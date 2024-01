NDBC BIDA BALITA (Jan 15, 2024)

HEADLINES

1 200 IP families, pinaalis ng isang kumpanya sa Tupi; Mayor Tamayo nagbigay ng advise.

2 Task Force Kalinisan Koronadal, nagpaalala sa mga lalahok sa huling Hinugyaw Festival activities, pagkakalat ng basura may multa 3 KAMPANYA laban sa kriminalidad sa BARMM, dodoblehin ngayong taon ng PNP, suporta ng lahat ng pulis hiniling.

4 TAGA Kidapawan, pinayuhan na dapat malinaw sa kanila ang pipirmahan para amendahan ang konstitusyon, ayon kay Mayor Evangelista

5 3-MONTH-old baby, patay sa karambola ng mga sasakyan sa Kidapawan City nitong weekend; anim naman sugatan

6 BARMM at iba pang Moro leaders, umalma sa paggamit ng Muslim dance sa Sinulog sa Sugbo

7 GUNRUNNER o nagbebenta ng armas, naaresto ng CIDG-BARMM sa Maguindanao del Norte

-0-

LOCAL…

BARMM government, ikinadismaya ang hindi angkop na pag-unawa sa kulturang Islam sa isang dance performance ng Sinulog Festival sa Cebu City

SA ISANG official statement, kinondena ng BARMM government na pinamumunuan ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim, ang insensitibo at hindi angkop na dance performance ng Cebu Technological University sa opening salvo ng Sinulog Festival sa Cebu City.

Ayon sa BARMM gov’t, ang Sinulog Festival ay isang religious event ng mananampalatayang Katoliko na nirerespeto ng mga taga Bangsamoro pero ang pagsama sa kultura at paniniwalang Islam sa pamamagitan ng isang sayaw o singkil dance bilang bahagi ng pagdiriwang ay hindi nararapat.

Sa nasabing dance performance ay nakasuot ng Moro costume ang mga kalahok habang dala-dala ang imahe ng Sto. Niño.

Ayon kay Minister Ebrahim, naiintindihan nila ang pagnanais ng unibersidad na ipakita ang mayamang kultura ng Moro pero, dapat ipahayag ito ng may malalim na pag-unawa at pananaliksik.

Sa mga ganitong pagkakataon aniya, bukas ang BARMM gov’t para sa isang diyalogo upang mas lalong maunawaan ang kahulugan at konteksto ng kulturang Bangsamoro.

-0-

Local..

SA KAUGNAY NA BALITA, nagpalabas ng din ng pahayag si Cotabato City Mayor Bruce Matabalao hinggil dito.

Aniya, kinikilala ng city government ang papel ng Sinulog festival sa pagdiriwang ng kulturang Pilipino.

Pero ang pagsama sa kulturang Moro gamit ang sayaw na singkil ay nag dulot ng iba ibat reaksyon.

Hiniling nito sa Cebu technological institute na magkaroon ng dialogo sa mga apektadong sektor ng Moro upang maipakita at mapabuti ang ugnayan at unawaan.

Hiniling din niya ang kolaboraston kasama ang National Commission on Muslim Filipinos at the Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage (BCPCH) of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

-0-

Local…

NAGBABALA ANG Aboitiz Power Corporation sa publiko sa Cotabato City, North Cotabato at maging sa BARMM laban sa scam hinggil sa umanoy job hiring.

Sa isang kalatas, sinabi ng Aboitiz Power Corporation na hindi sa kanila o sa anumang subsidiaries nito ang announcement hinggil sa job hiring at pagbabayad bilang deposit para sa job opportunities.

Giit ng kumpanya, hindi requirement ang anumang bayad o halaga para lang matanggap sa trabaho, sakaling meron silang recruitment.

Idinagdag nito na lahat ng job opportunities ay makikita sa websites ng Aboitiz Power.

Kung merong kaduda-dudang alok na trabaho at bayad, maaring bumisita sa Aboitize websites o magreport sa pulis.

-0-

LOCAL…

Pagpapalakas ng law enforcement operations at anti-criminality campaign, mas pai-igtingin ng PNP sa BARMM ngayong bagong taon

ITO ANG PAGTIYAK NI PRO-BAR Regional Director BGEN Allan Nobleza kasabay ng kanilang traditional New Year's Call kahapon na ginanap sa Camp Salipada K. Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte.

Dinaluhan ito ng mga dedicated officers mula sa Command Group, Regional and Personal Staff, Regional Support Units, Regional Executive Senior Police Officer o RESPO, at selected Non-Uniformed personnel.

Ayon kay Nobleza, hindi mawawala ang pokus ng PNP sa kanilang tungkuling protektahan at pagsilbihan ang mga mamamayan.

Inalala nito ang naganap na bombing incident sa MSU-Marawi kung saan patapos na sana ang 2023 ngunit humabol pa ang hindi magandang kaganapan.

Aniya, ngayong taon, sinisiguro nila na hindi na ito mauulit.

Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalakas ng law enforcement operations, intelligence effort at anti-criminality campaign katulong ang AFP at MILF.

-0-

Local…

NAARESTO NG MGA TAUHAN NG Criminal Investigation and Detection Group O CIDG-BARMM ang isang suspected gun runner o nagbebenta ng armas sa ikinasang operation sa Barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte kahapon.

Kinilala ni CIDG-BARMM chief Lt. Col. Ariel Huesca ang mga suspek sa pangalang Alias Datuan na taga Barangay Kalanganan 1, Cotabato City.

Isang undercover agent ang bibili sana ng baril na US-made M16 rifle mula kay Datuan sa gilid ng national highway nang isasgawa ang pag-aaresto sa suspect.

Nakuha mula sa suspect ang P200,000 na boodle money at ang kotse na dala nito.

Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Unlawful Sale or Disposition of Firearms.

-0-

Local…

ISINAILALIM SA 3-DAY WORKSHOP ang 30 mga guro, supervisors at alternative learning system teachers para sa programang Supporting Children’s Rights through Education, Arts and Media o SCREAM.

The SCREAM project na suportado ng International Labor Organization at ng Ministry of Labor and Employment ay naglalayong protektahan ang mga Kabataan laban sa child labor at child warriors.

Tiniyak ni MOLE-BARMM Bureau of Employment, Promotion and Welfare director Sara Jane Sinsuat na suportado ng kanilang kagawaran ang progRamang ito.

-0-

Local…

PNP, naniniwalang walang foul play sa nakitang patay sa loob mismo ng bahay sa Kidapawan City

Kumbinsido ang pulis sa Kidapawan City na inatake sa puso at walang foul play ang pagkamatay ng senior citizen na nakitang nakahadusay sa loob ng banyo sa Sudapin, Kidapawan City nitong weekend.

Si Romeo Dungog ay matagal ng hiwalay sa kanyang asawa at nasa malayo rin ang mga anak nito kaya't nag-iisa siya sa kanyang bahay.

Ayon kay PNP Deputy Chief of Police Captain Godofredo Tupas, tinatayang nasa walo hanggang sampung araw na ng patay ang indibidwal dahil nasa state of decomposition na ito.

Una na rin kasi itong sinabi sa kanyang kapitbahay na tumaas ang kanyang hypertension na dahilan ng kanyang pagkamatay habang nasa banyo.

-0-

Local…

Pagpapakalat at pagpapapirma ng umano ng People's Initiative ay paraan rin ng signature buying - ayo kay Kidapawan Bishop Bagaforo

Naniniwala ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo DD na mayroong hidden agenda ang mga nasa likod ng pagpapakalat at pagpapapirma ng People's Initiative para sa pagbabago ng konstitusyon.

May mga ulat kasi na ang iba binabayaran pa ng 100 pesos at bigas para lang lumagda dito na hindi naman naiintindihan ang laman at binabasa.

Nais kasi anya ng mga nasa likod nito na baguhin ang systema ng pamahalaan.

Sabi pa niya para sa mga mamamayan lalo na ang taga Cotabato Province, don't sign and participate dahil ito ay paglabag sa demokrasiya, at ang dignidad at integridad ng house of the congress.

-0-

Local

KIDAPAWAN Mayor Evangelista, nilinaw na hindi dumaan sa kanyang tanggapan ang kumakalat na papel at pagpapalagda para sa People's Initiative

Maging si Kidapawan City Mayor Paolo Evangelista nagulat sa mga kumakalat na umano'y paglagda ng People's Initiative para ameyendahan ang batas sa mga Barangay ng lungsod.

Hindi kasi anya ito dumaan sa kanyang tanggapan at batid niyang ang pag amyenda ng batas ay dadaan pa sa mataas na proseso at hindi basta-basta.

Kaya't payo niya sa mga mamamayan bago pumirma dapat alam kung ano ang laman ng pinapalagda, e-report kung may pagbabanta katulad ng kung hindi na makakabenepisyo sa mga programa ng pamahalaan kung walang pirma.

Hindi rin rin anya kilala ang namuno na nagpakilalang si Anthony Abad. Hindi rin anya ibig sabihin na tutol siya sa charter change lalo na ang economic provisions pero mahalagang naka angkla sa proseso.

-0-

Local…

Bigas, stable pa ang presyo simula sa pagpasok ng taon sa North Cotabato - sabi ng Retailer's Association President

Wala pang naitalang pag galaw sa presyo ng local at imported na bigas sa Kidapawan City.

Pero mas mahal pa rin ito kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan dahil una na ring lumubo ang presyo bago ang pasko ng abot sa 2 pesos per kilo o 100 pesos per sack.

Ayon kay GRECON President Carmelito Bacus, aasahan pang sa mga susunod na buwan o sa harvest season pa bababa ang presyo ng bigas kulang kasi ngayon ang supply sa probinsya.

Anya, kailangan taasan ng mga negosyante ang presyo dahil sa mahal na rin ang kanilang bili na galing pa sa labas ng lalawigan.

-0-

Local…

3-month-old na baby patay sa karambola ng mga sasakyan sa Kidapawan City nitong weekend

SA OSPITAL na binawian ng buhay ang isang tatlong buwang gulang na sanggol na kinilalang si Alyas Caden na taga Kabacan, Cotabato matapos masangkot sa karambola ang kanilang sasakyan sa highway ng Barangay Paco Kidapawan City, umaga nitong sabado.

Sakay sa Nissan Sentra ang anim na magkakapamilya kabilang ang sanggol. Sa imbestigasyon ng Kidapawan PNP, binabaybay ng isang L300 van ang kabilang lane ng highway nang bigla itong mag-u-turn pero binangga siya sa likuran nang nakasunod sa kaniyang Mixer truck.

Dahil dito, napadako sa kabilang lane ng highway ang L300 van at sakto namang paparating ang Nissan Sentra na sakay ang pamilya ng sanggol.

Bumangga sa kanila ang L300 van at tumilapon ang driver at pahinante nito. Nabitawan umano ng kanyang ina ang sanggol habang nasa loob ng sasakyan. Sa ulo ang matinding tama ng sanggol na naisugod pa sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay.

Sa kabuuan, umabot sa anim ang nagtamo ng sugat. Dalawa sa kanila ay ang driver at pahinante ng L300 van habang ang apat ay sakay ng Nissan Sentra na lahat ay taga Osias, kabacan.

Nasa kustodiya na ngayon ng Kidapawan PNP ang driver ng Mixer truck habang patuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa insidente.

-0-

Local..

Koronadal LGU may babala sa mga mamamayan na makisaya sa huling araw ngayon ng 24th Hinugyaw Festival ng lungsod

Multa na tig 500 pesos ang maaring kahaharapin ng sinumang mahuhuling nainigarilyo at nagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar sa Koronadal.

Ito ang paalala sa publiko ni Task Force Kalinisan Head Joenary Castañares.

Kasunod ito sa inaasahang pagdagsa pa ng mga mamamayan sa lungsod ngayong araw.

Aminado naman si Castañares na malaking hamon sa kanila ang paghuli lalo na sa mga naninigarilyo lalo na sa mga inuman.

Kaya panawagan nito sa publiko ituro ang mga lumalabag sa No Smoking Ordinance ng lungsod.

Highlight naman sa pagtatapos ng selebrasyon ang Hinugyaw sa Dalan Street Dancing Competition at Closing Program sa South Cotabato Sports Complex mamayang hapon.

Susundan naman ito ng Fireworks Display at Disco sa kalye

-0-

Local

Tupi Mayor may paliwang sa pagpaalis ng isang kompanya sa higit 200 IP families sa inookupa nilang lupa sa barangay Tubeng

Nabigyan ng palugit ang mahigit 200 mga pamilyang IP na lisanin ang lupang inookupa ng mga ito sa Barangay Tubeng, Tupi, South Cotabato.

Kinumpirma ito ni Tupi Mayor Romeo Tamayo.

Ayon kay Tamayo nanalo kasi sa kaso ang kompanyang may ari ng lupa.

Ito ayon kay Tamayo ay matapos niyang hilingin sa magkabilang panig na para maiwasan ang gulo idulog na lang sa korte ang usapin.

Nilinaw din ni Tamayo na may sarili ring bahay ang mga apektadong mga pamilya kaya hindi kailangan ang relocation site para sa mga ito.

Dagdag pa nito, karamihan sa mga ito ay magdadalawang buwang pa lang na nakaitra sa nasabing lugar.

Iba sa mga pinaalis ayon pa sa alkalde ay nangaling din sa bayan ng Banga.

-0-

Local…

Dialysis center sa Tacurong bubuksan na ngayong araw

Limitado muna sa ngayon para sa mga mamamayan ng lungsod ang initial operation ng People’s Diagnostic and Dialysis Center o PDDC sa Tacurong.

Ito ang nilinaw ni Tacurong Health Officer Dr. Giovanni Deles.

Paliwanag pa ni Deles, dahil sa may limit din sa slots dapat ding iprayoridad na makagamit sa nasabing pasilidad ang mas nangangailangan.

Tiniyak din nito na kung magtuloy-tuloy ang operation at ipatupad ang tatlong shifting dadami din ang mga pasyente na tatanggapin ng Dialysis Center.

Sa ngayon prayoridad ng PDCC ang 26 na mga pasyente sa 86 na nasa talaan ng City Social Welfare and Development Office.

Habang ang iba naman ay nasa waiting list.

Ang PDDC sa Tacurong ang unang Dialysis Center sa Sultan Kudarat na pagmamaari ng lokal na pamahalaan.

Pormal itong magbubukas ngayong araw.

-0-

Local

Transport Cooperative President sa Gensan nananawagan ng suporta sa PUV modernization program

Suportahan ang Public Utility Vehicles Modernization Program o o PUVMP.

Ito ang panawagan sa mga PUV driver at operator SA region 12 ni Lagao Drivers Operators Transport Cooperative o LADOTRANSCO President Robert Cang.

Ipinunto pa ni Cang na mas makikinaang din sa pagbabago sa public transport ang susunod na henerasyon.

Paliwanag nito solusyon kasi sa green house emission na sanhi ng kasalukyang transportasyon ang PUV modernization.

Dagdag pa nito simula nang gumamit sila ng modernized jeep naging financially improved din ang kanilang mga driver.

Ayon kay Cang regular na kasing kumikita ang mga ito sa ilalim ng pamamahala ng kanilang kooperatiba.

Dagdag pa ni Cang na siya ring National Federation of Transport Cooperative President, ang region 12 ay mayroon na ngayong 17 modern jeepney consolidated cooperatives.

-0-

Local…

Tulong ng publiko sa validation ng kanilang Listahanan, hiniling ng DSWD 12

Makiisa sa validation sa Listahanan ng DSWD.

Ito ang hiling sa publiko ni DSWD 12 Policy and Plans Division Chief Sohra Guialel.

Paliwanag ni Guialel mahalaga kasi ang Listahanan sa pagtukoy sa pinakamahihirap at mas nangangailangan ng tulong sa bansa.

Ito ayon pa kay Guialel ay maaring gamitin hindi lang sa pagpili ng mga benepisyaro sa 4Ps kungdi maging sa iba pang mga programa ng gobyerno.

Dagdag pa ni Guialel ang Listahanan ay pwede ring gamitin ng mga local government units sa pamimigay ng ayuda.

Sinabi ito ni Guialel matapos kumpirmahin na target ng DSWD 12 nakapagsagawa muli ng assessment sa higit 27,000 household sa region 12.

Ito ay upang matiyak kung sino pa ang maaring mapalakip sa 4Ps program.

Saklaw din ng kanilang validation ayon kay Guialel ang higit sa 100,000 mainland BARMM.