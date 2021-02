NDBC BIDA BALITA (FEB 2, 2021 )

HEADLINES:

1. NAARESTONG SUSPECT sa rape-slay ng isang 6-year-old girl sa Isulan, Sultan Kudarat, umamin sa krimen.

2. Hall of Justice probation and parole office sa Koronadal, binulabog ng bomb threat.

3. Lalaki, kritikal at nasa ospital matapos aksidenteng ma-chainsaw ang kanyang leeg.

4. Tatlo pa, nadagdag sa bilang ng mga namatay dahil sa Covid sa Region 12.

5. Kidapawan bishop Bagaforo, ready na unang magpabakuha ng anti-Covid para magtiwala ang taumbayan sa vaccines.

6. Presyo ng karne sa Region 12, tumaas dahil maraming hog buyer na taga labas; sa Soccsksargen ang SRP ng karne ay P215 per kilo.

7. Sa 2022, dapat lahat ng sitio sa buong South Cotabato, meron nagn water system project, ayon kay Gov. Tamayo.

8. BARMM leaders, hinamon ni Cong. Mangudadatu na ipaliwanag bakit kailangan ang extension ng transition period.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

UMAMIN NA ANG SUPSECT sa kasong rape slay sa isang anim na taong gulang na bata sa Barangay Kolambog, Isulan, Sultan Kudarat. Sinabi ni Isulan town police chief Lt.

Colonel Romeo Galgo Jr na inamin ng suspect na si Jay Albestor na pinagsamantalah niya ang bata saka pinatay.

Sa kanyang sinumpaang pahayag sa PNP sa tulong ng isang abogado mula sa Public Attorney’s Office, sinabi ng suspect na niyaya niya ang bata para bumili ng candy.

Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa Ala river at ginawa ang kanyang kademonyohan.

Ayon sa suspek nagawa lang umano niya ang krimen dahil sa labis na kalasingan. May lumabas na report noon na ang bata ay kamag-anak ng suspect subalit di pa ito makumpirma.

-0-

LOCAL…

SAMATNALA, SA BARMM, nakapagtala ng karagdagang 2 panibagong kaso ng COVID-19 ang Ministry of Health kahapon.

Lahat ng bagong kaso ay taga Cotabato City.

Dahil diyan pumalo na ng hanggang 3,910 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Gumaling naman ang isa pang pasyente kung kayat umaabot na sa 3,601 ang total recovered patients sa rehiyon.

Nasa 162 naman ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

HINILING NI MAGUINDANAO Cong. Esmael Toto Mangudadatu ang mga lider ng Bangsamoro Region na ipaliwanag ng mabuti sa mga lider at mamamayan ng rehiyon bakit kailangang ma-extend ang transition period.

Sa 2022 na dapat magtapos ang 3-year-transition period ng Bangsamoro government matapos na aprubahan ang Bangsamoro Organic Law.

Pero, sabi ng BARMM leaders, kulang ang panahon upang ipatupad ang mga nakasaad sa BOL dahil may pandemic na dumating sa bansa.

Sinabi ni Mangudadatu may sapat na dahilan naman para magkaroon ng extension. Pero, hindi aniya ito alam ng lahat.

At upang makakuha ng suporta mula sa taga-BARMM at sa mga naniniwala sa Bangsamoro regional government, dapat ma-explain ito ng maayos.

-0-

LOCAL…

BINIGYANG PAGKILALA kahapon ang mga kababaihang Moro na gumagalit o nagsusuot ng hijab kasabay ng Wold Hijab Day kahapon sa Bangsamoro Region.

Pinangunahan ng BAngsamoro Women Commission ang okasyon sa BARMM at ayon kay BWC chairperson Bainon Karon, ang activity ay naglalayong hikayatin ang lahat ng babaeng Moro na gumamit ng Hijab.

Layon din ng pagdiriwang ay upang matigil ang diskriminasyon sa mga babaeng gumagamit ng Hijab at protektahan ang kanilang kultura at relihiyon.

Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bangsamoro Chief Minister Murad Ebrahim na ang ang hijab ay hindi lamang isang uri ng kultura ng mga babaeng Muslim, kundi may kasamang obligasyon o pananampalataya sa Islam.

-0-

Local …………………….

Problema sa mataas na presyo ng karneng baboy sa SOCCKSARGEN tutugunan ni Secretary Dar ayon sa DA 12

Darating sa region 12 anumang araw ngayon linggo si Department of Agriculture o DA Secretary Willian Dar.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen pakay ng kalihim na makipag usap sa mga hog raiser sa rehiyon.

Paguusapan ng mga ito ang presyohan sa karneng baboy at pork base products.

Ito ay upang maging patas din sa mga consumer sa rehiyon at kalakhang Maynila na apektado ng African Swine Fever ang supply ng karneng baboy.

Ayon kay Mangelen sa ngayon kasi maraming mga hog raiser sa SOCCKSARGEN na gustong ibenta ang kanilang mga produkto sa mga taga Maynila na nag-aalok ng mas mataas na presyo.

Dahil dito ayon kay Mangelen, wala masyadong ipinalabas na pork meat sa local market na naging dahilan ng pagtaas sa presyo nito.

Umaasa din si Mangelen na ngayong linggo ay makapagpalabas na rin ng executive order na magtatakda ng presyo sa karneng baboy si Pangulong Rodrigo Duterte.



-0-

LOCAL…

Water system project pinamamadali ni Governor Reynaldo Tamayo Jr., matapos kumpirmahin na mahigit 40 mga Sitio pa sa lalawigan ang walang supply ng malinis na tubig.

Madaliin na ang paglalagay ng water system lalo na sa mga liblib na mga lugar ng South Cotabato.

Iniutos ito ni Governor Reynaldto Tamayo Jr. sa Provincial Planning and Development Office at Provincial Engineering Office.

Ayon kay Tamayo hanggang ngayon kasi ay wala pa ring water system project o mapagkukunan ng malinis na supply ng tubig ang apa’tnaput apat na mga Sitio sa lalawigan.

Ipinahayag ni Tamayo na ito ang natuklasan sa convergence program na ipinatutupad ng provincial government.

Ito ay ang pagsanib pwersa ng mga departamento ng provincial government, government agency at pribadong sektor sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa pinakamahihirap na komunidad sa South Cotabato.

Igniit ng gobernador na maliban sa elektrisidad, mahalaga din ang pagkakaroo ng access ng mga mamamayan sa malinis na tubig.

Dinagdag din ni Tamayo na mula sa syamnapung mga barangay, sana ay maipatupad din ang convergence program sa lahat na 199 na mga barangay sa South Cotabato.



-0-

LOCAL…

Modified General Community Quaratine sa Sultan Kudarat pinalawig ni Governor Suharto “Teng” Mangudadatu

Tatagal pa hangang sa Febuary 15 ang Modified General Community Quarantine o MGCQ sa lalawigan ng, Sultan Kudarat matapos itong palawigin ni Governor Suharto “Teng” Mangudadatu.

Nakasaad sa bagong executive order ni Mangudadatu na bawal lumabas ngayon sa kanilang mga tahanan ang mga mamamayan sa Sultan Kudarat na nasa 10 years old and below, 66 years old pataas, mga buntis, may comorbidity, immunodeficiency o malubahang mga karamdaman.

Ayon kay Mangudadatu limitado din ang galaw ng mga mamamayan sa kanilang lalawigan sa pagkakaroon ng access sa mga pagkain, serbisyo, pagpasok sa trabaho, at iba pang aktibidad na pinapayagan ng Inter-Agency Task Force.

Pinapayagan na rin ang joy ride ng mga biseklita at motorsiklo ng higit sa lima katao basta ito ay para sa charity at iba pang kahalintulad na pakay.

Sinabi ni Mangdudadatu na maari na ring mag operate sa full capacity ang mga industriya maliban na lamang sa mga Barbershops, salons, at iba pang personal care service ,Dine-in restaurants, fast food, supermarkets, groceries na 50 percent capacity pa rin ang pinapayagan.

Habang ang operasyon naman ng mga sabungan ayon kay Mangudadatu ay nakadepende na sa mga local government unit.

Iniutos din ng gobernador sa mga establisemento at tanggapan ng pamahalaan na magtalaga ng Safety Health Officers.

Habang obligado naman na sumailalim sa 14-day quarantine ang mga mamamayan mula sa mga rehiyon na may local transmission ng COVID-19.

Ayon kay Mangudadatu, tinanggal na rin ang odd-even scheme sa mga pampasaherong tricycle at maging ang liquor ban sa lalawigan.

Gayunpaman pinaalahanan ng gobernador ang publiko na huwag kaligtaan ang pagsunod sa Mandatory Health Protocols.

Ang mga ito ay ang pagsusuot ng facemask o face shield, Social distancing, Handwashing , paglalagay ng handwash area sa mga establisemento, Foot bath at pagamit ng CCTS ID.



-0-

LOCAL…

Tulong sa mga maliliit na negosyante na apektado ng kalamidad tiniyak ng DTI sa South Cotabato

Makikinabang sa Pangkabuhayan sa Pagbangon, at Ginhawa o PPG Program ng Department of Trade and Industry ang South Cotabato ang mga Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na apketado ng kalamidad.

Sa katuanyan ayon kay DTI South Cotabato Industry Development Specialist Ria Hallarsis, sa pamamagitan ng PPG ang kanilang tanggapan ay nakapagsagawa na ng training at seminar sa 368 na mga MSMEs sa lalawigan.

Ito ay bukod pa sa pamimigay ng livelihood kits para sa mga ito.

Ayon kay Hallarsis ang mga MSMEs na benepisyaryo ng PPG ay mabibigyan ng tig ten thousand pesos na financial assistance at educational materials.

Ito ay kapag natapos na ang profiling at pagbibigay sa mga ito ng business training.

Sinabi ni Hallarsis na pwede ring magbigay ng training ang DTI sa mga MSMEs katuwang ang Department of Science and Technology at TESDA.

Dinagdag din ni Hallarsis na matutulungan din nila ang mga magsasaka sa South Cotabato na gawing processed food ang kanilang mga produkto.

Payo naman ni Hallarsis sa mga maliliit na negosyante na nais makinabang sa PPG dumulog sa mga negosyo centers ng DTI na matatagpuan sa lahat na mga bayan sa South Cotabato.

-0-

LOCAL…

Bomb threat bumulabog sa mga empleyado at kliyente ng Hall of Justice sa Koronadal City

Pansamantalang natigil ang trabaho at pagdinig ng mga kaso sa Hall of Justice sa Koronadal City kahapon.

Ito ay matapos mabulabog ng bomb threat ang mga kawani at kliyente ng nasabing tanggapan.

Sinabi ni Hall of Justice Probation and Parole Chief Elma Araneta na isa umano sa kanilang mga kliyente na susulat sana ang nakabasa ng bomb threat sa kanilang log book.

Agad namang rumesponde sa lugar ang Explosive Ordnance Division o EOD team ng PNP.

Matapos ang isang oras na paghaluglog ideneklara naman ng EOD team na cleared sa pagmpasabog ang nasabing gusali.

Aminado naman si Araneta na dahil sa walang CCTV sa kanilang tanggapan, hirap silang tukuyin kung sino ang suspek.



-0-

LOCAL…

-0-

LOCAL…

SA LEEG PA TALAGA!

Ito ang reaksyon ng mga kasamahan ng chainsaw operator na kinilala sa pangalang Lotpe ng Barangay Capiton, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao matapos na nawalan siya ng control sa hawak na chainsaw at dumeretso sa kanyang leeg.

Nangyari ito ala una kahapon habang si Lotpe na isang beteranong chainsaw operator, ay nagpuputol ng isang nakahiga na punong kahoy.

Ayon sa pahayag ng mga kasama ni Lotpe, tinamaan ng kanyang chainsaw blade ang isang bato na nasa ilalim ng nakahigang puno. Tumalsik ang chainsaw at nawalan siya ng control kayat tumama ang blade nito sa kanyang leeg habang umaandar pa.

Mabuti na lang at di siya napugutan.

Ang biktima ay nasa kritikal na kalagayan ngayon sa ospital.



-0-

LOCAL…

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni City Agriculturist Marissa Aton.

Nabatid na tumaas ngayon ang halos ng mga ibenebentang basic commodities sa Mega Market ng lungsod tulad na lamang ng ibat-ibang uri ng gulay.

Sinabi ni Aton, nasa 70 percent ngayon ang pagbaba ng supply o produksyon simula ng ipinatupad ang lockdown dahil sa COVID-19 at mga nararanasang pag-ulan.

Nakakaranas pa kasi ng mga pag-ulan ang probinsya kung saan isa sa mga dahilan ng pagbaba ng mga produktong gulay mula sa local farmers.

Dagdag pa ni Aton, naging dahilan din sa paghinto ng mga vegetable growers ang ipinatutupad na quarantine protocols dahil sa bumaba na rin ang demand.

Aminado din siya na hindi na sapat ang produksyon sa nasabing mga produckto kung ikumpara sa pangangailangan sa pangkalahatang populasyon ng lungsod maging sa ibang lugar.

Kaugnay nito, inorganisa ng City Agriculture Office ang Farmer’s Market upang mabigyan ng tulong ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang produktong sa tamang presyo.

Hinihikayat din nito ang mga publiko hinggil sa homeyard gardening upang masustain at hindi magkulang ang mga gulay na isa sa mga pangunahing pangagailangan ng bawat pamilya lalo na ngayong panahon ng pademya.



-0-

LOCAL…

Walang pag alinlanagan si Diocese of Kidapawan Bishop Jose Collin Bagaforo, DD na gamitin bilang vaccination sites ang mga pasilidad ng simabahang katolika sa lungsod.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Bishop Bagaforo, payag ang mga pari sa nasabing rekomendasyon kung kinakailangan ng pamahalaan ng tulong.

Handa rin anya ang obispo na magpabakuna laban sa COVID-19 dahil naniniwala siyang para sa kaligtasan ng mamamayan ang hakbang na ito ng gobyerno.



-0-

LOCAL…

Mas mabilis at mahusay na serbisyo para sa kalusugan ang nakatakdang ihatid para sa lahat ng mga mamamayan ng North Cotabato sa pagpapatupad ng pinag-isang heath care system.

Ito ang bahagi ng napag-kasunduan ng pamahalaang panlalawigan at ni Department of Health (DOH) XII Regional Director Aristides Concepcion Tan kasama si IPHO Chief Dr. Eva Rabaya.

Ang pagbisita ni Director Tan, kasama ang kawani ng DOH ay bahagi ng pagsunod ng Administrative Order 0021 na nilagdaan ng kalihim ng DOH na syang nag-uutos na mapag-isa ang Local Health system mula sa LGU hanggang sa lebel ng probinsya, kasama ang mga health care agencies ng pamahalaan tulad ng Philhealth.

Isinagawa na rin ang pagpupulong ng mga Provincial Health Board upang mapagtibay ang programa at malagyan ng detalye ang sistema.

-0-

LOCAL…

Nasa 5,733 na mga emergency medical services ang nabigyang tugon ng Kidapawan City Call 911 para sa taong 2020.

Nakapaloob sa 2020 Accomplishment Report ang nabanggit na kabuu-ang bilang ng nabigyang serbisyo ng City Call 911.

Kalakip dito ang 24/7 ambulance services sa panahon ng mga aksidente, medical emergency at OB cases, at request for medical transportation sa labas ng lungsod at karatig lugar.

Bagamat at naging malaking hamon para sa lahat ang Covid19 pandemic, ipinasiguro ng City Government na 24/7 ang serbisyong ibibigay.

Katunayan, aktibong taga pagpatupad ng mga COVID protocols ang Call 911 sa tulong ng CESU lalo na yaong nangangailangan ng ambulance services patungo sa mga Temporary Treatment at Isolation Facilities.

Sinusundo rin ng ambulansya ng Call 911 pahatid sa kanilang mga tahanan yaong mga gumaling na na mga pasyente.

Ang Kidapawan City Call 911 ay isa sa dalawang 24/7 Call 911 services sa buong Pilipinas maliban pa sa Davao City



-0-

LOCAL…

Mas marami pa rin ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 infections sa Cotabato Province batay sa tracker ng DOH.

Kagabi lamang nasa dalawangpung bagong kaso ang naitala ng Center for Health Development Soccksargen.

Sa naturang bilang, anim ang nagmumula sa Kidapawan City, anim din sa Midsayap. Apat sa Kabacan, dalawa sa Mlang, tig-isa sa Magpet at Makilala.

May mga naitatala ring cluster of cases tulad ng sa iisang bahay kabilang na rito ang 82 years old na senior citizen mula sa Kidapawan City na nasa Mlang District Hospital at 88 years old na mula sa Midsayap.

Samantala, mayroon ding naitalang cluster of cases sa isang ospital sa lungsod, sila ay naadmit sa iisang private hospital.

Mayroon din mga Authorized Person Outside Residence na nagpositibo sa virus.

Nagpapagaling na ang lahat ng mga pasyente sa isolation facilities.



-0-