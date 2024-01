NDBC BIDA BALITA (Jan. 25, 2024)

HEADLINES

1 ITIGIL ANG pagpapakalat o sharing ng sex video ng mga estudyante sa Kidapawan, hiling ng isang retired Lawyer

2 Pagpapalakas pa ng sex education sa mga kabataan mahalaga, mga magulang may tungkulin dito, ayon sa advocacy officer

3 Barangay Kagawad at isa pa, huli sa drug operation ng PNP sa Rajah Buayan, Maguindanao Sur

4 JOB ORDER job order employee, huli sa pagbebenta ng shabu sa Koronadal

5 PNP BARMM, nakiisa sa pre-launching ng Bagong Pilipinas Campaign, serbisyo pagagandahin pa

6 4Ps beneficiaries na nagsasanla ng ATM card, binalaan ng DSWD 12

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

-0-

Local…

Barangay Kagawad at isa pa, huli sa drug operation ng PNP sa Rajah Buayan, Maguindanao SurHINDI na nakapalag pa ang dalawang mga drug suspek matapos maaresto ng PNP sa kanilang ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Gaunan, Rajah Buayan, Maguindanao Del Sur, pasado alas 5:00 ng hapon kahapon.

Kinilala ni Radjah Buayan town police chief Captain Joel Lebrilla ang mga nahuli na sina Whiskey Panalandag Makapeges, alyas Sky, 39-anyos, barangay kagawad ng Gaunan at Mohaimen Kamid Bogado, 30-anyos, residente rin ng nasabing lugar.

Nahuli ang dalawa matapos nilang mabentahan ng shabu ang isang police undercover agent.

Narekober mula sa kanila ang hinihinalang shabu, buy busy money at iba pang non-drug item.

Kulong na ngayon ang dalawa sa Radjah Buayan custodial facility at sasampahan ng kaukulang kaso.

-0-

Local..

HINILING NI SEN. Loren Legarda ang pagpapatuloy ng collaboration ng mga ahensya sa BARMM upang mapanatili ang kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon.

Mensahe ito ni Legarda para sa mga opisyal at mamamayang Bangsamoro kaugnay ng ikalimang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng BARMM.

Para kay Legarda, mahalaga na maipakita ng BARMM leadership na ang rehiyon ay isang lugar kung saan lahat ng boses ay naririnig, bawat kultura ay ipinagdiriwang at ang lahat ay may oportunidad na umunlad.

Pinaalalahanan niya ang lahat na huwag kalimutang kailangang protektahan ang kapaligiran upang magpatuloy ang magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon.

-0-

Local…

Pormal nang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM katuwang ang Ministry of Finance, Budget, and Management, Ministry of the Interior and Local Government, at ang Bangsamoro Information Office ang Open Government National Advocacy Campaign (OGPinas) sa Bangsamoro Region.

Pinangunahan mismo ng DBM secretary at siyang Open Government chair Amenah Pangandaman kasama si BARMM Chief Minister Murad Ibrahim ang launching ceremony ng naturang programa na ginawa sa loob ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City.

Dinaluhan ito ng ilang mga local chief executives sa rehiyon kabilang na si Cotabato City Mayor Bruce Matabalao, City Vice Mayor 'Butch' Abu at Cotabato City Council.

Ang OGPinas ay isang national advocacy campaign na naglalayong mabigyan ang publiko ng tamang impormasyon, mahikayat na makilahok sa mga programa ng pamahalaan at mapalakas ang public accountability.

Layon din nito na makabuo ng isang matatag na kooperasyon at relasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng non-government stakeholders.

Simula ng maupo bilang DBM secretary si Pangandaman, isinusulong nito ang pagiging bukas ng pamahalaan sa bureaucracy, digital transformation at mga reporma sa budget.

-0-

Local…

ITATAYO ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE ang dormitory para sa mga mag-aaral ng Upi Agricultural School sa Upi, Maguindanao Norte.

Isinagawa ang ground breaking ceremony ng dormitoryto na nagkakahalaga ng P41 million pesos.

Ayon kay MBHTE Minister Mohagher Iqbal, ang bagay na ito ay pagpapakita na pinapahalagahan ng ahensya ang kapakanan ng mga katutubong lumad sa Upi.

Layunin din ng nasabing paaralan na mabigyan ng kalidad na tirahan ang mga estudyante habang nag-aaral.

Ang Upi Agricultural School ang isa sa mga nangungunang agricultural school sa Bangsamoro region.

Umaasa ang nasabing paaralan na mapapakinabangan ng mga katutubong mga mag-aaral ang isang moderno at may maayos na kagamitan.

Ang slogan ng MBHTE ay “No Bangsamoro child is left behind.”

-0-

Local…

MULING binalabog ng mga putok mula sa matataas na kalibre ng baril ang Brgy. Rebuken sa Sultan Kudarat, Maguindanao Del Norte, bago magtanghali kahapon.

Ayon kay Sultan Kudarat PNP chief Lt. Col. Ismael Madin, grupo nina Kumander Utadz Kaharudin, kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, at grupo ng isang nagngangalang Commander Soledad na pawang taga Brgy. Rebuken ang sangkot sa naganap na bakbakan.

Ayon sa inisyal na ulat ng PNP, una umanong nagpaputok ang grupo ni Kumander Kaharudin sa grupo ng mga Soledad.

Dahil dito, ilang oras ding hindi madaanan ang national highway.

Wala namang casualties sa nasabing bakbakan pero nagdulot naman ito ng matinding traffic sa mga sasakyang dadaan lang sana sa main highway.

Grupo rin ni Kumander Kaharudin ang nagpaulan ng bala sa compound ni Brgy Rebuken Chairwoman Wilma Otto.

Nitong Biyernes lang, grupo naman ng 104th Base Command ang nagpaputok sa compound ni Otto na malapit lang sa barangay hall.

Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng PNP katuwang ang Army laban sa mga sangkot sa krimen.

-0-

Local…

P71.2M halaga ng medical assistance, itinurn-over ng MOH-BARMM sa mahihirap na pasyente kasabay ng 5th Founding Anniversary

ITINURN-OVER ng Ministry of Health o MOH ang medical assistance para sa Indigent and Financially Incapacitated Patients, Patient Transport Vehicles, at Barangay Health Workers Incentives na mula sa Transitional Development Impact Fund o TDIF.

Ito ay kasabay ng selebrasyon ng BARMM 5th Founding Anniversary.

Abot sa P53.8 million ang para sa Medical Assistance at P30.9 million para sa Barangay Health Workers cash Incentives.

Ito ay pinondohan ng MOH sa tulong na din ng mga donors kabilang sina VP Sara Duterte-Carpio, Sen. Bong Go, Department of Health, MP Ishak Mastura, Cong. Ana Villaraza-Suarez, Cong. France Castro at marami pang iba.

Mismong si Deputy Health Minister Dr. Zul Qarneyn Abas ang nanguna sa turnover ceremony kung saan nagpapasalamat ito sa lahat ng tumulong para sa magandang healthcare delivery sa rehiyon.

Sa pamamagitan nito ayon kay Abas, maaabot at matutulungan ang mga nasa far-flung at Geographically Isolated areas ng BARMM.

-0-

Local..

PNP BARMM, nakiisa sa simultaneous pre-launching ng Bagong Pilipinas Campaign ng pamahalaan

ITO ay bilang pagpapakita ng suporta sa administrasyong Marcos, ayon kay PRO-BAR Regional Director BGEN Allan Nobleza.

Sa paglulunsad ng Bagong Pilipinas Campaign ay ibinida ng PRO-BAR ang kanilang mga napagtagumpayan sa ilalim ng administrasyong Marcos.

Kabilang na rito ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba't ibang uri ng kriminalidad sa BARMM region.

Ayon kay Nobleza, ang bagong slogan na ito ay nagpapakita na ang bawat Pilipino ay dapat maging matalino at magaling sa kaniyang mga gagawin.

Kabilang na rito aniya ang mga pulis na dapat tugunan ng maayos ang bawat kriminalidad sa rehiyon at maging maingat sa kanilang tungkulin.

Dahil dito, hinikayat ni Nobleza ang lahat ng PNP sa BARMM na suportahan ang bawat adhikain ng pamahalaan.

Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na isa sa pinakamagandang daan para sa Bagong Pilipinas ay ang pakikipagtulungan ng publiko.

Ang Bagong Pilipinas ay pormal na ilulunsad sa darating na Linggo, January 28.

-0-

Local…

4Ps beneficiaries na nagsasanla ng ATM binalaan ng DSWD 12

Maaring matanggal sa programa ang mga benepisyaryo ng 4Ps na nagsasanla ng kanilang ATM card.

Ito ang babala ni DSWD 12 Social Marketing Unit Head Audrey Soliva sa mga 4Ps member sa rehiyon.

Ayon Soliva bago matanggal sa kanilang listahanan ang mga 4Ps beneciary na nagsanla ng ATM ay padadalhan muna ng sulat ng municipal o city link sa unang offense at provincial link sa ikalawang offense.

Dagdag pa ni Soliva ang 4Ps beneficiary na mahuhuling nagsanla ng ATM cards sa ikatlong beses ay maari nang irekomenda ng regional director na tanggalin sa programa.

Paalala pa ni Soliva sa mga 4Ps beneficiary sa halip na masolusyunan ang kanilang problema, mas malaking problema ang kanilang kahaharapin kapag tinanggal sa 4Ps.

Sinabi naman ni DSWD 12 Cash Grants Unit Head Fretzie Quijote na lalo pang magpapahirap sa mga 4Ps beneficiary ang mataas na interest na ipinapataw ng mga nagpapautang sa kanila.

-0-

Local…

Barangay officials sa Koronadal nagsanay sa local legislation

Nagtapos sa local legislation training ang mga barangay official ng Koronadal.

Ang training na ginagawa sa Lake Sebu ay pinangunahan ng Liga ng mga Barangay ng lungsod.

Ayon kay Association of Barangay Captain o ABC President Marvin Ian Gumbao, mahalaga ang training sa mga barangay official bilang tagapagpatupad ng batas sa kanilang mga komunidad.

Dumalo sa workshop ang mga kapitan ng barangay, kagawad, Sangguniang kabataan officials, secretaries,treasurers at kanilang indigenous peoples’ mandatory representative o IPMR.

Ipinunto pa ni Gumbao na bilang mga front liner sa mga barangay na pinaka basic na unit ng sosyodad, alam nila dapat kung papaano bumalangkas ng batas.

Partikular na tinukoy nito ang mga ordinansa na susulong sa kaayusan at katiwasayan, ekonomiya sa mga barangay.

-0-

Local…

Old city hall na inayos ng LGU inaasang magiging sentro rin ng edukasyon at komersyo sa Koronadal

Patunay ng pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa kasaysayan ang pagsasaayos nito ng lumang city hall ng Koronadal.

Ito ang binigyan diin ni City Councilor John Rey Rodriguez sa blessing at turn over ceremonies ng nasabing gusali.

Ayon pa kay Rodriguez na Chairman din ng Committee on Arts and Culture ng konseho, bahagi ng old city hall building ay gagawing pasalubong center ng lungsod.

Ang kalawang palapag naman nito ay gagawing city library.

Ilalagay din dito ang city museum.

Ang rehabilitasyon nito ay pinaglaanan ng P10 million na pondo sa tulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Ayon pa kay Rodriguez, layon din ng proyekto na mapalago ang sining, kultura, at ekonomiya ng Koronadal.

-0-

Local…

Traffic enforcer inaresto sa drug buy-bust operation ng PDEA sa Koronadal

Kulong ang isang drug suspect na inaresto ng PDEA South Cotabato sa Koronadal.

Kinilala ni PDEA 12 Information Officer Kat Abad ang suspek na si Jomar Sumagaysay, 42 anyos at nakatira sa Barangay General Paulino Santos.

Siya ayon pa kay Abad ay inaresto ng mga kasapi ng PDEA South Cotabato sa Purok Mangga, Barangay Zone I sa lungsod.

Ito ay matapos magbenta ng iligal na droga sa PDEA agent na nagkunwaring buyer.

Ayon kay Abad nakumpiska ng mga kasapi ng PDEA kay Sumagaysay ang limang mga sachet ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng higit sa P20,000.

Ang inarestong suspek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

Local…

Pawikan hatchlings pinakawalan ng environment office sa Maitum, Sarangani

Pinangunahan ng Community Environment and Natural Resources Office ang pagpapakawala ng 76 na Pawikan hatclings sa baybayin ng Sarangani Bay sa Barangay Kiambing, Maitum.

Ang mga ito ay mula sa Pawikan Hatchery and Learning Center sa nasabing lugar.

Ang pagpapakawala sa mga ito ay sinaksihan din ng mga kasapi ng coast guard at army na partner din ng CENRO sa pangangalaga ng mga pawikan.

Ito ay ayon kay Kiamba Community Environment and Natural Resources Officer Felix Robles.

Ayon pa kay Robles, bago pinakawalan ang mga turtle hatchings itinuro muna nila sa mga law enforcer ang kahalagahan ng pagprotekta at conservation ng mga marine turtle tulad ng pawikan.

Dagdag pa nito ang pangingitlog ng mga marin turtle sa mga baybayin ng Maitum, Kiamba at Maasim sa SaraNgani ay inaasahan nila tuwing unang quarter ng taon.

Ang hatchling period naman para sa nasabing marine specie ay nagtatal ng mula 45 hanggang 75 days depende sa umiiral na temperatura.

-0-

Local…

PNP, nanawagan na e-report ang sinumang may screenshot sa pagpapakalat ng viral videos ng dalawang menor de edad sa Kidapawan City

"Mapapanagot sa batas".

Ito ang babala ng PNP sa kung sino man ang mga nagpapakalat ng viral videos sa anumang social media platforms.

Simpleng screenshot lang ay mabigat na ibedensiya na para magsampa ng kaukulang kaso.

Sa ulat ng pagbebenta nito, ipagbigay lang sa PNP ang pangalan, address at screenshot na magsisilbing ebidensya.

Narito ang cellphone number ng PNP, 09398127169 o maaring lumapit sa police station.

Sa ngayon, nag-iimbestiga na ang Enforcement Officers hinggil sa lahat ng mga nagpapakalat at nagbebenta ng videos.

Samantala, nakikipagtulungan na rin ang paaralan sa lahat ng ginagawang imbestigasyon ng otoridad.

Hiniling din ang kooperasyon ng mga mamamayan sa sitwasong ito upang hindi rin maapektuhan iba pang estudyante ng institusyon.

-0-

Local…

Pagpapalakas pa ng sexual education lalo na sa mga kabataan, mungkahi ng Advocacy Officer sa Kidapawan City

"Parents hug your children".

Ito ang kataga ni SP ICON advocacy officer Ruby Sison, matapos na ring naging usap-usapan ang videos ng dalawang menor de edad sa lungsod.

Muli nitong ipinaalala ang malaking papel na ginagampanan ng magulang lalo na sa negatibong dala ng paggamit ng social media.

Ang pagpapalakas ng sexual education ay malaking hamon rin para sa pamahalaan na dapat simulan sa Barangay, religious sector at iba pang sector.

Aminado siyang advance na ang mga kabataan ngayon dahil sa high technology kaya dapat abante na rin sa approach laban dito.

Magsilbi rin anya itong wake up call sa mga magulang na abala sa anumang Gawain.

-0-

Local…

PNP, aminadong bumabalik nanaman ang kalakaran ng illegal drugs sa Matalam, North Cotabato; ilan sa dating surenderee gumagamit uli

Nireactivate na ng PNP ang Barangay Anti- Drug Abuse Council sa ibat-ibang barangay sa Matalam, North Cotabato.

Yan ang sinabi ni Matalam PNP Chief Police Lt. Col Arniel Melocotones matapos ang pagpakahuli ng tinaguriang big fish na may malakihang illegal drug transaction.

Kaugnay nito, minomonitor na rin ng mga pulis ang sinusupplayan ng nahuling High Value Target.

Nabatid ng PNP na marami par rin at aminadong bumabalik ang kalakaran ng illegal na droga sa bayan.

Bukod dito, may mga Persons Who Used Drugs na sumuko noon pero bumabalik sa paggamit ng illegal na droga ngayon.

Ito ang mas mahigpit na tututukan sa layuning masugpo na ang illegal na droga sa bayan.

-0-

Local…

Ilang magulang may ibat-ibang mga opinyon at pananaw sa pagkalat ng viral video sa Kidapawan City

PATULOY na suportahan, huwag saktan, intindihin at gabayan.

Ito ang naging payo ng mga magulang sa nangyaring pag viral ngayon ng isang sensitibong video online.

Para sa kanila, ngayon mas kinakailangan ng mga bata ang kanilang pagmamahal at suporta.

May mga nagsabi na makakalimutan din ito ng mga tao sa pagdaan ng panahon, Pero aminado din sila na hindi ito magiging madali.

Sa mga nangyari hindi lang ang mga menor de edad na biktima ang apektado nito, Kung di dobleng pasakit rin sa kanilang pamilya lalo na sa mga magulang ng mga ito.

Nakapanayam ng Radyo Bida ang ilang mga magulang tungkol sa nangyari, at nagbigay sila ng kanilang pananaw at rekomendasyon dito.

-0-

Local…

Retired Lawyer nanawagang tigilan na ang pagpapakalat ng sensitibong video na kinasangkutan ng mga menor de edad sa Kidapawan City; papel ng komunidad sa moralidad ng kabataan binigyang diin

"Lets kill issue, with a loving and understanding heart"

Ito ang naging pahayag ni Retired Lawyer Atty. Ermelo "Ming" Libre ng Kidapawan City may kaugnayan sa pagkalat ng sensitibong video ng dalawang menor de edad na mga estudyante at residente ng lungsod sa social media.

Aniya, ang isyu ay isang pagkakataon para muling suriin paano hinuhubog ng mga magulang at sosyodad ang mga kabataan.

Lalo pa't mapaghamon ang makabagong teknolohiya at social media sa kaisipan ng mga tao.

Simulan aniya sa pamilya at paaralan ang malakas na ugnayan upang ito'y maiwasan mangyaring muli.

Dapat din aniyang silipin ng mga taga balangkas ng batas sa lungsod ang paglalaan ng regulasyon sa mga kabataan at evaluate ang mas klarong mga polisiya at youth oriented na mga batas.

Hiling niya ipagdasal din ang mga kabataang biktima at mga pamilya nila.