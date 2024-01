NDBC BIDA BALITA (Jan. 26, 2024)

HEADLINES

1 OPEN GOVERNANCE campaign, inilunsad ni Budget Sec. Pangandaman sa BARMM, hiling niya isulong ito sa Mindanao

2 City hall employees na nagpapakalat ng child pornography, makakasuhan, ayon kay Mayor Evangelista

4 Mamasapano encounter, inalala ng PNP, leksyon dito dapat pagnilayan, ayon sa PNP official sa BARMM

5 KORONADAL TRAFFIC UNIT, dismayado nang malaman na may kasama silang tulak ng droga; pero hindi raw sila low morale.

6 DALAWANG MAHALAGANG bagay, nakamit ng BARMM nitong nakalipas na taon, ayon kay BARMM chief Minster Ebrahim sa kanyang ulat sa bayan

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

PINANGUNAHAN kahapon ni Budget Sec. Amenah Pangandaman ang paglulunsad ng Open Governance program ng national government sa Bangsamoro region.

Ginawa ang launching sa BARMM compound kasabay ng 5th founding anniversary ng rehiyon. Kasma niya sa paglulunsad si BARMM chief Minister Ahod Ebrahim.

Sa kanyang pagsasalita, sinabi ni Pangandaman na ngayong nagbunga na ang peace process, mahalaga ang open governance upang totoong mapagsilbihan ang mga mamamayan.

-0-

LOCAL…

ISINAILALIM SA inspection ng mga tauhan ng PDEA-BARMM, kasama ang Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Polloc Freeport and Economic Zone, ang isang cargo ship na may dalang semento sa Polloc Port, Parang, Maguindanao del Norte.

Bahagi ito ng kampanya upang hindi makapasok ang anumang illegal drugs mula sa ibang bansa.

Ang barko ay mula sa Vietnam. Nagdeliver ito ng 17,00 bags ng semento.

Matapos ang inspection gamit ang K9 bomb/drug sniffing dogs, sinabi ni PDEA-BARMM Regional Director Gil Cesario P Castro na negatibo sa drog ang barko o ang mga tripolante nito.

-0-

Local..

Ika-9th death anniversay ng SAF44 sa Mamasapano, Maguindanao, inalala ng PNP-BARMM

GUEST OF HONOR si Eastern Mindanao Area Police Command chief Maj. Gen. Harold Tuzon sa programa na ginanap sa BARMM police headquarters sa Parang, Maguindanao del Norte kahapon.

Sa naging mensahe ni Tuzon, inalala nito ang kabayanihan at sakripisyo ng mga nasawing PNP-SAF.

Matatandang Enero 25, 2015, nagkaroon ng operasyon ang elite commandos na tinawag na Oplan Exodus na layong i-neutralize ang mga teroristang sina Zulkilfi bin Hir, alyas Marwan, at Basit Usman.

Sa kasagsagan ng operasyon, nakasagupa nila ang pinagsamang pwersa ng mga miyembro ng MILF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang armadong grupo.

Napatay si Marwan sa operasyon, habang napaslang ng mga awtoridad si Usman pagkalipas ng ilang buwan.

Maliban sa pamilya ng SAF44, ang mga pamilya rin ng mga nasawing MILF at sibilyan ay nananawagan ng hustiya hanggang ngayon.

-0-

Local..

TAGUMPAY ng pamamalakad sa BARMM, inihayag ni chief Minister Ahod Ebrahim.

NANGUNGUNA sa mga accomplishments na ito ay ang pagsasabatas ng Bangsamoro Transition Authority ng Administrative Code, Bangsamoro Education Code, at Bangsamoro Civil Service Code noong 2022 at

Bangsamoro Electoral code at Bangsamoro Local Governance Code noong 2023.

Inasahan din na maisasabatas ang revenue code at Indigenous peoples code bukod pa sa mga mahahalagang batas na napagtibay na.

Minamadali ngayon ang pagsasabatas ng pagbubuo ng walong bayan sa Special Geographic Area at ang parliamentary redistricting para sa kuna=unahang parliamentary elections sa 2025.

Ayon kay Ebrahim, ang BARMM ay may pinakamabilis na pagbaba ng poverty incidence sa bansa.

Sa larangan ng investments, abot sa P3.1 billion ang pumasok na negosyo sa rehiyon na nagbigay trabaho sa mahigit 9,000 kawani. At top fish producer pa rin ang BARMM sa buong bansa.

Bukod sa mga pinalakas na programa sa education, toruism, health, labor, infrastructure at social service ay tuloy tuloy ang normalization process ng mga dating combatant.

-0-

Local..

KARAGDAGANG 100 mga permanent housing unit ang ipinagkaloob ng bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD sa mga former combatants ng MILF at MNLF.

Ang 50 unit ay para sa bayan ng Datu Blah Sinsuat habang ang 50 naman ay para sa Barangay Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Sinabi ni MHSD Minister Atty. Hamid Aminoddin Barra na ang nasabing mga permanet shelters ay bahagi lang ng 900 mga bahay na nakatakdang ipamahagi nila sa buong rehiyon.

Bukod sa housing unit, ang Datu Blah SInsut LGU ay tumanggap din ng kabuang 1,733 shelter tool kits.

Ito ay magagamit naman ng mga pamilyang bahagyang nasiraan ng bahay nang manalasa ang bagyong Paeng noong 2022.

Bukod sa bayan ng Datu Blah, nakatakda ring tumanggap ang iba pang mga bayan sa rehiyon na naapektuhan ng Tropical Storm Paeng.

-0-

Local..

Dinikitan at pinagbabaril ng dalawang mga nakamotorsiklong suspect ang BPAT member sa Barangay Takepan, Pikit, North Cotabato alas 3:00 ng hapon kahapon.

Nakilala ang biktima na si Thong Mangaon Balaguna, 45 years old ng Barangay Nalapaan, Pikit North Cotabato.

Dalawang lalaki na nakasuot ng itim at brown long sleeve shirt, base sa mga saksi na agad namang tumakas pagkatapos ng krimen.

Ayon sa ulat, sakay ng motorsiklo ang biktima nang pagbabarilin di pa tukoy na suspect sa nasabing area.

Sa ngayon, hindi pa masabi ng PNP kung ano ang posibleng dahilan ng pamamaril at pagpatay sa biktima.

-0-

Local…

Kailangan pa ring managot sa batas ang sumukong New People's Army o NPA na taga Barangay Luayon, Makilala North Cotabato.

Siya ay si Alyas Abit na may double attempted murder at dating medic ng NPA na nag-ooperate sa Area of Responsibility ng 39th Infantry Battalion.

Ayon kay Bansalan PNP Chief Police Captain Orlando Odalve, unang sinabi na sumuko na noon ang suspect pero nang lumabas ang warrant of arrest kailangan itong isilbi ng PNP.

Makakabenepisyo pa rin siya ng mga programa sa ilalim ng E-CLIP ng pamahalaan.

-0-

Local..

City hall employees na nanguna sa pagpapakalat ng child pornography, maaring matanggal sa trabaho at makasuhan - ayon kay Kidapawan Mayor

"Child pornography is a serious offense with seriuos consequences".

Kaya mapapanagot ang sinuman na magpapakalat nito lalo na ang mga empleyado ng Kidapawan City hall.

Ayon kay Mayor Paolo Evangelista, dadaan sa disciplinary action ang empleyado kung may kopya o anumang file ng child pornography ay maaring matanggal sa trabaho o kakasuhan sa piskalya.

Bukod dito, ang babala ay para rin sa general public dahil sumasalamin din sa values ng komunidad.

Samanta, sa mga nagbebenta at bumibili nito online ay pananagutin rin sa batas.

Katunayan, nakikipag-ugnayan na ang otoridad sa META na makakatulong sa ginagawang imbestigasyon.

-0-

Local..

NANINIWALA si Alex Alonzo, Family and life Advocate na may mga grupo na nasa likod ng viral video na nagpakalat ng dalawang mga menor de edad sa Kidapawan City.

Sinabi rin na Alonzo, nakakaalarma na rin na nangyayari na ito sa Kidapawan City, na dati ay nababalitaan nya lamang sa mga malalaking lungsod.

Dagdag pa niya sana'y magsilbing wake up call sa mga magulang, paaralan at ahensyang na mas bantayan pa ang mga kabataan.

Payo nya rin sa kumonidad, na sa mga tahanan pa lang ay dapat masimulan na ang mga pagkilala at personal na pag-monitor sa mga bata at huwag iasa lang sa mga ahensya at sa paaralan.

Malaki ang papel ng magulang sa paghubog sa buhay ng kanilang mga anak, Aniya magbigay daan sana ang pangyayaring ito na mas mapalapit sila sa isat-isa.

-0-

Local…

Chief ng traffic office ng Koronadal ikinadismaya ang pagkakasangkot ng kanilang traffic enforcer sa iligal na droga

Magsisilbi sanang babala sa iba pang traffic enforcer ng Koronadal ang pagkakaaresto ng PDEA sa kasama nilang si Jomar Sumagaysay kamakalawa.

Ito ay ayon kay Traffic Management Unit o TMU Chief Joy Placer.

Aminado si Placer na nakakadismaya ang paghuli kay Sumagaysay.

Pero ayon sa kanya dapat ay magsilbi rin itong hamon sa mga personnel ng traffic office na pagbutihin pa ang kanilang mga trabaho.

Dagdag pa ni Placer hangad niya sanang maging requirement muli ang drug testing sa hiring at renewal ng mga traffic enforcer sa lungsod.

-0-

Local…

Tulong ng iba pang government agency sa pagsugpo ng mga sakit sa hayop na nakakahawa sa mga tao hiniling ng DOH 12

Nakipagpulong ang mga taga Department of health 12 sa mga kinatawan ng iba pang ahensya ng gobyerno sa rehiyon.

Layon nito na makabuo ng partnership para malabanan ang banta ng zoonotic diseaseas.

Ito ay ayon kay DOH 12 Local Health Support Division Chief Dr. Amebella Taruc.

Sanhi ng zoonotic diseases infection ang mga virus tulad ng bacteria, parasites at fungi na nahahawa ng mga hayop sa mga tao.

Kabilang sa mga ito ang mga nakamamatay na rabies, leptospirosis, dengue, at henipavirus.

Dumalo sa pagpupulong sa Koronadal ang mga kinatawan ng DA, DILG, at Philippine Information Agency.

Ayon pa kay Taruc, inaasahan din nila ang pagdalo ng mga taga Deped at DENR sa susunod nilang mga pagpupulong.

-0-

Local…

Proseso sa paghingi ng dugo pinasimple ng PRC South Cotabato para iwas red-tape

Kailangan na lang ngayon ng mga pasyente na nangangailangan ng dugo na makapagpakita ng blood request mula ospital o anumang medical institution.

Ito ay hindi na tulad dati na ang watcher ng pasyente ay kukuha pa ng referral sa LGUs na dagdag stress lang at gastusin sa mga ito.

Ayon kay PRC South Cotabato Chapter Administrator Erwin del Carmen lahat ng request ay pinoproseso na sa kanilang tanggapan.

Sinabi din nito na dahil sa pina-simpleng proseso nakakapag-release agad sila ng dugo sa loob lang ng 15 minuto.

Ipinunto nito na hindi na rin requirement ng PRC ang donor’s card.

Habang ang P1,800 processing fee para sa mga taga Koronadal ay sagot na ng LGU.

Ito ay maliban pa sa kanilang partnership sa South Cotabato provincial government, at mga LGU ng Tupi, Polomolok at Surallah.

Ayon pa kay de Carmen layon ng pinasimpleng proseso na maiwasan ang red tape at mapabilis ang pagsalba sa buhay ng mga pasyente.

-0-

Local…

Emergency cash assistance na higit P80 million ibinigay ng DSWD 12 at provincial government sa nilindol na pamilya sa Sarangani noong nakaraang taon

Nakinabang sa higit P80 million na emergency cash assistance o ECA ng DSWD 12 at provincial government ang higit sa 6,000 mga pamilya na apektado ng 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani noong nakaraang taon.

Nanguna sa pamimigay ng nasabing financial aid sina DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. at Sarangani Governor Rogelio Pacquio.

Ayon kay Cabaya ang 5,006 na mga pamilya na partially damage ang mga bahay ay tumanggap ng tig P13,000.

Habang ang 459 na buong bahay ay nasira ay nabigyan ng tig P27,180.

Ang mga benepisyaryo ay mula sa mga bayan ng Malapatan, Glan at Alabel kung saan ipinamigay ang cash assistance.

Umaasa naman si Cabaya na ang financial aid ay makatutulong sa pagbangon ng mga biktima ng lindol.

Pinasalamatan din ni Cabaya ang social welfare at disaster offices ng mga LGU sa pagsagawa ng masusing assessment para matukoy ang mga mabibigyan ng ECA.

-0-

Local..

ASF status sa Koronadal papunta na raw sa Yellow Zone ayon sa City Veterinary office

Umaasa si city veterinarian Dr. Charlemagne Calo na aakyat nasa yellow zone mula sa pink zone ang ASF status ng Koronadal.

Ito ay kapag nag-negatibo sa virus ang resulta ng pinakahuli nilang blood sampling sa mga alagang baboy.

Sinabi ni Calo nagsagawa sila ng blood sampling noong Enero 23.

Layon nito na maabot ang 70 blood sample na kailangan ng DA.

Sa kabila nito, pinalaalahanan pa rin ni Calo ang mga hog raiser sa Koronadal na ibayuhin pa ang pagiingat at maghipit pa ng biosecurity.

Ayon kay Calo naririyan pa rin kasi ang banta ng ASF lalo pa at may naitalang bagong mga kaso nito sa karatig lugar nitong Enero.

Ang Yellow Zone ay tumutukoy sa mga lugar na wala ang ASF pero katabi lang ng mga lugar na meron nito.

Kalakip din ito ang mga lugar noon na apektado ngunit nasa recovering status na dahil walang na-detect na ASF virus sa loob ng 120 days.