NDBC BIDA BALITA (Jan. 23, 2024)

1 HEAD TEACHER ng Sultan sa Barongis, patay sa ambush sa Mamasapano, Maguindanao del Sur.

2 SIBILYAN NA APEKTADO NG rido sa Sultan Sa Barongis, nanawagan sa mga kaanak na itigil ang kaguluhan

3 FLOWER industry sa lungsod, pasisiglahin muli ng Koronadal LGU, ayon kay Mayor Ogena

4 POLICE corporal sa Koronadal, inatake at nasawi habang on duty

5 SA SOUTH COTABATO, may kampanya ang agriculture office laban sa daga na sumisira sa pananim

6 HIGIT 100 na modified mufflers o bora bora at limang motorsiklo, pinasagasaan sa pison sa Kidapawan

HEAD TEACHER ng Sultan sa Barongis, patay sa ambush sa Mamasapano, Maguindanao del Sur.

Siya ang ikalawang head teacher na nasawi sa ambush mula noong nakaraang Nobyembre.

NASAWI on the spot ang teacher-in-charge ng Datu Tecson Elementary School ng Sultan Sa Barongis sa Maguindanao del Sur sa ambush na naganap sa Barangay Manungkaling, Mamasapano, pasado ala 1:00 ng hapon kahapon.

Kinilala ni Mamasapano town Police Chief Lt. Lou Christian Villoñes ang biktima na si Mamadatu Dalandas, nasa hustong gulang na taga Barangay Papakan, Sultan Sa Barongis.

Ayon kay Villoñes, minamaneho ng biktima ang kaniyang Honda Click motorcycle mula Rajah Buayan patungo sanang Mamasapano Elementary School nang pagsapit sa Barangay Manungkaling ay pinagbabaril ito ng di pa tukoy na suspek.

Kinondena naman ng Sultan sa Barongis LGU ang pagpatay kay Dalandas na anila ay isang masipag at tapat sa serbisyo bilang guro na may malaking ambag sa iba’t-ibang parangal na naabot ng kanilang paaralan.

Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa pamilya ng guro at hiniling ang pagkamit ng agarang hustisya.

Siya ang ikalawang head teacher na binaril at napatay sa Datu Salibo-Mamasapano-Sultan sa Barongis-Lambayong national highway sa nakalipas na tatlong buwan.

Noong Nov. 15, binaril at napatay din ang nakamotorsiklo na si Hermielex Kapusan, 40, head teacher of Tukanakuden Elementary School ng Sultan sa Barongis, habang ito ay pauwi sa kanyang lugar sa Lambayong, Sultan Kudarat.

SAMANTALA, mahigpit na kinundina ni BARMM Education Minister Mohagher Igbal ang pagpatay kay Dalandas.

Sa isang pahayag, sinabi ni Iqbal na ang buong mga opisyal at kawani ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ay nagluluksa sa pagpanaw ni Dalandas.

Hiniling ni Iqbal sa mga otoridad, lalo na sa PNP na bigyang hustisya ang pagkamatay ng isang magaling at nagbibigay ng totoong serbisyo sa mga mag-aaral na si Dalandas.

Hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng karahasan sa mga education institutions, ayon kay Iqbal.

Nanawagan din siya sa publiko na tumulong na matigil ang mga pag-atake sa mga guro sa BARMM.

LIMANG Army lieutenant colonel ng 6th Infantry Division ang nabigyan ng one-rank promotion at ginawa ang donning of ranks sa Camp Siongco, Awang, Maguindanao del Norte nitong lunes.

Sila ang susunod na henerasyon ng military leaders sa ilalim ng 6th ID, ayon kay divison commander Maj. Gen. Alex Rillera.

Kasama si Division Chief of Staff Colonel Edgar Catu, pinamunuan ni Rillera ang donning of ranks, isang military tradition kung saan ang isang opisyal, matapos na ma=promote ng one rank higher, ay binigyang pagkilala at pinaalalahanan na kasabay ng kanyang promotion ay ang mas mataas na responsibilidad.

Ito ay sina: Col. Exequiel Tidor; Col. Emmanuel De Duque; Col. Rey Rico; Col. Michael Glenn Manansala at

Col. Carlyleo Nagac.

Ang donning of ranks ay itinuturing na personal milestone ng isang military officer.

Mga apektado ng kaguluhan sa Sultan Sa Barongis, Maguindanao del Sur, humihingi ng tulong sa mga kinauukulan

PERSONAL na dumulog sa DXMS Radyo Bida si Nasser Dalgan na presidente ng Bangsamoro Ligawasan Resources Development Corporation.

Si Ginoong Dalgan na taga sa Sultan Sa Barongis Sur auy nananawagan sa mga kinauukulan na sana ay matapos na ang kaguluhan sa kanilang bayan partikular sa Barangay Kulambog.

Sinabi nito na ginagawa naman ng pulis, sundalo, MILF, at lokal na pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya ngunit hindi pa rin naaayos ang sigalot.

Kaya panawagan nito sa magkalabang grupo na magkasundo na.

Sinabi naman ni Peace, Security, and Reconciliation Office o PSRO Executive Director Anwar Alamada na isa sa kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan sa BARMM kabilang na rito ang pagtuldok sa mga hindi pagkakaunawaan o rido sa rehiyon.

Programang tumatalakay sa usaping pangkapayapaan sa BARMM, inilunsad ng Peace, Security, and Reconciliation Office o PSRO sa Cotabato City

INILUNSAD ng Peace, Security, and Reconciliation Office o PSRO ang talk show segment na Kapayapaan sa Bangsamoro na isinagawa sa Em Manor, Cotabato City KAHAPON.

Ang programa ay tungkol sa usaping pangkapayapaan sa BARMM region na pinangunahan ni PSRO Executive Director Anwar Alamada, katuwang sina SGADA Administrator Butch Malang, BIAF Commander Faisal Pigkaulan at Ret. Police Col. Lumenda Idsala.

Sa naganap na talakayan, napag-usapan ang mga estratehiyang maaaring gawin upang mapigilan ang away at karahasan sa bangsamoro region.

Ayon kay Alamada, ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng serye ng dayalogo, peace education, at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan.

Sinabi naman ni Malang, isa sa mga pinaka-epektibong aksyon upang mapagkasundo ang mga grupong nagkakagulo ay pakikipag-usap sa kanilang mga asawa.

Sa pamamagitan nito, sila ang makikiusap sa kanilang mga mister na makipag-ayos na at yakapin ang kapayapaan.

Flower industry pasisiglahin muli ng Koronadal LGU

Umaasa si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na makatutulong ang mini-dam na ipinatayo ng lokal na pamahalaan sa barangay Saravia para sumigla muli ang industriya ng pagtatanim ng mga bulaklak sa lungsod.

Ayon kay Ogena dahil sa walang suporta, unti-unting nawawala ang nasabing industriya.

Dagdag pa ng alkalde ang mini-dam ay tugon ng city government sa hiling ng mga mamamayan sa lugar lalo na ang mga magsasaka ng mga bulaklak.

Sinabi ni Ogena na kayang suplayan ng tubig ng mini-dam ang may 5,000 ektaryang na sakahan.

Ayon kay Ogena magdadagdag din ang lokal na mapahalan ng water reservoir na kayang mag-supply ng tubig sa 20,000 ektaryang lupain.

Bukod dito ayon sa alkalde kukuha din ng horticulturist ang LGU na tutulong sa mga flower growers ng lungsod.

Tatlong mga rebelde sumuko sa PNP sa Bagumbayan, Sultan Kudarat

Ikinustodya ng Regional Mobile Force Batallion o RMFB 12 ng PNP para sa documentation at debriefing ang tatlong mga communist terrorist group o CTG member.

Kasunod ito ng kanilang pagsuko sa mga otoridad sa Barangay South Sepaka, Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Ito ay matapos ang pakipagnegosasyon sa joint team ng 1202nd Maneuver Company, RMFB 12, Bagumbayan PNP at Sultan Kudarat PNP.

Kaugnay nito muling nanawagan si PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg sa natitira pang mga myembro ng rebeldeng grupo na sumuko na.

Ito ay para mapakinabangan ang mga programa ng gobyerno para sa kanila.

Matatandaan na nauna na ring sumuko sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng South Cotabato PNP sa Surallah, ang dalawa ring mga CTG members noong nakaraang lingo.

Traffic Management Unit ng Tboli nananawagan sa mga mamamayan sa lugar na samantalahin ang Student Permit Registration Caravan

Gagawin ang Student Permit Registration Caravan sa Municipal Evacuation Center ng Tboli, South Cotabato sa January 27, 2024

Pero para makakuha ng slot kailangan muna ng mga mamamayan na magpatala sa barangay Poblacion Hanggang sa January 26.

Ito ay ayon kay Traffic Management Unit o TMU Chief Kenn Michael Lim.

Ipinunto pa ni Lim na wala nang dahilan pa ang mga mamamayan sa lugar na hindi makakuha ng driver’s license.

Ayon pa lay Lim mismong mga taga LTO na ang lalapit sa kanila.

Dagdag pa ni Lim, ang nasabing caravan ay hiniling mismo nila sa LTO.

Katuwang din ng LGU sa pagtagyod nito ang Barangay Poblacion Council at isang driving school.

Paalala naman ni Lim sa mga nais kumuha ng student permit huwag kaligtaang magdala original at dalawang photocopy ng PSA o NSO birth certificate, dalawang photocopy ng government ID, 2 by 2 ID Picture at kaukulang pambayad.

Tulong sa mga naulila ng isang kasama na nasawi habang nasa-serbisyo, tiniyak ng Koronadal Chief of Police

Naka-half mast ngayon ang bandila ng Pilipinas sa Koronadal City police station.

Kasunod ito ng pagpanaw ng personnel nilang si Coporal Carlo Garingo Lino.

Ayon kay kay City Police Chief Lt. Col. Amor Mio Somine si Lino ay natukasan na lang na walang malay ng kanyang mga kasama noong Linggo ng umaga.

Ito ay habang nasa loob ng kanyang quarter sa police community precint I sa Barangay Namnana kung saan siya nakatalaga.

Dagdag pa ni Somine, si Lino ay idinekklarang dead on arrival sa ospital.

Ayon pa kay Somine acute myocardial infarction o atake sa puso ang maaring ikinasawi ng nasabing police personnel.

Tiniyak din ng nasabing police official ang tulong sa mga naulila ni Corporal Lino.

Pag-atake ng mga peste sa mga pananim sa El Niño, pinaghandaan na rin ng agriculture office ng South Cotabato

Nagpapatuloy pa rin ang Buntot Daga,Bigas mo Campaign ng provincial agriculture office ng South Cotabato.

Ayon kay Provincial Agriculturist Raul Teves, layon nito na mabawasanang populasyon ng mga mapamisalang daga na inaasahang dadami sa pagtinding El Nino Phenomenon.

Ang bawat sampung buntot ng daga ay papalitan ng isang kilong bigas.

Ayon pa kay Teves bukod sa daga pinaghahandaan din ng kanilang tanggapan ang posibleng pagdami ng locust na mas kilala sa tawag ng “Apan.”

Dagdag pa nito prone din sa mga pesteng stem borer at army worms ang mga pananim tuwing may mahabang tagtuyo’t.

Ang mga ito ayon kay Teves ay pinaghandaan na rin ng provincial agriculture office.

Anim na beses pinaputok ang baril ng off duty na pulis sa aso sa Kidapawan City.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ng may-ari ng asong si Brodie.

Dagdag pa ni alias "Coreen", karamihan sa mga bala na tumama sa katawan ng aso ay dibdib at ulo dahilan ng kanyang pagkamatay.

Nabatid na gumagala lang umano ang aso malapit sa bahay ng pulis.

Alegasyon ng suspecg na kinain umano ng aso ang 18 manok nila kaya nabaril niya ito.

Ayon pa sa ilang saksi, matapos unang nabaril ang aso ay lumapit pa ito sa 13-years old na dalagang pamangkin ng may-ari ng aso at binaril ulit ito ng pulis.

Samantala, sa pahayag ni Kapitan Morgan Melodias sa kanilang paghaharap sa Barangay katwiran ng pulis self defense lang ang ginawa dahil akma nitong atakehin ang isa sa mga kasama nito sa bahay.

Pursigido namang magsampa ng reklamo ang may-ari dahil sa trauma ng bata.

Higit 100 na nakumpiskang modified mufflers at limang motorsiklo, sinira gamit ang mga pison sa Kidapawan City

SABAY-SABAY na sinira ang mga nakumpiskang modified mufflers mula sa mga pasaway na motorista sa Kidapawan City.

Ang mga ito ay galing pa sa ibat-ibang lugar ng lungsod na mag paglabag at matagal ng hindi kinuha ng may-ari.

Habang ang mga Bora-Bora na tambutso ay nakumpiska pa noong Christmas Eve hanggang ngayong kasalukuyan.

Ipinakita ito mismo sa publiko sa tapat ng City hall ang pagsira upang maging babala sa mga gumagamit na ipinagbabawal na modified muffler ang mas pina-igting na kampanya ng pamahalaan laban dito.

Bukod pa sa mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang paggamit nito, ay nakaka-istorbo rin ang ingay ng andar ng motor na may tambutsong bora-bora.

Lalaki na taga Pikit na pumasyal lang ng Kidapawan City, patay sa pamamaril kahapon

Dead on arrival sa ospital sa ospital ang 25-anyos na lalaking taga Pikit, North Cotabato makaraang pagbabaril sa Alim Street, Kidapawan City alas 2:00 ng hapon kahapon.

Ang biktima ay Nursid Ali Masla na kasama lang ang kanyang live-in partner nang mangyari ang pamamaril.

Ayon kay Police Lt.Col Dominador Palgan Jr., hindipa batid kung matagal na o bago lang ang dalawa sa lungsod habang di rin masabi kung maaring sinundan lang ang nasabing biktima.

Kaya naman, nakikipag-ugnayan na ang Kidapawan City PNP sa Pikit PNP sa posibleng record o anumang impormasyon hinggil sa biktima nang sa ganun matukoy na ang suspect.

Wala pang lumabas na mga saksi sa krimen na makakatulong sana sa imbestigasyon ng PNP pero sinusuri na rin ngayon ang CCTV sa lugar.

Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang live in partner maging ang pamilya ng biktima.

KULUNGAN ang bagsak ng isang drug suspek matapos mahuli ng Sultan Kudarat PNP sa ikinasang drug buy-bust operation pasado alas 7:00 kagabi sa Brgy. Ibotigen, Sultan Kudarat, Maguindanao Del Norte

Kinilala ni Sultan Kudarat PNP Chief Lt. Col. Ismael Madin ang naarestong suspek na si Samad Eto Bukua, 36-anyos, magsasaka na residente ng nasabing lugar.

Nahuli ang suspek matapos nitong mapagbentahan ng hinihinalang shabu ang isang police undercover agent.

Maliban sa droga, nakuha rin sa kanya ang isang garand rifle, magazine at mga bala.

Si Bukua ay nakatakdang sampahan ng patung-patong na kaso.