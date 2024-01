NDBC BIDA BALITA (Jan. 9, 2024)

HEADLINE

1 DEPED employee at teachers’ cooperative director, nakaligtas sa pamamaril sa Isulan, misis sugatan

2 SUNDALO ng 6th Infantry Division, binaril ng misis sa Alamada, North Cotabato.

3 Normal phenomenon ang pagdagsa ng maraming isdang tamban sa tabing dagat sa Sarangani Province - ayon sa DENR

4 MGA TULAY AT KALSADA sa Region 12, disaster resilient o may sapat na kakayanan laban sa lindol at kalamidad, ayon sa DPWH

5 Pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin, kinumpirma ng DTI South Cotabato

6 PNP sa BARMM, pinaalalahanan ng Civil Service sa mga tungkulin na dapat gampanan na may integridad

-0-

Local..

PINAGBABARIL ng di pa nakilalang mga suspect ang sasakyan ng isang kawani ng DepEd Isulan kahapon ng hapon habang ito ay nakaparada sa harap ng Isulan Central Elementary School sa national highway, Barangay Kalawag 2.

Ligtas ang DepEd employee pero sugatan ang kanyang misis.

Sinabi ni Isulan municipal police station chief Lt. Colonel Richelu Alucilja na nangyari ang pamamaril alas 4:45 ng hapon na ikinasugat ni Norilyn Balancio, nurse ng Sultan Kudarat provincial hospital at taga Barangay Sampao.

Kararating lang ng sasakyan na Isuzu MUX na may license plate na MAQ 3509 sa harap ng paaralan at agad na bumaba si Eric Balancio, mister ng nurse at education program supervisor of Sultan Kudarat schools division office at Board of director of Central Isulan Teachers Employees and Retirees Multi-Purpose Cooperative o CITERMPCO.

Ayon kay Alucilja, ang misis ay naiwan sa sasakyan na nasa front seat.

May dumaan na motorsiklo at isa sa mga sakay nito ang nagpaputok sa driver side ng sasakyan.

Si Mrs. Balancio ay nagtamo ng kaunting sugat sa kanyang kaliwang braso at agad na bumaba para pumasok sa cooperative office.

Inaalam pa ng PNP ang motibo at identity ng mga suspect.

-0-

Local…

NAGPAPAGALING NA NGAYON sa ospital ang isang sundalo na kasapi ng 6th Infantry Division na nabaril ng kanyang misis sa Barangay Guiling sa Alamada.

Ayon kay Alamada town police chief Maj. Bernard Abarquez, nangyari ang pamamaril alas 8 ng gabi nitong lingo sa kanilang tahanan.

KInilala ni ABarquez ang sugatang sundalo na si Sgt. John Harvey Oandasan, 36 na taong gulang at nakatalaga sa 6th Field Artillery Battalion habang ang suspect na misis ay si Edna Miranda Oandasan.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Abarquez na matagal ng hindi nagsasama ang dalawa at ang dahilan ng kanilang away ay ang hatian ng kanilang ari-arian.

Agad namang nahuli ang misis na suspek at nakatakdang sampahan ng kasong frustrated parricide.

Narekober din ang 9mm pistol na ginamit ng suspek sa pamamaril na service firearm ng nasabing sundalo.

-0-

Local..

Nakilala na ng PNP ang dalawang mga menor de edad na natagpuang patay sa Barangay Onica, Kidapawan City nitong linggo.

Ayon kay Deputy Chief of Police Captain Godofredo Tupas, ang mga biktima ay kumpirmadong sangkot sa gang war gabi nitong sabado base sa pahayag ng mga saksi.

Sila ay nakilalang sina Clarence Zafra Palera, 15 years old ng Barangay Sumbac, Kidapawan na nagtamo ng labing-limang saksak sa katawan at si John Michael Dequiño, ng Barangay Linangkob.

Hindi rin magkakilala ang mga magpamilya ng dalawang mga biktima at di rin batid kung bakit nakarating sa Barangau Onica gayung sa Barangay Poblacion nangyari ang riot.

Ang nasabing grupo ay bago lang sa lungsod na karamihan sa mga miyembro ay mga out of school youth.

Pero tiniyak naman ng mga pulis na hindi sila titigil at mapanagot ang mga menor de edad na miyembro ng gang war sa Kidapawan lalo an ngayong may mga nasawi na dahil lang dito.

-0-

Local…

Walang dapat na ikabahala dahil normal lang na nangyayari ang pagdagsa ng lupoy sa baybayin ng karagatan sa Maasim, Sarangani Province nitong weekend.

Ayon kay Sarangni DENR Development Officer Cirilo Lagnason Jr., nangyayari na rin ito sa iba pang mga lugar noon paman at nabatid na buwan ng Enero season rin ng mga isdang tamban.

Normal lang rin na umakyat sila at tumungo sa tabing dagat kung saan maraming pagkain dahil kanilang hinahabol.

Nabatid rin na ang uri ng isda ito ay by group lumalangoy kaya ganun nalang kadami ang nakita sa baybayin sa Isang beach resort.

Samantala, walang kaugnayan ang nangyaring lindol sa Japan ang pagdagsa ng mga isda at umano'y senyales na may paparating na kalamidad sa dagat ay kanyang pinabulaanan.

-0-

Local…

Bukod sa pagdadala ng armas, kasong carnapping, sangkot rin sa malakihang illegal drug transaction ang wanted person na nasawi sa operasyon matapos umanong manlaban sa pulis sa Matalam, North Cotabato.

Sinabi ni Matalam PNP Chief Police Lt Col Arniel Melocotones, hindi lang nag-iisa ang naturang suspect dahil miyembro lang ng Isang grupo o konektado sa grupo sa Lugar.

Sa ngayon, patuloy pa ang Intel monitoring laban sa mga kasamahan ng suspect lalo na ang may mga standing warrant of arrest na.

Kaugnay nito, nanawagan na ang mga pulis na tumulong sa pamamagitan ng pagreport kung may kahina-hinala ring indibidwal sa kanilang lugar upang makapagbigay aksyon ang PNP.

-0-

Aasahang abot sa higit kumulang isanglibu na mga deboto ang lalahok sa prosesyon para sa selebrasyon ng Nazarene feast ngayong araw.

Sinabi ni Nuestro Padre Jesus Nazareno Chapter Chairperson Ma. Hazel Omandac, mayroong Eucharistic Mass alas 8:00 ngayong umaga at susundan na ng procession alas 9:30 mula sa Our Lady Mediatrix Of All Grace Cathedral patungo sa Our Lady Guadalupe Diocesan Seminary Chapel.

Balik ng Kidapawan proper at tutungo naman sa Overland Terminal hanggang sa Mega Market at magpapatuloy sa Saint John Mary Vianney Parish bago bumalik sa OLMAG parish gym.

Kanyang sinabi na mayroong ilang missionary volunteers ang nais tumulong na ipalaganap ang sakit ng Diyos.

Aasahang dadalo rin ngayong araw bukod ang mga taga kalapit na Lugar ng probinsya ay may taga Cebu, Bohol, Siquijor, Pagadian, Digos at iba pang mga Lugar.

-0-

Local…

May persons of interest ng sinusundan ang mga pulis sa pamamaril sa 30-anyos na lalaki sa Barangay Batasan, Makilala North Cotabato.

Sinabi ni Makilala PNP Chief Police Lt Col Britz Sales, posibleng kasama lang rin ng biktima ang suspect na mga taga Barangay Amas.

Yan ang lumalabas sa inisyal na imbestigasyon ng PNP dahil may nakapagsabi rin na tinangay ang kanyang motorsiklo at iniwan nalang siyang nakahandusay.

Ayon din sa PNP na batay sa pahayag ng ilang mga nakasaksi, pumasok sa liblib na lugar ang suspek at ang biktima sakay ng motorsiklo at doon na nangyari ang pamamaril.

Narinig din umano ng mga residente sa kalapit na mga bahay ang putok ng baril bago nakita ang biktima.

Nagsasagawa pa ngayon ng mas malalimang imbestigasyon hanggang mahuli ang person of interest at mabigyang hustisya ang pagkamatay ng biktima.

-0-

Pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin, kinumpirma ng DTI South Cotabato

Sasalubong sa publiko sa bagong taon ang nakaambang pagtaas ng ilang mga prime at basic commodities.

Kinumpirma ito ni DTI South Cotabato Senior Trade and Industry Development Specialist Elbert Capecio.

Sa katunayan ayon kay Capecio, sa higit 200 commodities na nasa ilalim ng monitoring ng DTI 63 ang inaasahang magtataas ang presyo.

Kabilang sa mga ito ang sardinas, process milk, kape, tinapay, instant, noodles, canned milk, condiments, at iba pa.

May pagtaas din sa presyo ng mga kandila at battery.

Sa tantiya pa nito maaring tumaas ang presyo ng mga ito ng mula 6 hanggang 10 porsyento.

Paliwang ni Capecio, ang pataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay hiniling mismo ng mga manufacturer.

Ito ay dahil din sa pagmahal ng presyo ng mga materials na ginagamit sa produksyon ng nasabing mga produkto.

Payo naman ni Capecio sa publiko maging mapagmatyag at suriing mabuti ang presyo ng mga bibilhing mga produkto.

-0-

Local..

Magingat sa mga taong gumagamit ng kanyang pangalan para makapanloko.

Ito ang babala sa publiko ni Tacurong Mayor Joseph George Lechonsito.

Ayon kay Lechonsito, kumakalat na naman ang mga scammer na para maka-solicit ay ginagamnit ang kanyang pangalan at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan.

Pinagiingat din nito ang publiko sa pakikitungo sa mga indibidwal na nagpapakilalang konektado o kinatawan ng city government.

Nananawagan din ang alkalde sa mga mamamayan ng Tacurong na ireport sa mga otoridad ang mga kahina-hinalang aktibidad na may kinalaman sa city government.

-0-

Local…

Dalawa pang CTG member sumuko sa PNP sa Kalamansig, Sultan Kudarat

Nilalakad na ng PNP para mapasama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-Clip ng pamahalaan ang dalawang communist Terrorist Group o CTG member na sumuko sa kanila sa Kalamansig, Sultan Kudarat.

Ito ay para matulungan na makapagbagong buhay.

Kinilala ni Kalamansig Chief of Police Major Heibronn Okoren ang mga sumuko sa mga alyas na Ka Niko, 21 anyos, nakatira sa Barangay Limulan Kalamansig at alyas Ka Aguilos, 21 anyos taga Barangay Poloy-Poloy sa karatig bayan ng Lebak.

Sila ay pawang mga dating myembro ng Platon Uno, South Rebonal Command ng CTG na nagkukuta sa Sitio Bantugon, Barangay Santa Clara, Kalamansig.

Ayon pa kay Okoren dala ng mga ito sa kanilang pagsuko ang dalawang M16 rifle at anim ma magazine nito, granada, mga bala at iba pang mga gamit.

Ang dating mga rebelde ay nasa pangangalaga ngayong ng Kalamansig PNP.

-0-

Local…

Matibay o disaster resilient ang mga istruktura na ipinatayo ng DPWH lalo na ang mga tulay at daan.

Tiniyak ito ni DPWH 12 Information Officer Ellen Jay Torino.

Ayon kay Torino, ito ang lumabas sa non-destructive testing ng technical engineers ng DPWH 12 sa kanilang mga proyekto sa rehiyon.

Kasunod ito ng pagtama ng malakas na lindol sa rehiyon noong nakaraang taon.

Ipinunto pa nito na nakasunod sa standard ang pagpapatupad ng DPWH projects.

Ayon kay Torino ang sub-standard na mga proyekto ay magdudulot kasing perwisyo sa publiko.

-0-

Local…

IPINAGDIWANG ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BAR ang ika-30th PNP Ethics Day Celebration na ginanap sa PRO-BAR Headquarters, Camp SK Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa serbisyo ng PNP sa mamamayan.

Kasabay nito, hinikayat ang lahat ng PNP na panatilihin ang pagiging displinado sa lahat ng pagkakataon.

Ang aktibidad ay pinangunahan ni PRO-BAR Regional Director BGEN Allan Nobleza at guest of honor and speaker si Civil Service Commission o CSC-BARMM Regional Director Lida Ayon.

Sinabi ni Director Ayon na layunin ng okasyon na paalalahanan ang lahat ng police personnel sa ilalim ng PNP Ethical Doctrine na mapanatili ang mga moral values na maging disciplined, professional at morally upright policemen.

Aniya, ang kapulisan ay patuloy na magbibigay ng serbisyong may puso para sa lahat ng nangangailangan nang walang hinihiling na kapalit sa tulong na rin ng simbahan at pamayanan.

Ang selebrasyon ay may temang “Serbisyong may Pagkakaisa, Integridad at Kasanayan tungo sa Mapayapa at Maunlad na Pamayanan”.

