Local..

Aasahang sa setyembre pa o harvest season muling babagsak ang presyo ng bigas sa Kidapawan City.

Yan ang ipinahayag ni Grains Retailer’s Confederation of the Philippines President Carmelito Bacus matapos na nabahala ang maraming consumers sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas.

Aminado naman siyang maging sila na mga negosyante ay nahihirapan na rin sa pagbawi dahil mas kaunti nalang ang tubo upang sa kanila pa rin tumangkilik ang mga consumer.

Samantala, sa kabila nito, hindi magkukulang ng supply sa lungsod dahil harvest time na sa Setyembre at Oktubre.

-0-

Local…

Kailangang magpaliwanag ang sinumang empleyado sa gobyerno man o pribado na mapapatunayang hindi tinanggap ang National Identification Card na ipipresenta sa anumang transakyon.

Yan ang babala ni PSA 12 Regional Director Atty. Magtahar Manulon matapos maireport na may ilang namonitor na kahalintulad na reklamo.

Isa pang reklamo, ang lagda ng card holder na naaalis dahilan ng ibang mga ahensya sa hindi pagtanggap.

Sa ilalim anya ng batas na sinasabi ng PSA, mas mahalaga pa rin na tingnan ang impormasyon nakapaloob o authentication katulad ng pangalan at iba pang katibayan ng Card holder.

Kung pangalawang beses na ang paglabag, maaring sampahan ng kaso base sa umiiral na executive order ng Pangulo ng Pilipinas.

Kadalasan anya sa mga hindi tumatanggap ay tanggapan pa rin ng pamahalaan.

-0-

Local..

Hindi paman napahinto pero unti-unti ng bumababa ang bilang ng mga nasasangkot sa drag racing activity sa lungsod matapos ang mahigpit na panawagan na pagbabawal nito.

Ito’y matapos marami na rin ang nasampulan ng mga at dumaan sa community service ng isang linggo bilang parusa.

Ayon kay Deputy Chief of Police Major Bryan Espinosa, batid nilang sila lang rin ang binabantayan ng mga ito pero pinipili nalang nila ang oras sa checkpoint operation ng mga kabataan at ang Information Dissemination campaign upang hindi tularan ng iba.

Hamon man ito sa mga pulis pero kailangang ipatupad at wala ng buhay ang masasayang dahil lang sa illegal na gawain.

Samantala, bukod sa mga nahuli at nasampulan na mga taga Kidapawan City may ilan rin mga kabataan mula sa kalapit na lugar na sa lungsod ginagawa ang aktibidad.

-0-

Local…

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries and damage to property ang isang pulis matapos aksidenteng nasagasaan ang mga rumespondeng personnel sa self-accident na nangyari sa Kapingkong Bridge, Brgy. Kenram, Isulan, Sultan Kudarat.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Isulan PNP Traffic Head Police Chief Master Sgt. Larry Ducasi, kaagad rumesponde si Patrolman Rushel Salvador, 26 anyos, naka-assign sa Regional Mobile Force Battalion 12; at mga medic ng Sultan Kudarat Provincial Hospital.

Ito’y matapos bumangga sa sign board ng DPWH ang biktimang si Mark John Sovior, 42 anyos at residente ng Tacurong City.

Ayon kay Ducasi, habang rumeresponde ang mga ito, aksidenteng naararo ng Toyota Vios na minamaneho ni Police Corporal Joey Torres ng Isulan PNP, ang mga biktima.

Inakala umano ni Torres na may operasyon sa nasabing lugar at huli na nitong nakita na may aksidente pala.

Bilang resulta tuluyang pinutol ang kaliwang paa ng medic na si Cyrene Hallegado, 24 anyos, ng Brgy. New Panay, Sto. Niño, South Cotabato at nagpapagaling naman sa ospital si Patrolman Salvador.

-0-

Local…

May naghihintay na premyo para sa mga atleta ng SOCSKSARGEN Warriors na nakakuha ng mga medalya sa katatapos na Palarong Pambansa 2023 sa Marikina City.

Ayon kay DepEd-12 Regional Sports Supervisor Magdaleno Duhilag Jr., ang mga gold medalists ay tatanggap ng tig-20,000 pesos; 7,000 pesos para sa silver medalists at 3,000 pesos naman para sa bronze medalists.

Dagdag ni Dohilag, may matatanggap ding cash prize ang mga atleta mula sa central office ng DepEd at sa kani-kanilang local government unit.

Nabatid na nagtapos ang Region 12 delegation sa rank 8 na nakapag-uwi ng labing-pitong gold medals, labing-siyam na silver medals at tatlongput-apat na bronze medals.

Samantala hinikayat ni Duhilag ang mga atletang hindi pinalad na makakuha ng medalya, na magsumikap pa.

Nagpasalamat din ang opisyal sa mga magulang na nagbigay ng tiwala na ipadala ang kanilang mga anak upang makibahagi sa Palaro.

-0-

Local..

Asahan ang paglipat ng maraming public officials sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP.

Ito ang inihayag ni PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., kung saan ibinunyag nito na may mga gobernador na ring lumipat sa partido.

Kabilang sa mga kinumpirma nito ay si Surallah Vice Mayor Antonio Bendita na tatakbo bilang 3rd district representative sa susunod na halalan.

Iginiit ni Tamayo na marami ang lumilipat sa partido at kakaunti lamang ang umaalis.

Apela nito sa iba pang gustong pumasok sa PFP na isapuso, isaisip at isagawa ang 5 core principles na kinabibilangan ng Theism, Humanism, Enlightened Socialism, Patriotic Federalism, at Direct Democracy.

Dagdag ng gobernador na nasa 2,800 na local officials ang inaasahang manumpa sa partido ngayong Agosto.

Target ng PFP na maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido sa bansa.

-0-

Local…

Inaasahang makakatulong para sa pagpapalago ng produksyon ng niyog at cacao ang isinagawang Workshop on the Development of Facilitators Guide on Cacao Production and Post-harvest Under Coconut-based Farming System.

Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa Agricultural Training Institute o ATI sa Kabacan, North Cotabato.

Layunin nitong mabigyan ng gabay ang mga facilitators para sa coconut-cacao postharvest technologies.

Ayon kay OIC Assistant Center Director Simona Dela Cruz sa kanyang mensahe, suportado nito ang naturang inisyatibo.

Dinaluhan ang nasabing workshop ng labindalawang mga cacao experts mula sa University of Southern Mindanao, kabilang na ang technical staff ng GIZ mula sa Germany, at ng ATI-Regional Training Center 12.

-0-

Local…

UMAABOT SA 17 mga loose firearms ang iprenesenta ng local government sa military sa programang ginanap sa headquarters ng 33rd Infantry Battalion sa Radjah Buayan, Maguindanao del Sur.

Ang mga nalikom na armas ay mula sa barangay officias at residente ng bayan.

Dumalo sa seremonya sa Rajah Buayan Mayor Bai Maruja Ampatuan Mastura, 33rd IB Commander Lt. Col. Udjie Villan, Radjah Buayan PNP Chief Captain Joel Lebrilla at iba pa local officials.

Nabatid na mula sa Radjah Buayan ang 14 na mga matataas na kalibre ng baril habang tatlong mga baril naman ang mula sa Sultan sa Barongis, pawang mga bayan sa Maguindanao del Sur na nasasakupan ng 33rd IB.

Ang pagsuko ng mga baril ay bahagi pa rin ng kampanya ng national government upang sugpuin ang mga naglipanang mga unlicensed guns sa pamamagitan ng Balik Baril program.

Bahagi rin ng ito ng puspusang paghahanda para nalalapit na Barangay and SK Elections.

-0-

Local…

WALA pang nakikitang motibo ang Midsayap PNP sa pagbaril at pagpatay sa dating barangay kagawad ng Poblacion 6, Midsayap, North Cotabato na pinagbabaril sa bahagi ng Barangay Damatulan.

Kinilala ni Midsayap town police chief Lt. Col Peter Pinalgan Jr., ang biktima na si Donald Soberano Alameda alyas Atoy, 44-tagong gulang, walang asawa na residente ng nasabing lugar.

Ayon kay Pinalgan, naglalako lamang ng kakanin ang biktima nang lapitan at pinaputukan ng dalawang beses sa kanyang dibdib.

Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril.

Sinabi ni Pinalgan na hindi politika ang motibo ng krimen. Posible niya ito ay dahil sa personal na away.

-0-

Local..

RIDO settlement sa BARMM, patuloy na pinalalakas ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS.

ITO'Y MATAPOS ang sunod sunod na pagkakasundo ng mga naglalabang pamilya sa Maguindanao del Norte, North Cotabato, Basilan at iba pang lugar sa BARMM.

Resulta ito ng pagtutulungan ng MPOS, Local Government Unit, Moro Islamic Liberation Front at iba pang stakeholders.

Sa Sultan Sa Barongis, Maguindanao del Sur unang naganap ang matagumpay na rido settlement ng nag-aaway na pamilya sa Barangay Darampua.

Natuldukan din ang rido sa pagitan ng dalawang MILF commanders sa Pagalungan, Maguindanao del Sur nitong Weekend na isinagawa sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

SA Lamitan City, natuldukan din ang isang dekadang rido ng dalawang prominenteng pamilya.

Sa Barangay Kadingilan, Midsayap, SGA, dalawang magkaaway na pamilya rin ang nagkaayos at nangakong di na gagamitin ng dahas.

Sinabi ni 34th Infantry (Reliable) Battalion Commander Lt. Col. Rey Rico na naging posible ito dahil sa kooperasyon ng mga pamilya na may rido at dahil na rin programa ng MPOS.

Aniya, kasama ang hanay ng AFP sa pagtataguyod ng kaunlaran at kapayapaan sa Special Geographic Areas o SGA.

Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng MPOS sa mga naglalabang angkan na magkasundo, magkaisa at magtulungan upang umunlad ang kanilang pamayanan.

Ang MPOS ay isang ministry sa BARMM na ang mandato ay magpalaganap ng kapayapaan at mapanatiling maayos ang seguridad sa buong rehiyon.

-0-

NAIS nang ipatigil ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang operasyon ng lahat ng e-loan providers sa lungsod.

Ginawa ng alkalde ang pahayag, makaraang mas dumami pa ang natatanggap nilang sumbong kaugnay sa umano'y ginawagang harassments at pananakot ng mga e-loan providers sa ilang mga mamamayan sa lungsod na bigong makabayad ng utang sa itinakdang deadline.

Iginiit ni Mayor Matabalao na walang puwang sa lungsod ang pananakot.

Hindi rin aniya makatao ang pagpapautang ng may napakalaking interes.

Sumulat na ang alkalde sa City Council upang magsagawa ng malalimang imbestigasyon.

Kumikilos na rin aniya ang City PNP at NBI upang imbestigahan ang mga natukoy nilang e-loan providers upang masampahan ng kaukulang kaso.

Tinatangkilik ng marami ang e-loans sa lungsod dahil kahit anong trabaho ng aplikante ay puwede humiram ng pera, walang papeles na kailangan, gamit lang ang android-smartphone at valid ID.

Dahil dito ay marami ang nalulubog sa utang at tinatakot o pinagbabantaan na isapubliko ang pangalan at ID sa Facebook o social media kapag di nakapagbayad sa takdang panahon.